Clásico paisa terminó a los golpes en la recta final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: jugadores vieron la tarjeta roja al final del compromiso

Pelea Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - crédito captura de pantalla redes sociales/X

La victoria de Atlético Nacional 2 a 1 sobre Independiente Medellín en la quinta jornada del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana quedó opacada por una violenta pelea al término del encuentro, que derivó en la expulsión de Washington Aguerre y otros dos jugadores del conjunto verde, justo cuando el equipo se juega la clasificación a la final en la última fecha ante América de Cali.

En los minutos posteriores al pitazo final, las cámaras oficiales y videos de aficionados captaron el momento en que el árbitro Wilmar Roldán mostró la tarjeta roja a Aguerre y a dos futbolistas más de Atlético Nacional, mientras persistían las discusiones y los gritos en el interior del estadio.

El periodista Oscar Tobón precisó a Caracol Radio que los otros expulsados fueron Matheus Uribe y el arquero suplente Harlen Castillo.

La tensión se desató cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios.

Una discusión entre el arquero uruguayo Washington Aguerre y el defensor William Tesillo fue el detonante.

En ese momento, Matheus Uribe intervino y, tras un intercambio verbal, Aguerre perdió el control y fue en busca del mediocampista antioqueño.

Uribe, antes de apartarse, propinó un puñetazo en el estómago a un jugador del DIM, lo que agravó la situación.

A pesar de los intentos de sus compañeros Francisco Fydriszewski y Camilo Cándido por contenerlo, Aguerre terminó sujetando por el cuello a Matheus Uribe, quien no respondió a la agresión.

La escena fue registrada en la transmisión oficial y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación por las posibles sanciones que podrían afectar a Nacional en la decisiva última fecha.

El informe arbitral de Wilmar Roldán será clave para determinar la duración de las suspensiones, en un momento en que Atlético Nacional necesita a todos sus jugadores disponibles para buscar el paso a la final.