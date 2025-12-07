Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Deportes

La Asamblea de Dimayor se
La Asamblea de Dimayor se realizará en la ciudad de Medellín - crédito Colprensa

El futuro de Deportivo Pereira y Atlético Huila se encuentra en una situación crítica a pocos días de la asamblea de la Dimayor, que se celebrará el 11 y 12 de diciembre en Medellín. La posible desafiliación del Pereira y el cambio de sede y nombre del Huila concentran la atención de los clubes, mientras la Liga colombiana define a su finalista y la administración de la Dimayor, encabezada por Carlos Mario Zuluaga, impulsa la propuesta de reducir la primera división a dieciocho equipos, según informó el medio El Tiempo.

En el caso del Deportivo Pereira, la incertidumbre se ha intensificado tras la notificación del Ministerio del Deporte sobre la suspensión de su reconocimiento deportivo, debido al incumplimiento de obligaciones laborales y tributarias.

Esta medida impide al club participar en la asamblea y abre la posibilidad de una desafiliación, como ocurrió con el Cúcuta Deportivo en 2020. El club cucuteño permaneció año y medio fuera de competencia, fue readmitido en la segunda división y solo esta semana logró regresar a la primera categoría, de acuerdo con El Tiempo.

Carlos Mario Zuluaga presedirá la
Carlos Mario Zuluaga presedirá la asamblea de Diciembre en Dimayor - crédito Colprensa

Mientras tanto, el plazo de diez días otorgado al Pereira para regularizar su situación sigue corriendo, pero hasta el momento no se han reportado avances. La crisis ha generado un ambiente de tensión entre los clubes, ya que varios equipos profesionales observan la situación con la expectativa de beneficiarse de un eventual cupo en la primera división. Una fuente consultada por El Tiempo afirmó: “Varios clubes quieren su cupo en la A”.

Entre los interesados destaca Envigado, que descendió junto a Unión Magdalena este año y ahora busca permanecer en la máxima categoría si el Pereira pierde su lugar. El propio Unión Magdalena, último en la tabla de descenso, también reclama el derecho a salvarse. Por otro lado, Patriotas, que quedó tercero en la reclasificación de la segunda división y perdió la posibilidad de ascender tras el regreso del Cúcuta, exige la casilla en caso de que la crisis del Pereira se agrave.

La directiva del Pereira anunció en redes sociales la posible compra del club por parte de un grupo de empresarios, pero la rueda de prensa para oficializar la operación fue aplazada indefinidamente, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de la institución.

Traslado de la sede de
Traslado de la sede de Atlético Huila y el futuro económico del Deportivo Pereira será tratados en la asamblea - crédito Colprensa

En paralelo, la asamblea de la Dimayor deberá abordar el caso del Atlético Huila, que comunicó su intención de cambiar de sede y nombre tras no poder jugar en Neiva. El club planea trasladarse a Yumbo, aunque necesita la aprobación de la asamblea, y enfrenta la oposición de los clubes del Valle, que no ven con buenos ojos la llegada de otro equipo a la región.

El alcalde de Garzón, Francisco Calderón, ofreció el estadio de su ciudad para acoger al Huila y evitar la desaparición de una historia de treinta y cinco años. Además, el empresario Felipe Olave propuso construir un nuevo estadio en Neiva, en una isla del río Magdalena, comprometiéndose a financiar la obra. Sin embargo, ambas alternativas requieren tiempo, por lo que el Huila debe buscar una sede provisional.

La asamblea también tiene previsto confirmar el cambio de nombre de La Equidad, que pasará a llamarse Internacional de Bogotá, según lo reportado por El Tiempo.

Esta es la fecha en la que se jugaría las finales de la Liga BetPlay II-2025

Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Deportes Tolima garantizó su presencia en la gran final del Fútbol Profesional Colombiano tras convertirse en el equipo inalcanzable del cuadrangular B de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, aun cuando aún resta una fecha por disputar.

En el cuadrangular A, Junior de Barranquilla se perfila como favorito para avanzar a la final y necesita solamente un empate en la última jornada para concretar su clasificación.

Hasta el momento, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no ha confirmado los días ni los horarios para los partidos de ida y vuelta de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II. Sin embargo, se manejan como fechas tentativas el 13 y 17 de diciembre.

