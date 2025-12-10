Jorge Carrascal es pretendido por un grande de la Ligue 1 de Francia, seis meses después de llegar a Flamengo

Jorge Carrascal es titular para el entrenador Filipe Luis en el Flamengo - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El interés del Olympique de Marsella por Jorge Carrascal ha generado inquietud en el entorno del Flamengo, que busca retener al mediocampista colombiano tras una temporada en la que se consolidó como pieza clave y conquistó tanto la Copa Libertadores como el Brasileirao.

Según el diario UOL, el club francés ya realizó un primer contacto informal con el cuerpo técnico del jugador para conocer su situación contractual y la viabilidad de un posible traspaso, en un movimiento que responde al interés expreso del entrenador Roberto De Zerbi, quien ha apostado en el pasado por futbolistas con potencial de revalorización.

La postura del Flamengo es clara: la directiva no contempla desprenderse de una de sus figuras más destacadas, especialmente de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores, donde el club buscará defender el título continental.

El club brasileño invirtió 12,5 millones de euros para adquirir la totalidad de los derechos de Carrascal al Dinamo de Moscú hace apenas unos meses, y, de acuerdo con UOL, solo consideraría una venta si la oferta duplicara o triplicara esa cifra.

En los últimos cuatro meses, Carrascal ha disputado veintiún partidos con el equipo de Río de Janeiro y ha marcado tres goles, entre ellos uno decisivo en la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda, tanto que resultó determinante para el acceso de Flamengo a la final. El futbolista, de veintisiete años, llegó a Brasil tras un periodo en el fútbol ruso donde, pese a sus convocatorias a la selección colombiana, no gozaba de gran visibilidad internacional.

El impacto de Carrascal en el Flamengo ha sido inmediato. El entrenador Filipe Luís destacó su evolución: “Flamengo busca jugadores de alta calidad, jugadores que sean diferentes con el balón, que sepan lo que hacen. Pero lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde su etapa en Rusia y su llegada aquí”, según declaraciones recogidas por UOL.

El club considera que el colombiano será una pieza fundamental tanto en la defensa del título continental como en la proyección internacional del equipo, especialmente ante la posibilidad de que integre la selección de Colombia en el próximo Mundial. Carrascal también fue incluido por Conmebol en el once ideal de la Copa Libertadores 2025.

Mientras tanto, Carrascal se encuentra concentrado con el Flamengo en Catar, donde el equipo se prepara para enfrentar al Cruz Azul en la segunda fase de la Copa Intercontinental de la FIFA.

La Copa Intercontinental, el próximo reto de Flamengo con Jorge Carrascal

Flamengo y Cruz Azul se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Intercontinental el miércoles 10 de diciembre en Catar, con inicio a las 2:00 p. m. (Argentina, Uruguay, Chile) y 12:00 p. m. (Colombia, Perú, Ecuador). El encuentro, conocido como el “Derbi de las Américas”, definirá al equipo que avanzará para medirse con Pyramids y buscar un lugar en la final ante PSG.

El torneo, que celebra su segunda edición este año, presenta por primera vez un duelo entre el reciente campeón de la Libertadores y el monarca de la Concacaf. Flamengo llega tras conquistar la Libertadores hace diez días y obtener el título del Brasileirao, mientras que en su último compromiso igualó 3-3 frente a Mirassol.

Por su parte, Cruz Azul empató 1-1 con Tigres el domingo pasado y quedó fuera en semifinales de la Liga MX. En la Máquina Cementera se destaca la ausencia del portero Kevin Mier, que se recupera de una fractura en la tibia, mientras que en la defensa será líder el nacido en la La Jagua de Ibirico,Willer Ditta, también con proceso en la selección Colombia