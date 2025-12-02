Periodista deportiva se burló del Tino Asprilla por asegurar que Nacional ganaría los dos duelos ante Junior: “Yo no estaba en la cancha”

Tras asegurar que el cuadro "Tiburón" perdería los dos duelos ante Nacional, la periodista le devolvió gentilezas al exatacante colombiano - crédito @ESPNColombia / X

La victoria de Junior 2 a 1 frente a Atlético Nacional, el 30 de noviembre de 2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, deja en una buena posición al equipo dirigido por Alfredo Arias, de cara a la clasificación a la final de la Liga Betplay.

Pero antes de estos dos duelos decisivos, las palabras de Faustino “el Tino” Asprilla resonaron en la hinchada del Tiburón, al asegurar que Nacional ganaría los dos duelos de los cuadrangulares.

En medio de este panorama, luego del empate a un gol en el estadio de Ditaires, de Itagui, el 26 de noviembre de 2025, con las anotaciones de Guillermo Paiva y de William Tesillo al 50, y de la gran victoria del rojiblanco, el 30 de noviembre de 2025, con los tantos de Joel Canchimbo y de Stiven “Titi” Rodríguez, las palabras del “Tino” Asprilla fueron cobradas.

En la edición del programa Equipo F, de Espn Colombia, el 1 de diciembre de 2025, la periodista Melissa Martínez, compañera de Asprilla en el panel de debate, tuvo un curioso gesto con el exjugador colombiano: le regaló un peluche en forma de tiburón y una cabeza de plástico de tiburón.

También dentro de los regalos que entregó Melissa Martínez, le entregó al “Tino” unas pantuflas para que descanse del bullying que le hacen en Barranquilla por sus declaraciones previas a los duelos de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Qué dijo el Tino Asprilla tras la derrota ante Junior

En la charla previa a la entrega de los regalos irónicos que recibió el “Tino”, por parte de Melissa Martínez, el exfutbolista aceptó la superioridad deportiva que tuvieron los rojiblancos durante el partido, y aseguró que el finalista será Junior:

“¿Yo? Aclarar qué, ¿qué voy a decir? Ganaron, no estoy bravo. Ganó bien. Primero, yo no estaba en la cancha, así que no tengo porqué enojarme, es fútbol y Nacional erró muchos goles, y bueno, ahí está, ¿qué hacemos?. Yo no los veo en la final, para mí el finalista es Junior de Barranquilla”, resaltó.

Allí Melissa Martínez le dijo que veía a Asprilla con tristeza y dijo lo siguiente:

“No te veo con el ímpetu de aquella ocasión, cuando dijiste que Nacional iba a ganar los seis puntos. Yo veo a Faustino acongojado, y le voy a dar unos regalos. Te traje un tiburón por todos los tiburones”. dijo la presentadora y periodista.

Después de ver la sorpresa por parte de Melissa Martínez a Asprilla, el exjugador pensó que le traería una pijama para “que se fuera a dormir”:

“Pensé que me ibas a traer una pijama”.

Finalmente, Martínez, le respondió con ironía y le dijo que hay que esperar a Faustino Asprilla, y en dónde verá la gran final:

“No, no lo traje porque no sabemos si verás la gran final en televisión o en el estadio”.

Junior le ganó la doble partida a Atlético Nacional y sueña con una final del fútbol colombiano

El 30 de noviembre de 2025, Junior de Barranquilla se hizo fuerte ante las más de 40 mil personas que asistieron al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y se colocó como líder del cuadrangular A de la Liga BetPlay.

Pese al gol inicial de Dairon Asprilla al minuto 42, en el segundo tiempo, con los cambios que hizo Alfredo Arias, el ataque fue intenso para los dirigidos por Alfredo Arias, ya que al minuto 66, después de un buen cabezazo, Joel Canchimbo empató el partido para los locales.

Luego, Stiven “Titi” Rodríguez, al 90+1, selló la victoria y dejó servido todo a los barranquilleros para que clasifiquen a la gran final del fútbol colombiano.

Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias, tendrán que jugar el 4 de diciembre de 2025 ante América de Cali, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a las 8:35 p. m. (hora de Colombia):

Junior: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) América de Cali: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Atlético Nacional: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Medellín: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2)*

* Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El cuadro antioqueño terminó en el primer lugar con 40 puntos en 20 partidos.