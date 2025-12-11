Excampeón del mundo con Argentina evitó colocar a la selección Colombia como favorita para ganar el Mundial de 2026: “No llega”

Mario Alberto Kempes habló sobre las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial de 2026 - crédito Hannah Mckay / REUTERS

El exfutbolista argentino Mario Alberto Kempes analizó el sorteo del Mundial 2026 y compartió sus impresiones sobre el futuro de la competencia, destacando la dificultad de repetir títulos y la ampliación del torneo a 48 selecciones.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo, en La W Radio, el campeón y máximo goleador del Mundial 1978 subrayó que, aunque ve a Colombia y Portugal como claros favoritos para avanzar en su grupo, prefiere no incluir a la selección sudamericana entre las candidatas al título para evitar la presión que implica esa etiqueta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Matador se refirió al favoritismo de la selección Colombia - crédito Miguel Ángel Polo / EFE

Al referirse a la expansión del torneo, Kempes expresó su sorpresa por la magnitud del cambio.

“Esperar porque están diciendo que llegamos a los 60 o 64 (equipos). Me parece mucha cantidad, pero me parece lindo en el sentido de que hay selecciones como Cabo Verde, que ni se les cruzaba, lo único cerca al Mundial era la Eliminatoria, pero llegar a un mundial era una locura pensarlo”, afirmó el exdelantero al medio La W. Esta ampliación permitirá que equipos que antes no tenían posibilidades reales de clasificar puedan vivir la experiencia de una Copa del Mundo.

En cuanto a las posibilidades de Colombia en el certamen, Kempes fue cauto. Consideró que la Tricolor y Portugal no deberían tener inconvenientes para superar la fase de grupos, dado que los otros rivales son el ganador del repechaje y Uzbekistán, una selección que, según sus palabras, no ha observado en acción.

“Colombia tiene que competir con Portugal. El tercero está en discordia, porque viene del repechaje y Uzbekistán no lo he visto nunca, pero Portugal y Colombia no tendrían problema de pasar”, sostuvo Kempes en su conversación con La W.

Kempes postuló a tres candidatas a quedarse con el Mundial: España, Argentina y Francia.

“No quiero decir Colombia para no ponerla como favorita, porque cada vez que uno pone a una selección como favorita, no llega. Pero esas son las favoritas”, destacó.

El concepto de Mario Alberto Kempes sobre las sorpresas en el Mundial de 2026

Kempes habló sobre la posibilidad de que una seleccióh africana sea revelación para el Mundial de 2026 - crédito Mohammed Salem / REUTERS

Además, dejó abierta la posibilidad de que alguna selección africana sorprenda, aunque recordó que, pese a las expectativas, solo Marruecos logró llegar a semifinales en la edición anterior. También mencionó a Inglaterra como una posible candidata a sumarse a ese grupo selecto

Kempes, figura central en la consagración de Argentina en 1978, reflexionó sobre la dificultad de revalidar un título mundial. Consultado sobre por qué la Albiceleste no pudo repetir la hazaña en 1982, atribuyó la diferencia a factores de mentalidad y concentración. Relató que en 1978 el equipo mantuvo un enfoque absoluto durante todo el torneo, mientras que en 1982 esa intensidad no se repitió:

“No, yo creo que eso es cuestión de mentalidad. En el 78′ prácticamente desde que empezó el mundial, un mes antes, hasta que terminó el mundial, estuvimos concentrados. Salimos una sola vez cuando ya estábamos clasificados. Fue una concentración de 24x24 y pensar en fútbol y mejorar en los errores que cometíamos. No estuvimos tan concentrados (en el 82) como en el 78′”, explicó Kempes a La W.

El exdelantero concluyó su análisis reiterando que la ampliación del Mundial representa una oportunidad inédita para selecciones que antes solo podían aspirar a disputar las eliminatorias, y que la competencia por el título estará marcada por la presencia de los equipos europeos y sudamericanos que históricamente han dominado el torneo.

Así están los grupos del Mundial de 2026

La Copa Mundial de la FIFA se jugará en Estados Unidos, México y Canadá - crédito Amber Searls / Imagn Images

Grupo A: México, Sudádrica, Corea del Sur, UEFA 4

Grupo B: Canadá, UEFA 1, Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haiti, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje intercontinental

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA 2, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje intercontinental 1, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá