Sorteo Mundial 2026: este sería el grupo de la selección Colombia, según ranking FIFA

La Selección Colombia conocerá a sus rivales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 durante el sorteo oficial- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La expectativa crece por la definición del grupo de la Selección Colombia para el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A tan solo dos días del sorteo oficial, las miradas se centran en la conformación de los bombos y las posibles combinaciones de rivales que enfrentará La Tricolor en la primera fase.

A pesar del buen rendimiento mostrado por los dirigidos por Néstor Lorenzo en sus últimos partidos amistosos, el puntaje acumulado no le permitió ascender al grupo de cabezas de serie, por lo que participará en el sorteo dentro del segundo bombo.

El sorteo, que tendrá lugar el viernes 5 a las 12:00 mediodía en Washington (Estados Unidos), se desarrollará aunque aún quedan seis plazas por definirse: cuatro serán ocupadas por ganadores de la repesca de la Uefa y dos por seleccionados que se impongan en la repesca intercontinental, instancia en la que participarán representantes de cinco de las seis Confederaciones que conforman la FIFA.

Colombia quedó ubicada en el segundo bombo y enfrentará a un rival de mayor jerarquía en la fase inicial del torneo - crédito FCF

Bombos y grupo asequible

La estructura de los bombos ya quedó fijada:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia , Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

En caso de considerarse estrictamente el Ranking FIFA para determinar la dificultad del grupo, Canadá (puesto 27), Sudáfrica (posición 61) y Nueva Zelanda (casilla 86°) representarían, sobre el papel, el grupo más accesible para Colombia, pues estarían integrados por equipos de distintas confederaciones y sin presencia de selecciones europeas.

La Tricolor podría enfrentar en la fase de grupos a naciones como Inglaterra, Francia o Alemania, mientras que evitará a Marruecos, Croacia y Corea del Sur - crédito FCF

Detalles sobre el sorteo y las condiciones planteadas por la FIFA

Los últimos detalles organizativos del sorteo decisivo para la fase de grupos han generado gran expectativa entre selecciones clasificadas, entrenadores y directivos, quienes se reunirán el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Allí, conocerán a sus futuros rivales en la primera ronda del campeonato, incluyendo a los equipos que aún deben asegurar su cupo en el certamen.

Siguiendo el ranking FIFA divulgado el 19 de noviembre de 2025, la asignación de equipos a los diferentes bombos se ajustará a criterios estrictos para mantener el equilibrio del sorteo. México, Canadá y Estados Unidos, como anfitriones, ocuparán un lugar privilegiado en el bombo uno, y sus posiciones ya están definidas: México será A1 (bola verde), Canadá ocupará la casilla B1 (bola roja) y Estados Unidos estará en la D1 (bola azul).

El resto de las selecciones incluidas en este primer bombo se identificarán con bolas de idéntico color, ubicándose automáticamente en la primera posición del grupo respectivo.

El sorteo se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Washington D. C. - crédito FIFA

Las reglas anunciadas procuran evitar enfrentamientos prematuros entre los equipos más fuertes del ranking FIFA. Según los lineamientos oficiales recogidos en FIFA.com, “si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”.

Esta disposición aplica particularmente a España, Argentina, Francia e Inglaterra, quienes, como líderes del ranking, estarán distribuidas en lados opuestos del cuadro de la competencia, garantizando que solo puedan cruzarse en ronda de semifinal o final. Una normativa similar regirá para las otras dos selecciones europeas de este segmento de privilegio.

En lo que respecta a los bombos dos, tres y cuatro —donde Colombia figura en el bombo dos—, la determinación de la posición exacta en el grupo dependerá de un patrón previamente establecido, cuyas especificaciones completas se encuentran detalladas en la tabla procedural oficial de la FIFA.

Se mantiene, además, la regla que prohíbe que dos equipos de la misma confederación coincidan en un mismo grupo, con la única excepción de la UEFA, por su amplio número de participantes: hasta dos representantes de esta confederación pueden coincidir, pero en ningún caso más de dos.

Por último, las naciones que compiten por los cupos restantes a través del Torneo clasificatorio de la FIFA estarán sujetas igualmente a la directriz de evitar el cruce con equipos de su misma confederación, en especial en el caso de las tres selecciones que luchan por las dos plazas del bombo cuatro. Todas estas directrices, así como los patrones de distribución y los procedimientos completos del sorteo, se encuentran disponibles para consulta en el portal oficial de la FIFA.