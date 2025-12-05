Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

El último partido entre estos dos clubes, se dio en la dfinal de la Supercopa de Alemania - crédito Heiko Becker / REUTERS

La continuidad de la Bundesliga traerá uno de los partidos más atractivos de la jornada, cuando en el MHP Arena se reedite lo que fue la final de Supercopa de Alemania.

Un buen recuerdo para Luis Díaz, que tendrá la posibilidad de reportarse de nuevo con gol ante uno de los rivales con los cuales comenzó su buen andar en los Gigantes de Baviera.

Los Gigantes de Baviera continúan su camino a conquistar el fútbol alemán

Sacha Boey y Luis Díaz celebrando el gol en la final de la Copa de Alemania - crédito Heiko Becker

El partido se jugará el 6 de diciembre de 2025, en el estadio MHP Arena, de Stuttgart, a partir de las 9:30 a.m, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (en sus planes estándar y Premium).

El juez central del partido será Tobias Stieler.