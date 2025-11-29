Luis Díaz vuelve a sonreír: así fue su gol para la victoria del Bayern Múnich ante St. Pauli, por la Bundesliga

Luis Diaz al momento de marcar el segundo gol para los "Gigantes de Baviera"-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 29 de noviembre de 2025, Luis Díaz volvió al gol con el Bayern Múnich, y encaminó la victoria para los “Gigantes de Baviera” ante St. Pauli por la fecha 12 de la Bundesliga.

En un partido intenso desde lo físico, y complicado desde lo táctico, el “Guajiro” se reportó con anotación a pocos minutos de finalizar el encuentro, que se encaminaba al empate en el estadio Allianz Arena.

La anotación llegó al minuto 90+3, después de un centro de Joshua Kimmich, en donde el “Guajiro” aprovechó la libertad que tuvo en la marca y de cabeza, colocando el 2-1 parcial del encuentro.

Es importante recordar que, el empate de los “Gigantes de Baviera” llegó por medio del portugués Raphaël Guerreiro al minuto 44, tras insistir durante la primera mitad, en un juego que se complicó por el gol inicial de Andreas Hountondji, al minuto 5 de partido.

En el segundo tiempo, Vincent Kompany intentó hacer cambios para buscar alternativas en el frente de ataque, situación que en los últimos 20 minutos de partido le funcionó, ya que Serge Gnabry intentó brindar dinámica desde el frente de ataque, complicando la defensa del St. Pauli.

Finalmente, el tercer gol del Bayern Múnich llegó por intermedio de Nicolas Jackson al 90+6, dejando al equipo de Vincent Kompany en la punta del campeonato con 34 puntos, en 12 fechas jugadas.

De esta forma, Luis Díaz llegó al séptimo gol en la temporada en la Bundesliga, y se ubicó en el top-3 de goleadores, junto a su compañero, el inglés Harry Kane, que lleva 14 anotaciones durante la temporada, y quedó por detrás de Jonathan Burkardt, atacante del Eintracht Frankfurt, y que lleva 8 goles.

La anotación de Luis Díaz durante los minutos finales del partido-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Así va la tabla de goleadores de la Bundesliga:

Harry Kane (Inglaterra - Bayern Múnich): 14 goles Jonathan Burkardt (Alemania - Eintracht Frankfurt): 8 goles Luis Díaz (Colombia - Bayern Múnich): 7 goles Haris Tabaković (Bosnia y Herzegovina - Borussia Mönchengladbach): 7 goles Michael Olise (Francia - Bayern Múnich): 6 goles

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga

Bayern Múnich: 34 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +35) RB Leipzig: 26 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Bayer Leverkusen: 23 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Hoffenheim: 23 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Borussia Dortmund: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Stuttgart: 22 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Eintracht Frankfurt: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Werder Bremen: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Colonia: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Unión Berlín: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Borussia Mönchengladbach: 13 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Friburgo: 13 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Augsburgo: 10 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Hamburgo: 9 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Wolfsburgo: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Heidenheim: 8 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -17) St. Pauli: 7 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Mainz 05: 6 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Así se jugará el complemento de la fecha 12 de la Bundesliga

La alegría de los jugadores del Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

30 de noviembre de 2025

Hamburgo vs. Stuttgart

Estadio: Volksparkstadio de Hamburgo

Hora: 9:30 a. m.

Árbitro: Sören Storks

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburgo

Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt

Hora: 11:30 a. m.

Árbitro: Harm Osmers

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Friburgo vs. Mainz 05

Estadio: Europa-Park Stadio de Friburgo

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Daniel Schlager

Transmisión de TV: Disney Plus Premium