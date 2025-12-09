Dos de los tres estadios en los que jugará Colombia en el Mundial 2026 integran el top 10 con mayor tasa de robos

Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 14, 2024 Police officers inside the stadium as the game is delayed due to incidents outside the stadium before the match REUTERS/Agustin Marcarian

Colombia disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en dos estadios que figuran entre los diez más peligrosos para los aficionados, según un informe de Seatpick basado en datos del FBI.

El Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, y el Estadio Azteca, en Ciudad de México, se destacan tanto por sus elevados precios de entradas como por sus altas tasas de robo, lo que representa un desafío adicional para quienes planean asistir a los partidos de la selección.

De acuerdo con Seatpick, el Hard Rock Stadium, donde Colombia enfrentará a Portugal, ocupa el segundo lugar en el ranking de estadios con mayor índice de robos durante la fase de grupos.

Este recinto, ubicado en Miami Gardens, Florida, registra una tasa de 1.925 robos por cada 100.000 habitantes, solo superado por el SoFi Stadium de Inglewood, California, que lidera la lista con 2.455 robos por cada cien mil personas.

Por su parte, el Estadio Azteca, sede del partido entre Colombia y Uzbekistán, presenta una tasa de 592 robos por cada cien mil habitantes, cifra inferior a la de los estadios estadounidenses, pero suficiente para mantenerlo dentro de los diez recintos con mayor riesgo para los asistentes.

El informe de Seatpick señala que, además de la preocupación por la seguridad, los aficionados deberán afrontar precios elevados para acceder a los partidos de Colombia. La entrada más barata para el duelo ante Portugal en Miami Gardens supera los dos mil dólares, mientras que el boleto para el encuentro frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca tiene un precio inicial de $886 dólares.

Ambos partidos se encuentran entre los diez más costosos de la fase de grupos, junto a otros encuentros de alta demanda como México contra Sudáfrica en el propio Estadio Azteca, que encabeza la lista con un precio de $2.220 dólares.