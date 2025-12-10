Deportes

Jorge Carrascal es pretendido por un grande de la Ligue 1 de Francia, seis meses después de llegar a Flamengo

El jugador de la selección Colombia fue clave en la conquista de la Copa Libertadores 2025 y el Brasileirao 2025 con el Mengao, en donde apenas ha jugado 21 partidos, ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias

Guardar
Jorge Carrascal es titular para
Jorge Carrascal es titular para el entrenador Filipe Luis en el Flamengo - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El interés del Olympique de Marsella por Jorge Carrascal ha generado inquietud en el entorno del Flamengo, que busca retener al mediocampista colombiano tras una temporada en la que se consolidó como pieza clave y conquistó tanto la Copa Libertadores como el Brasileirao.

Según el diario UOL, el club francés ya realizó un primer contacto informal con el cuerpo técnico del jugador para conocer su situación contractual y la viabilidad de un posible traspaso, en un movimiento que responde al interés expreso del entrenador Roberto De Zerbi, quien ha apostado en el pasado por futbolistas con potencial de revalorización.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La postura del Flamengo es clara: la directiva no contempla desprenderse de una de sus figuras más destacadas, especialmente de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores, donde el club buscará defender el título continental.

Jorge Carrascal levantó su primer
Jorge Carrascal levantó su primer título de Copa Libertadores - crédito Sebastian Castaneda/REUTERS

El club brasileño invirtió 12,5 millones de euros para adquirir la totalidad de los derechos de Carrascal al Dinamo de Moscú hace apenas unos meses, y, de acuerdo con UOL, solo consideraría una venta si la oferta duplicara o triplicara esa cifra.

En los últimos cuatro meses, Carrascal ha disputado veintiún partidos con el equipo de Río de Janeiro y ha marcado tres goles, entre ellos uno decisivo en la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda, tanto que resultó determinante para el acceso de Flamengo a la final. El futbolista, de veintisiete años, llegó a Brasil tras un periodo en el fútbol ruso donde, pese a sus convocatorias a la selección colombiana, no gozaba de gran visibilidad internacional.

El cartagenero quedó en el
El cartagenero quedó en el equipo ideal del torneo, tras conquistar la cuarta Copa Libertadores de la historia con el cuadro de Río - crédito @Libertadores / X

El impacto de Carrascal en el Flamengo ha sido inmediato. El entrenador Filipe Luís destacó su evolución: “Flamengo busca jugadores de alta calidad, jugadores que sean diferentes con el balón, que sepan lo que hacen. Pero lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde su etapa en Rusia y su llegada aquí”, según declaraciones recogidas por UOL.

El club considera que el colombiano será una pieza fundamental tanto en la defensa del título continental como en la proyección internacional del equipo, especialmente ante la posibilidad de que integre la selección de Colombia en el próximo Mundial. Carrascal también fue incluido por Conmebol en el once ideal de la Copa Libertadores 2025.

Mientras tanto, Carrascal se encuentra concentrado con el Flamengo en Catar, donde el equipo se prepara para enfrentar al Cruz Azul en la segunda fase de la Copa Intercontinental de la FIFA.

La Copa Intercontinental, el próximo reto de Flamengo con Jorge Carrascal

La Máquina Cementera y el
La Máquina Cementera y el Más Querido de Brasil se verán las caras en Doha - crédito Jesús Aviles / Infobae

Flamengo y Cruz Azul se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Intercontinental el miércoles 10 de diciembre en Catar, con inicio a las 2:00 p. m. (Argentina, Uruguay, Chile) y 12:00 p. m. (Colombia, Perú, Ecuador). El encuentro, conocido como el “Derbi de las Américas”, definirá al equipo que avanzará para medirse con Pyramids y buscar un lugar en la final ante PSG.

El torneo, que celebra su segunda edición este año, presenta por primera vez un duelo entre el reciente campeón de la Libertadores y el monarca de la Concacaf. Flamengo llega tras conquistar la Libertadores hace diez días y obtener el título del Brasileirao, mientras que en su último compromiso igualó 3-3 frente a Mirassol.

Por su parte, Cruz Azul empató 1-1 con Tigres el domingo pasado y quedó fuera en semifinales de la Liga MX. En la Máquina Cementera se destaca la ausencia del portero Kevin Mier, que se recupera de una fractura en la tibia, mientras que en la defensa será líder el nacido en la La Jagua de Ibirico,Willer Ditta, también con proceso en la selección Colombia

Temas Relacionados

Jorge CarrascalFlamengoOlympique MarsellaFútbol FranciaColombianos en el exteriorFichajesColombia-Deportes

Últimas Noticias

Linda Caicedo sigue brillando con el Real Madrid: se llevó el premio a la mejor jugadora en la Champions League Femenina

La delantera de la selección Colombia sigue brillando con el cuadro merengue, de cara al fin de 2025

Linda Caicedo sigue brillando con

Gol de Luis Díaz en el partido del Unión Berlín y Bayern Múnich fue elegido como el mejor de noviembre en la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera, equipo del colombiano, terminarán el año el 21 de diciembre de 2025, cuando visiten al Heidenheim

Gol de Luis Díaz en

Inicia la tercera etapa de venta de boletas: así puede adquirir entradas para ver a Colombia en el Mundial

La hinchada colombiana está en la lista de los diez países que más boletas ha adquirido, por detrás de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá

Inicia la tercera etapa de

Dimayor confirmó fecha y hora para el sorteo de la Liga BetPlay del 2026, que se jugará en el formato de ‘play-offs’: esto se sabe

La División Mayor del Fútbol Colombiano se le adelantará a la temporada que se avecina y dará a conocer la programación de las 19 jornadas que se disputarán en el primer semestre, por cuenta de la Copa del Mundo del 2026, que obliga a que el torneo local termine el 5 de junio

Dimayor confirmó fecha y hora

Acolfutpro apuntó a la Dimayor tras conocerse la programación de las finales de la Liga y Copa BetPlay: “Golpea la salud física y mental”

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que representa los intereses de los jugadores que participan en el rentado criollo, denunció lo que serían los constantes incumplimientos del ente rector en la confección del calendario para la recta definitiva de la temporada

Acolfutpro apuntó a la Dimayor
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
Sylvester Stallone confesó cuál de

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente del Comité del

El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro

La Unesco declaró la cocina italiana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

La investigación del robo al Louvre reveló inéditos detalles de una “falla global” de seguridad

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio