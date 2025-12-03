Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

La Selección Colombia femenina viene de empatar 1-1 con Bolivia en La Paz, por la Liga de Naciones Femenina Conmebol - crédito FCF

La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol está llegando a la mitad de competencia, que desde la primera jornada mostró muchas emociones, equipos de alto nivel y en ningún momento se extrañó a Brasil, seleccionado que no participó por ser anfitrión del mundial de 2027.

Terminada la fecha cuatro, se movió fuertemente la tabla de posiciones de la Liga de Naciones, que dejó como primera afectada a la selección Colombia femenina, que venía de empatar 1-1 con Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, pues dos de sus rivales dieron una serie de golpes certeros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, hasta el 10 de abril se volverá a reunir el combinado nacional y el resto de participantes para la quinta jornada del campeonato, aunque en febrero aprovecharían para jugar algunos amistosos por la fecha FIFA, pues en 2026 se definirán los clasificados al mundial y todas las selecciones esperan estar preparadas para la pelea.

¿Cómo va la Liga de Naciones?

Durante el martes 2 de diciembre, se disputó la cuarta y última fecha del torneo en la temporada 2025, que dejó muchas cosas por destacar, empezando por la cantidad de goles marcados, que fueron 15 tantos en solo cuatro encuentros, por tres triunfos en esos compromisos y dos acabaron en goleadas.

Para empezar, la selección Colombia perdió el liderato de la Liga de Naciones Femenina ante Venezuela, que ahora es puntera con 8 puntos, gracias a sus dos victorias y el mismo número de empates, ocho goles a favor y tan solo uno en contra, para una diferencia de +1.

Así va la abla de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, luego de cuatro jornadas - crédito Conmebol

La Vinotinto logró el primer puesto gracias a su goleada 6-0 sobre Perú, con doblete de Enyerliannys Higuera y la figura de Deyna Castellanos, al hacer un tanto y una asistencia, para que el cuadro venezolano desbancara a las cafeteras, que no aprovecharon ante Bolivia para consolidarse.

Sumado a eso, Argentina sacó a Colombia de los puestos de clasificación directa al mundial, que son los dos primeros, por su contundente victoria 8-0 ante Bolivia, logrando los mismos siete puntos de la Tricolor, pero con una diferencia de gol de +10, mientras que las superpoderosas es de +4.

Argentina goleó 8-0 a Bolivia en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, sacando a Colombia de los puestos de clasificación directa al mundial - crédito Conmebol

Colombia volverá al ruedo el 10 de abril nada menos que frente a la líder Venezuela, en el estadio Pascual Guerrero de Cali y esperando la victoria para volver a la punta de la tabla, además de que ese mes le siguen los juegos contra Chile, también en la capital vallecaucana, y luego la visita a las argentinas.

¿Por qué Colombia no jugó la cuarta fecha?

La selección femenina de Colombia empezó la cuarta jornada de la Liga de Naciones como líder del grupo, aunque sin disputar partido en esta fecha. El formato del torneo, que cuenta con nueve equipos tras la clasificación automática de Brasil como anfitrión del mundial 2027, obliga a que una selección descanse en cada jornada, y en esta ocasión corresponde a Colombia.

La selección Colombia femenina no tuvo rival en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol - crédito Conmebol

El sistema de competencia dejaron a las dirigidas por Ángelo Marsiglia en una posición vulnerable, ya que perdieron el primer puesto y cayeron a zona de repechaje, tras los triunfos de Venezuela, Argentina y Chile. La ausencia de partido para la Tricolor se produce en una instancia clave, porque solo dos selecciones obtendrán el pase directo al Mundial, mientras que otras dos accederán al repechaje.

Hasta el momento, Colombia suma siete puntos tras vencer a Perú y Ecuador, y empatar con Bolivia en La Paz, en la jornada anterior. El equipo colombiano volverá a la competencia en abril de 2026, cuando buscará asegurar la clasificación en las dos fechas restantes y llegar a su cuarto mundial en su historia.