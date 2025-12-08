Deportes

La dura crítica contra Fernando Gaviria tras haber sido detenido manejando en estado de embriaguez: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”

El ciclista colombiano quintuplicó el límite legal de alcohol en la sangre para conducir y acusó “estrés laboral y problemas familiares”

Fernando Gaviria es el colombiano
Fernando Gaviria es el colombiano con más victorias de etapa en el Giro de Italia (5) - crédito Giro de Italia

El reciente fichaje de Fernando Gaviria por Caja Rural, tras su salida de Movistar, se vio opacado apenas un día después al conocerse que el ciclista colombiano fue condenado a dos meses de prisión en suspenso por conducir ebrio en Mónaco.

El incidente, que tuvo lugar el 22 de octubre, no solo derivó en la sanción penal, sino que también incluyó una multa de 5.000 euros, la prohibición de conducir en Mónaco durante dos años y tres multas menores adicionales. Este episodio marca un punto de inflexión en la carrera de Gaviria, que, tras una temporada discreta con Movistar en la que solo sumó 125 puntos UCI, afrontará en 2026 su primer año fuera del WorldTour en una década.

La reacción en el mundo del ciclismo no se hizo esperar. Brian Holm, ex director deportivo de Gaviria en Quick-Step entre 2016 y 2018, manifestó su falta de sorpresa ante el suceso. En declaraciones al podcast Café Eddy, Holm afirmó: “Si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente habría dicho Gaviria”.

Fernando Gaviria compitió con el
Fernando Gaviria compitió con el Quick Step entre el 2015 y 2018 - crédito Benoit Tessier/REUTERS

El danés, que fue testigo de la etapa más exitosa del colombiano —con 34 de sus 52 victorias logradas bajo la dirección de Patrick Lefevere en Quick-Step, incluyendo etapas en el Giro d’Italia y el Tour de France—, lamentó el rumbo de la carrera de Gaviria: “¿Por qué no me sorprende tanto? Sin duda, uno de los mayores talentos con los que he trabajado: un don divino para la bici, y también el ciclista más perezoso que he conocido. Me cae muy bien, pero por Dios, Fernando, ¿es necesario?”

Holm, actualmente retirado y analista en medios daneses, ya había expresado críticas similares hacia otros ciclistas, como Oier Lazkano. La condena y las declaraciones de su exdirector deportivo añaden presión sobre Gaviria, que buscará relanzar su trayectoria profesional en Caja Rural tras un año marcado por la polémica y el bajo rendimiento deportivo.

Nuevos detalles del juicio en contra de Fernando Gaviria por conducir borracho en Mónaco

Fernando Gaviria es profesional desde
Fernando Gaviria es profesional desde 2013 cuando debutó con el equipo Colombia-Coldeportes - crédito Dario Belingheri/Movistar Team

Durante el juicio, Gaviria reconoció su responsabilidad y explicó: “Dormí un par de horas antes de salir. Sentí que podía tomar el coche. En retrospectiva, no fue así. Fue un error mío, no lo volveré a hacer”, justificando su conducta por “estrés laboral y problemas familiares”. El juez le preguntó si ese comportamiento era compatible con la vida de un deportista profesional, a lo que Gaviria respondió: “No, no lo es. No es normal, lo sé”.

El control policial se produjo a las 1:15 p. m., en plena luz del día y con tráfico intenso, cuando agentes observaron que Gaviria realizaba maniobras peligrosas en la rotonda de Cantón, como no ceder el paso, cruzar una línea continua y circular brevemente en sentido contrario. La prueba de alcoholemia arrojó 1,18 mg por litro de aire exhalado, lo que equivale a aproximadamente 2,40 g de alcohol por litro de sangre. El límite legal en Mónaco es de 0,25 mg por litro de aire, por lo que el ciclista casi quintuplicaba el máximo permitido.

Caja Rural, el nuevo equipo de Fernando Gaviria para el 2026

Caja Rural anunció la llegada
Caja Rural anunció la llegada de Fernando Gaviria a su equipo - crédito Caja Rural

El colombiano Fernando Gaviria se incorporará la próxima temporada al Caja Rural-Seguros RGA, tras una carrera en la que ha sumado más de 50 victorias como profesional y ha destacado en las principales pruebas por etapas del ciclismo internacional.

El equipo español apuesta por la experiencia de Gaviria, que llega tras una década en equipos WorldTour y con un palmarés que incluye dos triunfos de etapa en el Tour de Francia y cinco en el Giro de Italia, donde también vistió la maglia ciclamino.

Su llegada refuerza el bloque de velocistas, donde compartirá liderazgo con el portugués Iúri Leitão, con el objetivo de aumentar la presencia del equipo en las llegadas masivas y sumar puntos UCI, fundamentales para asegurar la participación en las grandes vueltas.

El propio Fernando Gaviria explicó su motivación para unirse al conjunto español: “Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí”.

