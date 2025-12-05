Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

Camilo Vargas es referente de Atlas de México, cuya experiencia le sirvió para ser titular en la selección Colombia - crédito Brett Davis/Imagn Images

Camilo Vargas se ha destacado en los últimos años en el fútbol mexicano, encontrando nuevamente la continuidad que perdió en clubes como Atlético Nacional o Argentinos Juniors, que también le permitió ser titular con la selección Colombia y con el técnico Néstor Lorenzo.

El portero cafetero ya definió lo que pasará con su carrera en 2026, pues en las últimas semanas había preocupación porque terminaba contrato con Atlas, cuenta con 36 años y al borde del retiro como profesional, incluso bajo rumores de que volvería a la Liga BetPlay.

El futuro de Camilo Vargas

Camilo Vargas renovó su contrato con Atlas de México por tres años, lo que garantiza su permanencia hasta finales de 2028. El anuncio oficial, realizado el 4 de noviembre, refuerza la apuesta de la directiva por mantener la estabilidad en posiciones clave de cara a los próximos torneos de la Liga MX.

El guardameta, nacido en Bogotá, llegó a Guadalajara el 5 de julio de 2019 y desde entonces ha disputado 238 partidos, acumulando más de 20.000 minutos en competiciones como la Liga MX, la Liga de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup, la Campeones Cup y la Supercopa de la Liga MX.

Camilo Vargas seguirá con Atlas hasta 2028, contemplando el retiro en el equipo mexicano - crédito Eloísa Sánchez/REUTERS

Su llegada marcó un periodo relevante para la historia reciente del equipo, especialmente tras su actuación decisiva en la serie de penales que otorgó el campeonato del Apertura 2021 ante León, poniendo fin a una sequía de 70 años sin títulos de liga para el club.

Durante su trayectoria con Atlas FC, Vargas ha sido pieza fundamental en la obtención del bicampeonato de la Liga MX en el ciclo 2021/2022 y en la conquista del título de Campeón de Campeones. Además, se consolidó como el extranjero con más penales atajados en la historia de la Liga MX y el arquero con mayor cantidad de partidos con la portería en cero en la historia de Atlas. Estos logros le valieron reconocimientos como el MVP de la Liga MX y el Balón de Oro al Mejor Portero.

Camilo Vargas se ha enfrentado a grandes jugadores en su carrera como Lionel Messi, capitán del Inter Miami - crédito CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE/EPA

“Mi deseo es continuar”

En rueda de prensa, a inicios de noviembre, Vargas expresó su satisfacción por continuar en el club y destacó la buena relación que mantiene con la directiva: “Mi deseo es continuar; en todos estos años he tenido una relación abierta con la directiva”, afirmó el guardameta. A sus 36 años, el colombiano reconoció que los resultados recientes no han sido los esperados, pero valoró la capacidad del grupo para adaptarse a los cambios de entrenador y a nuevas ideas de juego.

El impacto del bogotano en Atlas y en la Liga MX ha sido ampliamente reconocido. Su presencia constante bajo los tres palos y su liderazgo en momentos decisivos lo han convertido en un referente del fútbol mexicano. El club considera que la renovación de su contrato es clave para mantener la solidez del proyecto deportivo rumbo al Torneo Clausura 2026.

Camilo Vargas quiere ser titular con Colombia en el mundial de 2026, que será el tercero en su carrera - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En el plano internacional, Camilo Vargas mantiene la aspiración de disputar el mundial de 2026 como titular de la Selección Colombia, tras haber sido el arquero inicialista en las Eliminatorias. Su nombre sigue generando interés en el fútbol cafetero, donde se especuló sobre un posible regreso al fútbol local, aunque el propio jugador dejó claro desde hace semanas que su prioridad es continuar en Atlas y competir al más alto nivel.

La determinación y el sentido de responsabilidad de Vargas dentro del campo han sido constantes a lo largo de su carrera. El portero colombiano asume el liderazgo en el vestuario y en la cancha, convencido de que las decisiones de los jugadores influyen directamente en el rumbo del equipo.