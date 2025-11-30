Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli

Luis Díaz ha marcado 12 goles con el Bayern Múnich, siendo su mejor arranque de temporada como profesional - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

En una fase decisiva de la Bundesliga, Bayern Múnich, bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, ha vuelto a evidenciar su dependencia del talento y la mentalidad de Luis Díaz en el frente ofensivo. El extremo colombiano ha potenciado el rendimiento del equipo no solo con sus números, sino también con acciones determinantes en los momentos de mayor tensión, tal como se observó en el reciente 3-1 conseguido ante St. Pauli en el Allianz Arena.

El aporte de Díaz fue decisivo en ese encuentro, donde se destacó, primero, con una asistencia de taco desde el suelo que permitió a Raphaël Guerreiro igualar el marcador cuando el resultado era adverso. Después, en el tiempo añadido, resolvió con un cabezazo para sentenciar el partido cuando el empate parecía inminente.

Así, el colombiano consolidó su posición como el segundo futbolista con más participación directa en goles dentro del club, sumando 12 anotaciones y seis asistencias en 19 partidos de todas las competencias durante la temporada, solo superado por Harry Kane, que lleva 27 goles y cuatro asistencias.

Christoph Freund es el Director Deportivo y lideró el fichaje de Luis Díaz al Bayern Múnich - crédito Heiko Becker/REUTERS

Las directivas del club, especialmente Christoph Freund, director deportivo del Bayern, han resaltado la entereza y el carácter del guajiro. Freund explicó tras la victoria ante St. Pauli: “Un ganador absoluto. Luis Díaz no se deja intimidar cuando las cosas no le salen bien o falla ocasiones. Un fichaje clave para nosotros con su mentalidad y todo lo que aporta. Es un verdadero activo para nosotros. No se aprende a mejorar constantemente; es innato”.

Por su parte, el entrenador belga Vincent Kompany valoró especialmente la creatividad y la capacidad de improvisación de Díaz, a que describió como un jugador impredecible para las defensas rivales. Kompany ilustró: “Lucho tiene una especie de creatividad caótica. Siempre puede hacer algo en medio del caos. Como defensa, nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él. Mantuvo la cabeza alta aún en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada en el entrenamiento de ayer. Es una cualidad suya”.

Post de la cuenta del Bayern Múnich en español sobre Luis Díaz - crédito FC Bayern

Fuera del campo, la figura de Luis Díaz también inspira interacción y orgullo entre los aficionados. En la red social X, la cuenta en español de Bayern Múnich hace eco de esta admiración, utilizando memes y frases populares para resaltar el impacto que genera cada vez que el colombiano marca. Una de las publicaciones destacaba: “Ya le entendí a la vida. Solo tienes que dormirte temprano para apoyar al Bayern por la mañana, ver anotar a Lucho, tomar agüita y querer al admin”.

Desde la Bundesliga se ha calificado la actuación del colombiano como “impecable”, reflejando la rápida adaptación y el peso específico que ha asumido en la estructura de uno de los equipos más exigentes de Europa. En opinión de Kompany y de la dirección del club, Díaz se ha vuelto una pieza fundamental e “irreemplazable” en el proyecto deportivo actual, gracias a su desborde, capacidad de desequilibrio y soluciones ante marcadores cerrados.

Luis Díaz es titular indiscutido del Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El calendario le depara pronto un nuevo reto a Díaz y a Bayern Múnich, que se medirán el tres de diciembre a Unión Berlín por los octavos de final de la DFB Pokal en el Stadion An der Alten Försterei, donde buscarán seguir avanzando y reafirmando el momento estelar que atraviesa el atacante colombiano. Por Bundesliga, el rival a vencer en la próxima fecha será el Stuttgart.

Por ahora, el volante colombiano se perderá únicamente el partido de Champions League que resta en el 2025 ante Sporting Lisboa, el 9 de diciembre. Esto por la sanción de tres partidos tras la expulsión ante PSG, luego de la temeraria entrada contra Achraf Hakimi.