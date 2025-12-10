Linda Caicedo sigue brillando con el Real Madrid: se llevó el premio a la mejor jugadora en la Champions League Femenina

Linda Caicedo se consolida como una de las figuras del Real Madrid - crédito Susana Vera / REUTERS

Real Madrid venció por 2-0 al Wolfsburgo, el 9 de diciembre de 2025, por la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League Femenina en el estadio Alfredo di Stefano, de Madrid.

El cuadro merengue contó con la presencia de la delantera Linda Caicedo, que se reportó con gol para liquidar el partido ante el cuadro alemán.

El cuadro merengue cuenta con la estrella colombiana, como líder futbolística para competir en la Liga Femenina y la Champions League Femenina - crédito @realmadridfem / X

Con esta anotación, la futbolista colombiana alcanzó su segundo gol en siete partidos disputados desde la fase previa con el conjunto español, consolidando su aporte ofensivo en la máxima competición europea de clubes.

En el tramo final del encuentro, Caicedo protagonizó una jugada clave al superar en un mano a mano a la portera Stina Johannes, para ampliar la ventaja del Real Madrid y asegurando una posición favorable para el equipo en la fase de grupos.

La acción se originó tras un contragolpe, cuando la atacante ingresó sin marca al área rival, eludió a la guardameta del conjunto alemán y definió con un remate de derecha.

El gol de Caicedo, que significó el 2 a 0 en el marcador, refuerza su papel como una de las figuras emergentes del fútbol femenino internacional y subraya la importancia de su desempeño en el esquema ofensivo del Real Madrid.

Cómo viene el Real Madrid en la temporada 2025-2026

Maelle Lakrar en la disputa con la portera Stina Johannes-crédito Susana Vera / REUTERS

El Real Madrid Femenino derrotó por 2-0 al Wolfsburgo con los goles de María Méndez al minuto 19 y de Linda Caicedo al 67.

Pese a que el cuadro Merengue sufrió la expulsión de la defensora francesa Maelle Lakrar, las dirigidas por Pau Quesada, fueron superioras a las alemanas, y lograron dominar el mediocampo.

Yasmim y Thea Bjelde disputando una pelota - crédito Susana Vera / REUTERS

En el segundo tiempo, en un intento de ataque del Wolfsburgo, un pase de la volante escocesa Caroline Weir, tras una recuperación en propio campo, le permitió a Linda Caicedo quedar de cara al arco de la portera alemana.

Allí, con su gambeta y despliegue, logró eludir a la arquera por la derecha y colocar el 2-0 final, al minuto 66 de partido.

Es importante destacar que, el último gol de Linda Caicedo en todas las competencias, fue el 8 de noviembre de 2025, cuando Real Madrid goleó por 2-0 al Alhama.

En lo que se refiere a su última anotación por la Champions League, hay que ir al 18 de septiembre de 2025, cuando las Merengues también en goleada, derrotaron por 3-0 al Eintracht Frankfurt, partido que además del gol de Caicedo, contó con la asistencia de la delantera para el tanto de la danesa Signe Bruun al 34 de partido en ese entonces.

Elogios del director técnico del Real Madrid a Linda Caicedo

Pau Quesada destacó la labor de Linda Caicedo - crédito Susana Vera / REUTERS

El impacto de Linda Caicedo en el Real Madrid femenino ha sido objeto de elogio por parte del entrenador Pau Quesada, quien subrayó que la futbolista colombiana atraviesa una etapa determinante en su carrera y que su proyección en el club se extiende hasta 2031 tras su reciente renovación.

Quesada afirmó que Caicedo ha alcanzado “una nueva dimensión futbolística”, desempeñándose en una posición más retrasada respecto a la delantera y mostrando un crecimiento profesional notable. El técnico expresó su confianza en que la jugadora continuará evolucionando en el entorno del club madrileño, al que calificó como el lugar ideal para su desarrollo.

Quesada destacó la capacidad de Linda Caicedo para influir en el juego más allá de las estadísticas visibles. El entrenador señaló:

“Linda marca la diferencia. Es la que más recupera en campo rival y ese trabajo invisible, que no sale en los reels de Instagram o TikTok, lo hace increíble”. Esta valoración pone de relieve la importancia de la futbolista en tareas defensivas y en la presión alta, aspectos que suelen pasar desapercibidos en los resúmenes habituales.

El técnico también resaltó la sociedad que Caicedo ha forjado con Caroline Weir, especialmente tras el reciente partido ante Wolfsburgo, en el que la colombiana asistió a su compañera y anotó uno de los goles que permitieron al Real Madrid avanzar a la siguiente fase de la Champions femenina. Quesada explicó:

“Esa conexión con Weir además nos ayuda a tener un volumen de ocasiones muy alto y contento con ella, no solo con balón, sino por todo lo que hace sin balón”. La combinación entre ambas jugadoras ha sido determinante para el rendimiento ofensivo del equipo.

Desde su llegada al club, Linda Caicedo se ha consolidado como titular gracias a su velocidad, calidad técnica y capacidad de asociación en la zona de ataque. Su aporte ha sido fundamental en momentos decisivos, como el reciente encuentro europeo, donde su desempeño resultó clave para el avance del equipo. Quesada concluyó que la futbolista debe mantener la humildad y aprovechar el tiempo en el club para seguir creciendo, al afirmar:

“Es joven y tiene que seguir trabajando con humildad. Necesita tiempo y está en el mejor club para crecer, creceremos todos de la mano”.