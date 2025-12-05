El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

El club de la MLS buscaría a su próximo guardameta en el fútbol colombiano - crédito AFP/Dimayor

Desde el 2 de diciembre, el guardameta Kevin Cataño es noticia en Colombia tras su presentación en la final del Torneo Betplay entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo.

En la definición del ascenso colombiano se registró algo histórico, puesto que Cataño atajó cuatro penales (dos en los 90 minutos y dos en la definición final); sin embargo, esto no evito que su equipo perdiera la final.

Al final, Cúcuta Deportivo ascendió a la primera división del fútbol colombiano, mientras que Real Cundinamarca tendrá que pasar al menos un año más en la B.

Por su parte, Cataño ha sido el centro de atención en varios programas deportivos, en los que se mencionó las cualidades del guardameta de 22 años, que se formó en las inferiores de Atlético Nacional, pero debutó y ha jugado únicamente de manera profesional en Real Cundinamarca.

Cataño tendría ofertas de hasta tres equipos de la MLS - crédito Real Cundinamarca

Entre las opciones que tendría el arquero para cambiar de equipo en la próxima temporada, el periodista Felipe Sierra informó que Inter Miami, club en el que milita Lionel Messi, Jordi Alba y Rodrigo de Paul, habría hecho una oferta formal por el joven talento colombiano.

“Inter Miami hizo una oferta ante Real Cundinamarca por Kevin Cataño (22). Es la primera internacional que llega por el portero colombiano y la prioridad del club es que se vaya al exterior”, informó Sierra.

Además de la posibilidad del equipo de Miami, otros dos equipos de la MLS tendrían en carpeta a Cataño, que en una entrevista con Win Sports afirmó que su sueño es poder llegar al fútbol español, más específicamente al FC Barcelona.

Cabe mencionar que al final de la temporada en Colombia, los equipos que ascendieron a la primera división son Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba, mientras que los que tendrán que disputar la B son Boyacá Chico y Envigado FC.

El joven de 22 años fue la figura del club cundinamarqués en el ascenso de Colombia - crédito Real Cundinamarca

Inter de Miami se prepara para la final de la MLS

Mientras se habla de la posibilidad de que en la próxima temporada el club de Miami sume varios refuerzos, en Estados Unidos los dirigidos por Javier Mascherano se preparan para la final de la MLS.

Tras ganar la conferencia Este contra New York FC, el equipo de Messi y compañía enfrentará en el partido decisivo de la temporada a Vancouver Whitecaps, en el que juega el alemán Thomas Müller.

Este partido será el sábado 6 de diciembre y comenzará a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), solo será transmitido a través de la plataforma Apple+.

La final definirá cuál es el mejor equipo de la MLS en 2025 - crédito Europa Press

El único representante colombiano en la final es el lateral derecho Edier Ocampo, que se formó en Atlético Nacional y lleva dos años jugando en el equipo canadiense, que es dirigido por el danés Jesper Sørensen.

Otro atractivo del partido es que será el último como profesionales para Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, que se despedirán de su carrera en una final. Al respecto, el lateral izquierdo español protagonizó un emotivo momento en la rueda de prensa, en la que habló sobre un balance de sus años en el deporte.

“Es un privilegio poder terminar mi carrera con esta final en casa. Ha sido una semana difícil, con sentimientos muy encontrados. Me da pena retirarme, pero no he dudado. Cuando lo decidí, fue una decisión firme y meditada. Espero que la final caiga de nuestro lado”, declaró el español.

Cabe mencionar que en caso de ganar, este será el título 47 de la carrera de Lionel Messi, que actualmente es el jugador con más trofeos oficiales en la historia de este deporte.