Deportes

Revolcón en la nómina de Millonarios: saldría un polémico jugador y llegaría figura de la Liga BetPlay

El cuadro azul acelera para concretar más fichajes antes de que acabe 2025, para empezar la temporada 2026 con una plantilla competitiva y asegurando futbolistas de mayor nivel

Guardar
Millonarios avanza en el mercado
Millonarios avanza en el mercado de fichajes para armar una mejor plantilla en la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios enfrenta una etapa de cambios significativos en su plantilla de cara a la temporada 2026, cuando no quiere repetir los errores de la temporada 2025 y salir campeón de la Liga BetPlay, Copa Colombia y pelear en la Copa Sudamericana, a la que clasificó por la tabla de reclasificación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por eso que el cuadro azul ha hecho varios cambios en la nómina, dos de ellos es por la posible salida de un jugador que no rindió mucho y se desvincularía por la falta de renovación de su contrato, mientras que llegaría un futbolista que viene de ser figura en el Torneo Finalización.

Polémico jugador se iría de Millonarios

Según información de periodistas como Mariano Olsen, de Win Sports, la directiva ha decidido no renovar el contrato del arquero Iván Arboleda, quien dejará el club al finalizar 2025 después de que regresara en septiembre, en calidad de agente libre, porque los mismos embajadores lo dejaron partir en junio.

La salida del guardameta se produciria tras negociaciones fallidas para su continuidad. Olsen informó que “Iván Arboleda no continuará en Millonarios luego de que no se llegara a un acuerdo para su renovación de contrato”. Las conversaciones entre el arquero y la dirigencia se desarrollaron en los últimos días, pero la propuesta inicial del club no fue aceptada, lo que llevó a que ambas partes, al parecer, no alcanzaran un acuerdo.

El portero Iván Arboleda saldría
El portero Iván Arboleda saldría de Millonarios y negociaría como agente libre para la temporada 2026 - crédito @olsendeportes/X

El guardameta, que había regresado a Millonarios en junio tras la salida de Álvaro Montero, no sumó minutos en su segunda etapa bajo la dirección de Hernán Torres, aunque el técnico lo consideraba en sus planes para el próximo año. Ahora, Arboleda explora nuevas opciones tanto en el fútbol profesional colombiano como en el exterior, mientras el club evalúa alternativas para cubrir su puesto.

Ante la inminente salida del portero, Millonarios podría buscar un nuevo arquero en el actual mercado de fichajes. No obstante, también existe la posibilidad de que el cuerpo técnico opte por promover a uno de los canteranos, como Cristian Quiñones o Jonathan González, para acompañar a Diego Arboleda y Guillermo de Amores.

Iván Arboleda volvería a irse
Iván Arboleda volvería a irse de Millonarios, luego de su desvinculación en junio y regreso en septiembre por la lesión de Guillermo de Amores - crédito Millonarios FC

Un fichaje interesante

En paralelo a la reconfiguración del arco, la dirigencia azul avanza en la búsqueda de refuerzos para otras posiciones. El interés del club en Sebastián Valencia, lateral izquierdo que ha tenido una temporada regular con Fortaleza CEIF, participando en 18 partidos de la Liga BetPlay y consolidándose como pieza importante en el esquema de Sebastián Oliveros. La información, revelada por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, subraya que “es una posibilidad real para reforzar la banda izquierda”.

Sin embargo, la operación presenta un matiz contractual relevante: aunque actualmente juega en Fortaleza CEIF, su pase pertenece a Leones, por lo que cualquier negociación deberá realizarse directamente con este último club, así que Millonarios deberá adquirir los derechos del jugador si desea sumarlo a su plantilla para la próxima temporada.

Sebastián Valencia viene de jugar
Sebastián Valencia viene de jugar cuadrangulares con Fortaleza, fue figura en el segundo semestre de 2025 y está en la mira de Millonarios - crédito Colprensa

Previamente, el club ya ha confirmado la salida de varios jugadores, entre ellos Bruno Sávio, Juan José Ramírez, Ramiro Brochero y Cristian Cañozales, y se espera la inminente partida de Juan Pablo Vargas al Puebla de México. En cuanto a incorporaciones, el primer refuerzo confirmado es Carlos Darwin Quintero, procedente del Deportivo Pereira, mientras que la llegada de Valencia se perfila como una de las prioridades para fortalecer la defensa, además de Mateo García, comprado a Once Caldas y resta la presentación.

En este escenario de cambios y expectativas, la posible incorporación de Sebastián Valencia representa una apuesta concreta de Millonarios para potenciar su banda izquierda y encarar con renovadas aspiraciones la temporada 2026.

Temas Relacionados

Millonarios FCIván ArboledaSebastián ValenciaLiga BetPlayIván Arboleda MillonariosSebastián Valencia MillonariosColombia-Deportes

Últimas Noticias

Álvaro Montero no quiere arriesgar su lugar en la selección Colombia: este sería su destino en 2026

Debido a la falta de minutos en Vélez Sarsfield, el portero buscaría otro equipo para tener más oportunidades y ser convocado para la Copa del Mundo

Álvaro Montero no quiere arriesgar

Néstor Lorenzo prendió las alarmas por una desventaja para la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es la razón

El entrenador se pronunció sobre los estadios y horarios para los partidos del combinado nacional, jugando primero en México y terminando la fase de grupos en Estados Unidos

Néstor Lorenzo prendió las alarmas

Cucho Hernández marcó gol con el Betis, pero no se salvó de la goleada del Barcelona: así fue la anotación

El atacante fue figura del cuadro andaluz en el duelo por LaLiga en Sevilla, donde los dirigidos por Hansi Flick demostraron su poder ofensivo para pasarle por encima al dueño de casa

Cucho Hernández marcó gol con

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Previo a la última fecha de los cuadrangulares, el conjunto Rojiblanco no solo tendrá de baja a un jugador importante por lesión, sino por una calamidad familiar

Tragedia en el Junior de

Estos son los estadios donde la selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

El combinado nacional conoció los escenarios y horarios para sus encuentros del grupo K, en el que se verá con Uzbekistán, Portugal y un ganador del repechaje

Estos son los estadios donde
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Dakota Johnson reconoció lo difícil

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

INFOBAE AMÉRICA

Desde el estrés hasta el

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras