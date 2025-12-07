Revolcón en la nómina de Millonarios: saldría un polémico jugador y llegaría figura de la Liga BetPlay

Millonarios avanza en el mercado de fichajes para armar una mejor plantilla en la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios enfrenta una etapa de cambios significativos en su plantilla de cara a la temporada 2026, cuando no quiere repetir los errores de la temporada 2025 y salir campeón de la Liga BetPlay, Copa Colombia y pelear en la Copa Sudamericana, a la que clasificó por la tabla de reclasificación.

Es por eso que el cuadro azul ha hecho varios cambios en la nómina, dos de ellos es por la posible salida de un jugador que no rindió mucho y se desvincularía por la falta de renovación de su contrato, mientras que llegaría un futbolista que viene de ser figura en el Torneo Finalización.

Polémico jugador se iría de Millonarios

Según información de periodistas como Mariano Olsen, de Win Sports, la directiva ha decidido no renovar el contrato del arquero Iván Arboleda, quien dejará el club al finalizar 2025 después de que regresara en septiembre, en calidad de agente libre, porque los mismos embajadores lo dejaron partir en junio.

La salida del guardameta se produciria tras negociaciones fallidas para su continuidad. Olsen informó que “Iván Arboleda no continuará en Millonarios luego de que no se llegara a un acuerdo para su renovación de contrato”. Las conversaciones entre el arquero y la dirigencia se desarrollaron en los últimos días, pero la propuesta inicial del club no fue aceptada, lo que llevó a que ambas partes, al parecer, no alcanzaran un acuerdo.

El portero Iván Arboleda saldría de Millonarios y negociaría como agente libre para la temporada 2026 - crédito @olsendeportes/X

El guardameta, que había regresado a Millonarios en junio tras la salida de Álvaro Montero, no sumó minutos en su segunda etapa bajo la dirección de Hernán Torres, aunque el técnico lo consideraba en sus planes para el próximo año. Ahora, Arboleda explora nuevas opciones tanto en el fútbol profesional colombiano como en el exterior, mientras el club evalúa alternativas para cubrir su puesto.

Ante la inminente salida del portero, Millonarios podría buscar un nuevo arquero en el actual mercado de fichajes. No obstante, también existe la posibilidad de que el cuerpo técnico opte por promover a uno de los canteranos, como Cristian Quiñones o Jonathan González, para acompañar a Diego Arboleda y Guillermo de Amores.

Iván Arboleda volvería a irse de Millonarios, luego de su desvinculación en junio y regreso en septiembre por la lesión de Guillermo de Amores - crédito Millonarios FC

Un fichaje interesante

En paralelo a la reconfiguración del arco, la dirigencia azul avanza en la búsqueda de refuerzos para otras posiciones. El interés del club en Sebastián Valencia, lateral izquierdo que ha tenido una temporada regular con Fortaleza CEIF, participando en 18 partidos de la Liga BetPlay y consolidándose como pieza importante en el esquema de Sebastián Oliveros. La información, revelada por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, subraya que “es una posibilidad real para reforzar la banda izquierda”.

Sin embargo, la operación presenta un matiz contractual relevante: aunque actualmente juega en Fortaleza CEIF, su pase pertenece a Leones, por lo que cualquier negociación deberá realizarse directamente con este último club, así que Millonarios deberá adquirir los derechos del jugador si desea sumarlo a su plantilla para la próxima temporada.

Sebastián Valencia viene de jugar cuadrangulares con Fortaleza, fue figura en el segundo semestre de 2025 y está en la mira de Millonarios - crédito Colprensa

Previamente, el club ya ha confirmado la salida de varios jugadores, entre ellos Bruno Sávio, Juan José Ramírez, Ramiro Brochero y Cristian Cañozales, y se espera la inminente partida de Juan Pablo Vargas al Puebla de México. En cuanto a incorporaciones, el primer refuerzo confirmado es Carlos Darwin Quintero, procedente del Deportivo Pereira, mientras que la llegada de Valencia se perfila como una de las prioridades para fortalecer la defensa, además de Mateo García, comprado a Once Caldas y resta la presentación.

En este escenario de cambios y expectativas, la posible incorporación de Sebastián Valencia representa una apuesta concreta de Millonarios para potenciar su banda izquierda y encarar con renovadas aspiraciones la temporada 2026.