Alerta en la selección Colombia: Daniel Muñoz tuvo que ser operado de la rodilla y será baja por seis semanas

Daniel Muñoz es uno de los jugadores que integran la base de la nómina titular de Néstor Lorenzo en la selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La noticia de la intervención quirúrgica a Daniel Muñoz ha generado inquietud tanto en el entorno del Crystal Palace como en el de la Selección Colombia, especialmente considerando la proximidad del Mundial 2026.

Según la información dada a conocer por Julián Capera, la artroscopia en la rodilla del lateral se llevó a cabo en Londres, medida acordada por el cuerpo médico del club inglés y el combinado nacional, para evitar comprometer su participación en la cita mundialista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Muñoz explicó a los medios institucionales del Crystal Palace que el periodo de recuperación estimado tras la operación oscila entre cuatro y seis semanas.

El futbolista, de 29 años, fue cauto al referirse a los plazos y la evolución tras el procedimiento.

Daniel Muñoz salió de la convocatoria de la selección Colombia para atender el sepelio de un amigo en Medellín - crédito Kacper Pempel/REUTERS

“El pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso”.

El propio defensor confía en que la situación no reviste gravedad y que contará con casi cuatro meses para alcanzar su mejor estado físico de cara a la Copa del Mundo.

La molestia que motivó la intervención quirúrgica se originó durante la Copa América de Brasil, y finalmente dejó a Muñoz fuera de la convocatoria para el encuentro ante Fulham en la Premier League. Tras someterse a los exámenes médicos pertinentes, el diagnóstico fue contundente: la cirugía era necesaria para resolver la afección y evitar complicaciones mayores en el futuro inmediato.

Daniel Muñoz tendría poco tiempo en el Crystal Palace porque lo buscarían varios equipos en Europa para ficharlo en 2026 - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace, se pronunció respecto a la baja del colombiano antes del compromiso de Conference League ante Shelbourne, admitiendo que la ausencia de Muñoz obligará a buscar alternativas en el lateral derecho: “Mateta y Daniel (Muñoz) se quedaron en casa. Así que tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas”.

La ausencia de Muñoz provocará modificaciones en la plantilla, ya que no solo se perderá el duelo ante Manchester City por la Premier League, sino también los enfrentamientos frente a KuPS en Conference, Leeds y Arsenal por Copa de la Liga, así como los choques ante Tottenham, Fulham, Newcastle y Aston Villa. El retorno del defensor se estima para los encuentros por la FA Cup frente a Macclesfield o el cruce contra Sunderland, ya en 2026.

Tanto el club inglés como la Selección Colombia priorizaron el procedimiento en este momento de la temporada para garantizar su disponibilidad plena para el Mundial. El seguimiento médico será riguroso durante las próximas semanas.

Estos serán los partidos de Colombia en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

GRUPO COLOMBIA MUNDIAL 2026

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

Así quedaron conformados los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.