Final entre Junior vs. Tolima no se jugará un fin de semana: Dimayor explicó las razones

Luego de que se confirmara a Junior FC como rival del Deportes Tolima en la gran final de la Liga Betplay II-2025, la Dimayor publicó los días, las horas y los estadios en donde se definirá al campeón de Navidad del segundo semestre del fútbol colombiano.

Sin embargo, las fechas escogidas causaron polémica, por lo que el presidente Carlos Mario Zuluaga tuvo que aclarar por qué se escogieron esos atípicos días para jugar los partidos definitorios.

“Si nosotros no tenemos definido el nombre del equipo antes del sorteo de la Conmebol, automáticamente nos lleva al bombo dos y eso nos pone en riesgo de jugar contra los equipos brasileros y argentinos, lo que representa una desventaja para Colombia”.

Zuluaga explicó en Despierta Win, de Win Sports, que el próximo 18 de diciembre se realizará el sorteo para las Copas Libertadores y Sudamericana.

Enfatizó que para garantizar que los equipos colombianos puedan ser incluidos en el bombo uno —lo que les otorga una ventaja competitiva— es fundamental tener definidos a los clasificados antes de esa fecha.

“Si tenemos el nombre completamente seguro, que los finalistas nuestros están en el ranking por encima de los equipos venezolanos, peruanos, ecuatorianos... automáticamente iríamos al bombo uno. Eso nos da una ventaja competitiva en copas internacionales”. Añadió que la fecha límite impuesta por Conmebol es el 15 de diciembre, pero la Dimayor logró un día adicional para disputar la final el 16 y así garantizar la mejor ubicación posible en los bombos.

El dirigente también abordó el tema del calendario deportivo y el descanso de los jugadores.

Señaló que “los futbolistas necesitan un descanso. Ese descanso va a ser mucho más reducido porque tenemos año de Mundial, el próximo 2026.

Por consiguiente, tenemos que estar en un periodo de vacaciones corto, porque el 1 de enero han de estar todos los clubes iniciando una pretemporada corta para iniciar competencia el 16 de enero del próximo año”. De esta manera, la organización del fútbol colombiano busca compatibilizar el descanso de los deportistas con los compromisos internacionales y la estructura de la próxima temporada.

Zuluaga se refirió también a los retos logísticos que enfrenta la organización para culminar de manera oportuna las competiciones nacionales.

“Con los veinte clubes que tenemos, es imposible prácticamente terminar antes de estas fechas de diciembre una liga y una copa como la que organizamos. Realmente tenemos demasiados clubes, demasiadas fechas, pocos estadios, muchos problemas con los estadios en lo que tiene que ver con conciertos y demás. Realmente tenemos estadios, pero no tenemos la capacidad para jugar al fútbol en ellos y eso también es un impedimento”, destacó.

En el plano deportivo, la final de la Liga Betplay 2025 ya tiene a sus protagonistas confirmados: Deportes Tolima y Junior se enfrentarán para definir al campeón del segundo semestre. El Pijao fue el primer finalista tras superar a sus rivales en el Grupo B, mientras que el conjunto barranquillero terminó en la cima del Grupo A con once unidades.

La definición del torneo contará con dos partidos: el juego de ida será el viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla y la vuelta se jugará el martes 16 de diciembre en el estadio Murillo Toro de Ibagué.

Final ida

Junior FC vs. Deportes Tolima

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Día: Viernes 12 de diciembre

Hora: 8:00 p. m

Final vuelta

Deportes Tolima vs. Junior FC

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Día: Martes 16 de diciembre

Hora: 7:30 p. m