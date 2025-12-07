Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se entregará el 19 de julio en Nueva York - crédito X/@fifaworldcup_es)

La FIFA ha publicado el calendario oficial del Mundial 2026, confirmando que la final se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de New Jersey, Nueva York, y el partido por el tercer puesto tendrá lugar en Miami.

El nuevo formato, que incluye 48 selecciones repartidas en 12 grupos, introduce tres días de descanso antes de 103 de los 104 partidos programados, según informó la FIFA. El torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de optimizar el descanso de los equipos y la experiencia de los aficionados.

Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional entre la República Democrática del Congo y Jamaica. El debut colombiano será el 17 de junio en el estadio Azteca frente al representante asiático, a las 9:00 p. m. (hora Colombia). El segundo partido está programado para el 23 de junio ante el equipo que acceda por repechaje, también a las 9:00 p. m. (hora Colombia). El cierre de la fase de grupos será el 27 de junio contra Portugal en el Hard Rock Stadium, a las 6:30 p. m. (hora Colombia).

Este es el calendario completo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

2:00 p. m.: México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

9:00 p. m.: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

2:00 p. m.: Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

8:00 p. m.: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

2:00 p. m.: Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

5:00 p. m.: Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

8:00 p. m.: Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium

11:00 p. m.: Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

12:00 p. m.: Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium

2:00 p. m.: Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

6:00 p. m.: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

9:00 p. m.: Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

11:00 a. m.: España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

2:00 p. m.: Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

5:00 p. m.: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

8:00 p. m.: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

2:00 p. m.: Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

5:00 p. m.: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

8:00 p. m.: Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

11:00 p. m.: Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

12:00 p. m.: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

2:00 p. m.: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

6:00 p. m.: Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

9:00 p. m.: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

11:00 a. m.: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

2:00 p. m.: Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

5:00 p. m.: Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

8:00 p. m.: México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

2:00 p. m.: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

5:00 p. m.: Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

8:00 p. m.: Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

11:00 p. m: Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

12:00 p. m.: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium

2:00 p. m.: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

7:00 p. m.: Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

11:00 p. m.: Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

11:00 a. m.: España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium

2:00 p. m.: Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

5:00 p. m.: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

8:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

12:00 p. m.: Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

4:00 p. m.: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Philadelphia Stadium

7:00 p. m.: Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

10:00 p. m.: Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

12:00 p. m.: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

2:00 p. m.: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

6:00 p. m.: Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

9:00 p. m.: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

2:00 p. m.: Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

2:00 p. m.: Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

5:00 p. m.: Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

5:00 p. m.: Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

8:00 p. m.: Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

8:00 p. m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

2:00 p. m.: Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

2:00 p. m.: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium

6:00 p. m.: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

6:00 p. m.: Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium

9:00 p. m.: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

9:00 p. m.: Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

2:00 p. m.: Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

2:00 p. m.: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

7:00 p. m.: Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

7:00 p. m.: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium

10:00 p. m.: Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

10:00 p. m.: Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

4:00 p. m.: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

4:00 p. m.: Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

6:30 p. m.: Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

6:30 p. m.: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

9:00 p. m.: Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

9:00 p. m.: Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium

16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

2:00 p. m.: – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

12:00 p. m.: – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

3:30 p. m.: – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

8:00 p. m.: – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Martes, 30 de junio 2026

12:00 p. m.: – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

4:00 p. m.: – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

8:00 p. m.: – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

11:00 a. m.: – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

2:00 p. m.: – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

7:00 p. m.: – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

1:00 p. m.: – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

5:00 p. m.: – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

8:30 p. m.: – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

12:00 p. m.: – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

4:00 p. m.: – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

2:00 p. m.: – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

7:00 p. m.: – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

2:00 p. m.: – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

7:00 p. m.: – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

11:00 a. m.: – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

2:00 p. m.: – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

2:00 p. m.: – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

2:00 p. m.: – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

4:00 p. m.: – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

8:00 p. m.: – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

2:00 p. m.: Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

2:00 p. m.: Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

4:00 p. m.: Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

2:00 p. m.: Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium