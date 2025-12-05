Junior se va de Barranquilla: la Conmebol lo obligó a buscar estadio para la temporada 2026

Junior de Barranquilla no podrá jugar en el estadio Metropolitano para la temporada 2026 y volvería hasta finales de ese año - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla pasa por un gran momento en el segundo semestre de 2025, quedando a un paso de llegar a la final, previo a su partido contra el América de Cali en los cuadrangulares, y acercándose a la Copa Libertadores del próximo año, que es otro de sus objetivos.

Sin embargo, el Tiburón no volverá a la ciudad por decisión de la Conmebol, pues de cara a disputar un certamen internacional, las normas actuales no permiten al club jugar en la sede que tenía en mente y deberá mirar en otras ciudades, teniendo como opción un escenario que ya conoce.

La nueva casa del Junior

El Tiburón enfrentará en 2026 un desafío sin precedentes: disputar sus partidos internacionales lejos de su tradicional casa. La razón principal es la remodelación y ampliación de este escenario, que quedará inhabilitado para competencias de la Conmebol durante ese año, según confirmó Héctor Fabio Báez, gerente general del club, en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Cartagena surge como la alternativa más probable para albergar los encuentros, mientras la directiva y la afición se preparan para un cambio que impactará la logística y el ambiente deportivo del equipo, que no quiere salir de la región Caribe por sus aficionados.

Junior jugaría la Copa Libertadores o Sudamericana en el estadio Jaime Morón, casa del Real Cartagena - crédito Real Cartagena

Las obras en el Metropolitano, que comenzarán el 1 de enero de 2026, buscan adecuar el estadio para la final de la Copa Sudamericana, asignada recientemente a Barranquilla. Este proceso dejará al Junior sin la posibilidad de utilizar su sede habitual en torneos internacionales.

Las exigencias de la Conmebol para otorgar la “licencia de clubes” se han endurecido en los últimos años. Báez subrayó que ahora no solo se evalúa el aforo, sino también aspectos como camerinos, zonas mixtas, iluminación, seguridad y accesos.

“Conmebol ha ido apretando mucho más”, afirmó el gerente general, quien recordó que algunos estadios sudamericanos con instalaciones precarias ya no cumplen los estándares actuales. Este cambio de sede representa un reto logístico y deportivo para Junior, que perderá el respaldo directo de su afición habitual.

El objetivo de la remodelación del estadio Metropolitano no es solo por el fútbol, sino acoger más conciertos de talla internacional en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

Fuad Char Abdala, dirigente histórico del club, expresó a El Heraldo su confianza en el rendimiento del equipo pese a las circunstancias. Consultado sobre la posibilidad de jugar la Copa Libertadores fuera de Barranquilla, Char Abdala fue enfático: “Así es, de todas maneras vamos a quedar campeones”. Sobre la sede, señaló: “Sí, creo que sí. 18.000 espectadores exige la Conmebol y sería la sede”, en referencia a Cartagena.

Descartado el Romelio

Báez explicó que la segunda opción natural en la ciudad, el estadio Romelio Martínez, tampoco es viable: “Para competencia internacional, no está habilitado y nos tocará buscar una plaza dependiendo del tipo de torneo, si es Sudamericana o Libertadores, dentro de la Costa Caribe”.

El Romelio Martínez no cumple con los requisitos mínimos de la Conmebol, ni en capacidad ni en infraestructura. Báez detalló que la primera fase de la Copa Sudamericana exige un aforo mínimo de 10.000 espectadores, mientras que la Copa Libertadores requiere al menos 15.000.

Pese a que el estadio Romelio Martínez fue remodelado en 2018, solo cumple los estándares para la Dimayor - crédito Conmebol

“En el Romelio no se podría jugar ni siquiera la primera fase de la Sudamericana, y menos la de Libertadores. Ni siquiera con tribunas móviles, que además no están permitidas en torneos internacionales, sí en la Liga colombiana”, puntualizó el directivo en diálogo con El Heraldo. Así, el escenario barranquillero solo podrá utilizarse para compromisos locales.

El club ya disputó partidos internacionales en el estadio Jaime Morón de Cartagena en 2017, cuando una sustitución de gramado en el Metropolitano obligó a trasladar la localía. En esa ocasión, Junior venció a Carabobo FC de Venezuela y a Atlético Tucumán de Argentina en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores.