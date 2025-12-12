Deportes

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay

En una edición más del clásico paisa, se jugarán los primeros noventa minutos en el estadio Atanasio Girardot, por el título que disputan equipo de la primera y segunda división del futbol colombiano

- crédito Jefatura de Prensa
- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El fútbol colombiano comienza su definición tanto en la Liga Betplay con el duelo entre Junior y Deportes Tolima, como en la Copa con el clásico paisa entre verdes y rojos.

En la ciudad de la Eterna Primavera se vivirá una auténtica fiesta, que convoca a los amantes del fútbol por la definición del torneo que reúne a los equipos de la primera y segunda división del fútbol colombiano.

Se juega el clásico paisa por el primer sorbo de Copa

El verde quiere ratificar su condición de campeón en este torneo - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El partido se jugará el 13 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de Win Play.

El juez central del partido será Jairo Mayorga.

Como vienen ambos equipos al gran duelo y el historial reciente

Nacional

Los rojos terminaron la campaña del 2025 con una victoria en el Pascual Guerrero - crédito José Luis Guzmán - El País / Colprensa

Atlético Nacional viene de sufrir una decepción el 8 de diciembre de 2025, durante la última fecha de la Liga BetPlay, tras la derrota por 3-2 ante América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, ya que no aprovechó la caída del Junior, en simultáneo, para clasificar a la final del fútbol colombiano.

El autogol de Andrés Felipe Román al minuto 19, junto al doblete de Dylan Borrero al 22 y 58 de partido, acabaron con el sueño de que el verde clasificara a la final, a pesar de que los tantos de Alfredo Morelos al minuto 31 y de Dairon Asprilla al 69, revivían las ilusiones para los dirigidos por Diego Arias de arrebatarle al puesto al Junior.

A continuación, así viene el verde en los últimos cinco partidos:

  • 8 de diciembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: América de Cali 3-2 Atlético Nacional
  • 4 de diciembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín
  • 30 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional
  • 26 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Junior
  • 23 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional

Medellín

El Tiburón clasificó a la final, pese a perder el último partido ante Independiente Medellín, aprovechando la caída de Nacional - crédito David Jaramillo / Colprensa

Por los lados de Independiente Medellín, la victoria ante Junior, le permitió abrir una pequeña esperanza para llegar al clásico paisa definitivo con otro semblante.

Tras una mala campaña durante los cuadrangulares, el equipo de Alejandro Restrepo le ganó por 2 a 1 al finalista de la Liga BetPlay, el 8 de diciembre de 2025, con los goles de Brayan León, al minuto 29, y de José Ortiz, al 45+10. El descuento del cuadro Tiburón llegó por intermedio de Brayan Castrillón, al 49, en donde sumó su única victoria en el campeonato.

A continuación, así viene Medellín en sus últimos cinco partidos:

  • 8 de diciembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Medellín 2-1 Junior
  • 4 de diciembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Medellín
  • 1 de diciembre de 2025 - Cuadragulares Liga BetPlay: Medellín 1-1 América de Cali
  • 27 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Medellín
  • 23 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Medellín 0-0 Nacional
El último duelo se dio por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

En lo que se refiere al historial directo, hay que recordar que la última vez que se vieron las caras en el Atanasio Girardot, fue el 4 de diciembre de 2025, cuando el verde derrotó por 2-1 a Medellín.

Los goles llegaron gracias a las intervenciones de Juan José Rengifo al minuto 25 y de Alfredo Morelos, al 54 de partido. El descuento para el Poderoso de la Montaña llegó gracias al tiro penal que convirtió al 90+3, Francisco Fydriszewski.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 4 de diciembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-1 Medellín
  • 23 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Medellín 0-0 Atlético Nacional
  • 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 5-2 Medellín
  • 7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-3 Atlético Nacional
  • 4 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Medellin 1-1 Atlético Nacional

