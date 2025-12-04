Deportes

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

El corredor está a una carrera de terminar la temporada 2025 en la Fórmula 2 y en su primer año tuvo una destacada actuación con el equipo Prema Racing

Sebastián Montoya, piloto de Prema
Sebastián Montoya, piloto de Prema Racing, disputa su primera temporada en la Fórmula 2, el escalón previo a la máxima carpa del automovilismo - crédito Prema Team

Sebastián Montoya está cerca de terminar su primera temporada en la Fórmula 2, el campeonato previo al ascenso a la Fórmula 1 y el colombiano tuvo una campaña destacada a lo largo de 2025, logrando podios y resultados importantes con el equipo Prema Racing.

El piloto colombiano definió su futuro para 2026, pues terminaba su vínculo con la escudería y era incierto lo que pasaría con el corredor, que sigue los pasos de su padre, Juan Pablo Montoya, para que un cafetero vuelva a la máxima categoría del automovilismo después de 20 años.

¿Qué pasará con Sebastián Montoya?

La escudería Prema Racing oficializó la continuidad de Montoya, que con 20 años, ha completado una temporada de aprendizaje y adaptación en la Fórmula 2. El piloto expresó su satisfacción por la renovación y valoró el proceso vivido junto al equipo italiano.

Estoy muy contento de volver a estar con el equipo en 2026. Creo que el trabajo que hemos hecho este año ha sido increíble; hemos tenido altibajos, pero lo más importante ha sido el proceso de aprendizaje y cómo nos hemos integrado”, afirmó Montoya para los medios oficiales de Prema.

Sebastián Montoya seguirá por segundo
Sebastián Montoya seguirá por segundo año consecutivo con el Prema Racing en la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

De cara al futuro, el colombiano subrayó la importancia de mantener la concentración y el trabajo en equipo: “El trabajo se complementa a la perfección y, al final, todos tenemos un mismo objetivo. Creo que la mentalidad para el próximo año es simplemente mantener la cabeza baja, seguir adelante y ver qué nos depara el futuro”.

“Confiamos en su potencial”

Desde la dirección de Prema Racing, René Rosin destacó la evolución y el potencial de Montoya a lo largo de la temporada: “Estamos encantados de tener a Sebastián con nosotros de nuevo en 2026. Confiamos en su potencial y, con el ritmo que ha demostrado este año, esperamos verlo competir con más experiencia”.

El directivo también resaltó la capacidad de aprendizaje del piloto colombiano y su aporte al ambiente del equipo: “Este año, demostró su capacidad de aprendizaje y progreso incluso en un entorno tan exigente como la Fórmula 2 de la FIA, y fue un gran compañero de equipo en todos los aspectos”.

Sebastián Montoya celebrando su podio
Sebastián Montoya celebrando su podio en el Gran Premio de España - crédito Fórmula 2

Durante la temporada 2025, Montoya ha sumado 91 puntos y ocupa la décima posición en la tabla general antes de la última carrera. Sus resultados reflejan una progresión constante: obtuvo tres puntos en Australia, cuatro en Italia, 11 en Indonesia, 18 en España, 17 en Austria, 19 en Gran Bretaña, dos en Italia y 15 en Catar.

En la temporada 2025, Invicta Racing lidera la clasificación de equipos con 296 puntos, seguido por Hitech TGR (261) y Campos Racing (239). Prema Racing, la escudería de Montoya, ocupa la séptima posición con 148 puntos.

En la clasificación individual, Fornaroli llega a la última ronda con una ventaja inalcanzable sobre Jak Crawford y Richard Verschoor, mientras que Luke Browning y Alexander Dunne completan los cinco primeros puestos.

Buena presentación en Qatar

En la penúltima fecha disputada en Qatar, el piloto colombiano logró una destacada actuación. El sábado 29 de noviembre, en la carrera sprint, partió desde la quinta posición y finalizó cuarto tras aprovechar una oportunidad en la última vuelta, sumando puntos valiosos.

Fue una carrera larga, no hacía demasiado calor, así que físicamente no estuve mal. Es un circuito divertido, pero lo es aún más cuando se corre sin tráfico, cosa que no he tenido mucho”, relató Montoya.

Sebastián Montoya viene de ser
Sebastián Montoya viene de ser quinto en el Gran Premio de Qatar, la penúltima válida de la Fórmula 2 - crédito @premaracing/Instagram

El domingo 30 de noviembre, en la carrera principal, Montoya arrancó desde la sexta casilla y recuperó posiciones tras una parada estratégica en boxes, finalizando en el quinto lugar. La competencia estuvo marcada por la victoria de Victor Martins, seguido de Leonardo Fornaroli, quien aseguró el título de la temporada con 211 puntos.

La última carrera de la temporada 2025 se disputará el 7 de diciembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Montoya y Prema Racing buscarán cerrar el año con un resultado positivo, mientras preparan el terreno para una nueva etapa en 2026, marcada por la confianza renovada y el compromiso de seguir creciendo en la élite del automovilismo internacional.

