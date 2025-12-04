Deportes

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

El campeón del segundo semestre será “Colombia 2″ en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Millonarios y el Leopardo son los dos equipos ya clasificados a la Copa Sudamericana

Previo a la quinta fecha
Previo a la quinta fecha de los cuadrangulares, Santa Fe está clasificado a la Copa Libertadores y Millonarios a la Copa Sudamericana por reclasificación - crédito Norberto Duarte / EFE / POOL

Deportes Tolima aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2026 luego de empatar sin goles ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

Con este resultado, el equipo dirigido por Lucas González alcanzó 93 puntos en la reclasificación, lo que le garantiza al menos un cupo en la fase previa del torneo continental.

La definición de los cupos para los torneos de Conmebol en 2026 se ve influida por el enfrentamiento entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, ya que uno de los dos quedará por debajo de Tolima en la tabla.

Si Tolima logra el título de Liga, accederá directamente a la fase de grupos de la Libertadores y liberará una plaza adicional para el acumulado anual.

Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre, ya tiene asegurada su participación como “Colombia 1″ en el sorteo de grupos de la Libertadores, mientras que el ganador de la estrella de diciembre ocupará el lugar de “Colombia 2″.

crédito Jaime Moreno / Colprensa

La eliminación de Atlético Bucaramanga le permite regresar a la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo. El club santandereano participó este año en los playoff de octavos de final tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores y estuvo cerca de eliminar a Atlético Mineiro, que lo superó en penales antes de llegar a la final, donde perdió ante Lanús de Argentina.

Según el reglamento, los dos primeros equipos de la reclasificación sin título de Liga acceden a la fase previa de la Libertadores, mientras que los tres siguientes obtienen cupos para la Sudamericana.

La cuarta plaza para este torneo, habitualmente destinada al campeón de la Copa BetPlay, se reasignó a la reclasificación, porque Medellín y Nacional son los finalistas, lo que permitió la clasificación matemática de Millonarios a la Sudamericana.

Así va la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay 2025

Deportes Tolima es líder del
Deportes Tolima es líder del cuadrangular B con 10 unidades tras su victoria contra Santa Fe - crédito Colprensa
  1. Deportes Tolima: 93 puntos / 51 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026)
  2. Independiente Medellín: 89 puntos / 52 partidos jugados / +28 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026)
  3. Independiente Santa Fe: 86 puntos / 53 partidos jugados / +13 diferencia de gol (Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026)
  4. Atlético Nacional: 85 puntos / 50 partidos jugados / +30 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026)
  5. América de Cali: 82 puntos / 50 partidos jugados / +21 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  6. Junior FC: 81 puntos / 50 partidos jugados / +16 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  7. Atlético Bucaramanga: 74 puntos / 45 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  8. Millonarios FC: 73 puntos / 46 partidos jugados / +11 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)

Cuándo se jugarán las finales de la Liga BetPlay II-2025 y Copa Colombia 2025

Trofeo de la Liga BetPlay
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

El cierre de la temporada 2025 del fútbol colombiano se verá marcado por un calendario comprimido en diciembre, luego de que la Dimayor debiera reprogramar partidos clave debido al aplazamiento de un encuentro en Tunja por un evento cultural. Esta situación ha llevado a que las finales de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay se disputen con apenas tres días de diferencia, según información difundida en El VBar Caracol.

La definición de ambos torneos resulta determinante, ya que de allí saldrán los equipos colombianos que participarán en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2026. De acuerdo con las fechas tentativas comunicadas por la entidad, la final de la Copa Colombia se jugaría el jueves 11 y el miércoles 17 de diciembre, mientras que la Liga BetPlay tendría sus partidos decisivos entre el domingo 14 y el sábado 20 de diciembre. Este cronograma exige un esfuerzo máximo a los clubes, especialmente si equipos como Nacional o Medellín logran avanzar a ambas finales.

