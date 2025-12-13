Deportes

Teófilo Gutiérrez no se confía y advirtió al Deportes Tolima de cara a la final de vuelta en Ibagué: “Iremos con carácter”

El cuadro Tiburón tomó la ventaja en los primeros 90 minutos, y sueña con levantar la estrella 11 en Ibagué

El delantero de 40 años
El delantero de 40 años aportó posesión en el cuadro Tiburón- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

La goleada del Junior de Barranquilla por 3-0, en la final de ida de la Liga BetPlay, dejó a los barranquilleros con una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, que se disputará el 16 de diciembre de 2025 en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y que se podrá ver a través de Win Sports y Win + Fútbol.

Uno de los protagonistas durante el partido, fue Teófilo Gutiérrez, que además de mostrar su experiencia a la hora de manejar los tiempos de partido, también provocó la expulsión de Sebastián Guzmán, volante del Tolima, y que no estará presente en el duelo de vuelta.

El cuadro Tiburón y sus protagonistas reflexionaron tras la victoria ante el Piajo en el estadio Metropolitano - crédito Dimayor / YouTube

En medio de este contexto, tras la goleada, al final de la conferencia de prensa, en la parte final de sus declaraciones, Gutiérrez anticipó el enfoque de Junior para el partido decisivo:

“Será un partido de final. Vamos a ir con carácter, personalidad y con fútbol. Este equipo tiene jerarquía, siempre respetando el rival. El grupo que pasamos no es fácil, porque son equipos grandes. Siempre respetamos al rival y vamos a mostrar fútbol”, afirmó el delantero, resaltando la mentalidad con la que el plantel afrontará la vuelta.

Durante su intervención, Gutiérrez analizó el desarrollo del primer partido y destacó la lectura táctica del entrenador en el momento de su ingreso al campo. Además, detalló lo ocurrido cuando expulsaron a Sebastián Guzmán del partido.

“Creo que fue un momento importante del juego, donde el profesor lee bien el cambio. (Sebastián) Guzmán juega bien en espacios cortos, con buenos filtros. Él llevaba al equipo en el arco rival”.

El delantero también valoró la actuación colectiva de Junior, señalando que el equipo jugó a la altura de una final:

“El equipo estuvo a la altura. Jugó una final como tuvo que jugarla para ganarla. Cuando ellos se quedan con 10 es virtud de nosotros. Fue un momento crucial del partido, donde tuvimos dos opciones de gol. Donde hubiésemos sido certeros, el marcador fuera amplio. Lo que trabajó el profe fue fundamental. Fuimos contundentes”.

Además, Gutiérrez dedicó palabras de reconocimiento a la afición barranquillera, a la que consideró determinante en el ambiente de la final:

“Felicitar a la gente, a mí me pareció ver una final de Libertadores. Este estadio quedó en la historia, lo van a renovar”.

Así fue la expulsión de Sebastián Guzmán por agresión a Teófilo Gutiérrez

El exjugador de la selección Colombia y de River Plate generó la molestia en Sebastián Guzmán - crédito @WinSportsTV / YouTube

Junior de Barranquilla dio un paso decisivo hacia el título de la Liga BetPlay al vencer por 3-0 al Deportes Tolima en el partido de ida de la final, disputado el 12 de diciembre de 2025 en el estadio Metropolitano.

El encuentro quedó marcado por la expulsión de Sebastián Guzmán, mediocampista del Tolima, tras un cruce con Teófilo Gutiérrez, y desató una jugada polémica que dejó a los visitantes con diez jugadores, facilitando el dominio local y acercando al Junior a su undécima estrella.

El ídolo de la Chinita
El ídolo de la Chinita entró en el segundo tiempo a darle dominio al cuadro Tiburón con la pelota - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El episodio ocurrió al minuto 66, cuando Teófilo Gutiérrez, de 40 años, recién ingresado al campo en el minuto 59 por Guillermo Paiva, protagonizó un cruce en la mitad de la cancha con Guzmán.

La situación se puso tensa de forma rápida: alterado por la actitud del atacante, el mediocampista del Tolima le propinó un cabezazo, acción que fue captada por las cámaras y comparada con el recordado incidente de Zinedine Zidane en la final de la Copa del Mundo 2006.

El árbitro central, Carlos Betancur, mostró la tarjeta roja de manera inmediata a Guzmán, decisión respaldada por la revisión arbitral y por especialistas en la materia.

La cuenta especializada en análisis arbitrales El VAR Central analizó la jugada y respaldó la actuación del juez. En su publicación, destacaron la astucia de Teo a la hora de provocar a su rival:

“EL EFECTO TEO: Ingresó Teo Gutiérrez a hacer sus juegos mentales y cayó muy fácil Sebastián Guzmán quien le terminó propinando un cabezazo. Clara conducta violenta que amerita tarjeta roja. Perfecto el árbitro Carlos Betancur, muy sereno además”.

La cuenta especializada reseñó el
La cuenta especializada reseñó el momento de provocación de Teo, y el descontrol por parte de Sebastián Guzmán - crédito @ElVarCentral / X

