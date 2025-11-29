Deportes

Con frío mensaje, River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional

El delantero de 32 años no renovará su contrato con el Millonario y es libre de negociar con otro club

River Plate anunció la salida
River Plate anunció la salida del delantero de 32 años - crédito River Plate

Tras ser eliminado del torneo argentino, en la interna de River Plate se habló del futuro de varios jugadores de la plantilla profesional, principalmente los veteranos, que no han tenido el mejor rendimiento durante 2025.

Se conoció que Marcelo Gallardo se reunió en las jornadas posteriores con algunos jugadores para informarles que no serían tenidos en cuenta el próximo año, pero la lista no fue expuesta sino hasta la tarde del 28 de noviembre.

A través de su cuenta de X, River Plate publicó mensajes personalizados para todos los jugadores que dejarán de ser parte del Millonario en el próximo semestre, entre ellos se destacan Enzo Pérez, Gonzalo “Pity” Martínez, Ignacio Fernández, Milton Casco y el colombiano Miguel Ángel Borja.

Este fue el mensaje con
Este fue el mensaje con el que el club Millonario despidió a Borja - crédito River Plate

A diferencia de sus demás compañeros, a los que los mencionaron como “legendarios” o “gloriosos”, el mensaje publicado en la despedida del delantero de 32 años fue con menos elogios.

"Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel“, fue el mensaje de River Plate para el colombiano.

Esto podría explicarse porque en los últimos meses Miguel Ángel Borja fue relegado al banco de suplentes y le informaron con varias semanas de anticipación que no sería renovado su contrato, que termina en diciembre del 2025.

Cabe mencionar que con los tantos anotados en su ciclo en el equipo, Borja igualó lo realizado por su compatriota Juan Pablo Ángel, referente de la institución a nivel de extranjeros queridos por la hinchada.

El delantero colombiano fue cuestionado
El delantero colombiano fue cuestionado por sus últimos meses en el club - crédito @RiverPlate / X

A nivel de la hinchada, la salida de Borja generó mensajes de toda índole en los comentarios de la publicación, ya que algunos elogiaron a “El Colibrí” por su recorrido en el equipo, mientras que otros fanáticos lo criticaron.

“Siempre en nuestros corazones”, “Gracias, pero que no vuelva nunca a este equipo, no le alcanzo para triunfar” o “A pesar del año horrible, no me olvido de los goles a Boca, gracias”Colibrí“, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Miguel Ángel Borja no se ha pronunciado sobre su futuro; sin embargo, en México se ha hablado de la posibilidad de que el atacante pueda firmar con algún club importante de la Liga MX.

Cabe recordar que Borja habló sobre la posibilidad de renovar su contrato con River, asegurando que su intención era seguir en el Millonario, pero se mencionó que entre las exigencias del atacante estaba poder firmar por más de un año.

Debido a que por su estadía ininterrumpida en Argentina recibió la nacionalidad a mediados de 2025, los equipos de este país que estén interesados en el delantero no tendrán que gastar un cupo de refuerzo extranjero en caso de que se concrete la negociación.

Kevin Castaño y Juan Fernando
Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero son los colombianos que seguirán ligados a River - crédito River Plate

En Colombia, durante cada mercado de fichajes se habla de la posibilidad de que Miguel Ángel Borja vuelva al Junior de Barranquilla, que es el club del que es hincha y uno de los pocos que podría asumir el salario que tiene “El Colibrí” en la actualidad.

Otro equipo que podría asumir la ficha del atacante es Atlético Nacional, en donde es recordado por los fanáticos del Verdolaga por los goles que anotó en la Copa Libertadores de 2016, en la que la institución antioqueña ganó el torneo de la Conmebol.

Precisamente, Miguel Ángel Borja anotó el único tanto del partido de vuelta, en el que Nacional derrotó por la mínima diferencia a Independiente del Valle en el estadio Atanasio Girardot.

