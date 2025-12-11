Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha

La Dimayor realizó el sorteo de los partidos de la primera fecha en la Liga BetPlay 2026, a comenzar en enero - crédito Colprensa

La Dimayor se prepara para la temporada 2026, cuando habrá muchos cambios en los campeonatos profesionales durante el primer semestre por el mundial de la FIFA, obligando a que el calendario sea menos extenso y con poco espacio para mover los partidos aplazados.

Por esa razón, se sorteó la primera fecha de la Liga BetPlay para que los 20 clubes participantes conozcan desde ya su rival en el inicio de la campaña y puedan prepararse rápidamente, pues el torneo comenzará a mediados de enero y con tiempo mínimo para la pretemporada.

Cabe recordar que Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba son los nuevos conjuntos en la primera división del fútbol colombiano, luego de su ascenso desde el Torneo BetPlay por ser campeones de los dos semestres y ser los mejores en reclasificación, mientras que Unión Magdalena y Envigado perdieron la categoría por tener el peor promedio en 2025.

¿Cómo se jugará la primera fecha?

En Rionegro, Antioquia, se llevó a cabo el sorteo de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026, aclarando primero que se hará a falta de conocerse el formato de competencia para el próximo año, pues se aprobará en la asamblea ordinaria de la Dimayor muy pronto.

Lo primero que se destaca es que Junior y Tolima volverán a verse en el Torneo Apertura 2026, un mes después de que se enfrentaran en la final del actual campeonato, que será el viernes 12 y martes 16 de diciembre, así que tendrán poco tiempo para ese nuevo compromiso.

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla jugarán la final de la Liga BetPlay 2025 y la primera fecha de la temporada 2026 - crédito Deportes Tolima

En el caso de los ascendidos, Jaguares de Córdoba tendrá su debut en la primera división contra Deportivo Cali, ahora bajo administración de sus nuevos dueños, mientras que Cúcuta recibirá en el estadio General Santander a Once Caldas, esperando que tenga una buena cantidad de público.

Por otro lado, el primer compromiso del recién nacido Internacional de Bogotá ante nada menos que América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, donde será un duro inicio para el conjunto que tomó la ficha del antiguo La Equidad y prometiendo un proyecto exitoso.

La Liga BetPlay contará con un nuevo equipo para 2026, que es Internacional de Bogotá - crédito Dimayor

Finalmente, Pereira fue sorteado y quedó ante Llaneros en la primera fecha, a la espera de la decisión del Ministerio del Deporte si le quita el reconocimiento deportivo, pues esta semana se le acaba el plazo de 10 días para enviar los comprobantes de pago de su deuda en su totalidad, de lo contrario, quedará desafiliado de la Dimayor.

Partidos de la fecha 1

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima

Santa Fe vs. Águilas Doradas

América de Cali vs. Internacional de Bogotá

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Fortaleza vs. Alianza Valledupar

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas

Deportivo Pereira vs. Llaneros

También se sorteó la Primera B

Previo a conocerse los encuentros de la Liga BetPlay, la Dimayor realizó el sorteo de la primera jornada en la segunda división, que tendrá 16 clubes y a la espera de saber si continuará con su formato semestral o volverá a las épocas de un campeonato para todo el año.

Un dato a tener en cuenta es que Atlético Huila iniciará de local, pero sin definir su sede para la temporada 2026, pues saldrá de Neiva por falta de estadio y la primera opción es Yumbo, a aprobarse por la asamblea ordinaria y que significaría la desaparición del nombre y escudo de la institución tras 35 años de historia.

Atlético Huila jugó varios partidos en los últimos 10 años con aforo reducido en el estadio Guillermo Plazas Alcid, por las restricciones de público en las tribunas oriental y occidental - crédito Atlético Huila

Partidos de la primera fecha

Boca Juniors de Cali vs. Deportes Quindío

Atlético Huila vs. Atlético FC

Unión Magdalena vs. Bogotá FC

Internacional de Palmira vs. Patriotas Boyacá

Leones vs. Tigres

Real Cundinamarca vs. Envigado FC

Real Santander vs. Real Cartagena

Barranquilla FC vs. Orsomarso