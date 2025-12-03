Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

El mítico defensor de la selección de Alemania y el Bayern Múnich nombró los que considera los mejores jugadores colombianos - crédito Futbolsoker_

Philipp Lahm, ex capitán de la Selección de Alemania y campeón del mundo en 2014, reveló en un video en redes sociales cómo sería su jugador colombiano ideal, seleccionando solo a cuatro futbolistas para conformar este perfil.

Entre los aspectos destacados, Lahm eligió el pie derecho de Luis Díaz, resaltando su rendimiento desde su llegada a Alemania y su nivel comparable con los mejores del mundo.

Para el pie izquierdo, el alemán optó por James Rodríguez, recordando su actuación en el Mundial de Brasil 2014 y el gol que le valió el Premio Puskás, así como su paso por el Bayern Múnich.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La capacidad de pase también fue atribuida a James Rodríguez, reafirmando la admiración de Lahm por el talento del ’10′.

En cuanto a la velocidad y el driblin, el exfutbolista alemán mencionó a Juan Guillermo Cuadrado, destacando su habilidad para superar rivales.

Finalmente, Radamel Falcao García fue señalado por Lahm como el colombiano con el mejor disparo que ha visto, recordando sus goles en clubes como el Atlético de Madrid y el Mónaco, así como su inclusión en el once ideal del mundo en 2012.

Los elogios de Philipp Lahm a Luis Díaz tras sus primeros partidos en Alemania

Philipp Lahm fue compañero de James Rodríguez en el Bayern Múnich - crédito REUTERS/Andreas Gebert/File Photo

Philipp Lahm elogió el desempeño de Luis Díaz en el Bayern Munich antes del partido contra Borussia Dortmund por la séptima jornada de la Bundesliga. El exfutbolista alemán, campeón del mundo en 2014, destacó en la transmisión de ESPN que le sorprendió la rápida adaptación del colombiano al club bávaro.

El impacto de Díaz en el equipo se reflejó desde el inicio de la temporada, con goles y un papel destacado en la obtención de la Supercopa. Lahm subrayó: “No tenía dudas de que se iba a ir a Bayern, pero jamás pensé que iba a ser tan rápido. Lo que me impresiona tanto es su cualidad ofensiva como también cómo trabaja para el equipo en defensiva”.

En la liga local, Luis Díaz ha sido titular en todos los encuentros, consolidándose como una pieza clave para el técnico Kompany.

El registro de Bayern Múnich de la mano de Luis Díaz

Luis Díaz ha marcado 12 goles con el Bayern Múnich - crédito REUTERS/Angelika Warmuth

El Bayern Múnich estableció un nuevo récord en la Bundesliga tras vencer 3-1 al St. Pauli en el Allianz Arena, con Luis Díaz como figura clave en el ataque. El equipo bávaro alcanzó una diferencia de gol de +35 en apenas 12 fechas, la más amplia en la historia del torneo alemán en ese lapso.

El impacto de Luis Díaz se reflejó en el marcador: asistió en el primer gol y anotó el segundo, lo que permitió al Bayern mantener su racha positiva y consolidar el liderato en la Liga de Alemania con 11 victorias y un empate. El tercer tanto, obra de Nicolás Jackson en el minuto 90+5, selló el resultado y reforzó la supremacía del club en la competición.

Según la web oficial del Bayern Múnich, aunque equipos dirigidos por Pep Guardiola y el Bayer Leverkusen igualaron la cantidad de puntos en temporadas anteriores, ninguno había logrado una diferencia de goles tan amplia tras 12 jornadas. El club destacó: “Si bien esta cifra ya se logró con Pep Guardiola en la temporada 2015/16, y el Bayer Leverkusen también abrió la temporada 2023/24 con la misma cantidad de puntos, ninguno de estos equipos alcanzó la actual diferencia de goles de +35, un nuevo récord en la liga”.

En lo que va de la temporada, Luis Díaz suma 19 partidos disputados en todas las competencias y acumula 18 G/A (goles y asistencias), consolidándose como uno de los extremos más destacados del fútbol europeo.