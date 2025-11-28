Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

La selección Colombia Femenina volverá a la acción en el torneo de selecciones, que dará un cupo para el Mundial de Brasil en 2027

La "Tricolor" quiere continuar en
La "Tricolor" quiere continuar en lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato, en donde son las líderes y continúan invictas - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Bolivia por la Liga de Naciones Conmebol Femenina.

12:10 hsHoy

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito

Con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya, la Tricolor ahora es líder del certamen con puntaje perfecto en dos jornadas, mientras la Tri se quedó en cuatro unidades

La selección Colombia femenina celebró
La selección Colombia femenina celebró en Quito, luego de superar a Ecuador por 3-1 en la Liga de Naciones - crédito Conmebol
11:47 hsHoy

Hora y dónde ver Bolivia vs. Colombia: la Tricolor defiende el liderato en la Liga de Naciones Femenina

El combinado nacional viene de dos victorias consecutivas y cerrará la temporada 2025 en La Paz, ante un equipo que se ve débil en el papel, pero puede dar la sorpresa en su casa

La selección Colombia femenina superó
La selección Colombia femenina superó a Perú y Ecuador, en las primeras jornadas de la Liga de Naciones Femenina - crédito Conmebol

Vuelven las emociones de la Liga de Naciones Femenina, el nuevo torneo de la Conmebol que empezó de manera exitosa, con nueve selecciones peleando por los dos cupos directos al mundial de Brasil 2027, además de otro par de tiquetes para el repechaje intercontinental.

11:39 hsHoy

La Tricolor quiere seguir su buen andar en la Liga de Naciones ante las chicas del Altiplano

Leicy Santos es una de
Leicy Santos es una de las fichas claves para el ataque de la "Tricolor" - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 28 de noviembre de 2025, en el estadio Hernando Siles, de la Paz, a partir de las 4:00 p. m., y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol y de Fútbol RCN, como también en las aplicaciones de Ditu y de aplicación del Canal RCN.

Por los lados de la selección Colombia, la Tricolor comenzó su camino en la Liga de Naciones Conmebol con el pie derecho, tras vencer a Perú en Medellín y a Ecuador en Quito.

Justamente, en su último partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, la Tricolor dirigida por Ángelo Marsiglia derrotó 2-1 al combinado ecuatoriano, con los goles de Leicy Santos de tiro penal al minuto 45 y de Daniela Montoya al 71.

El empate ecuatoriano, de forma parcial, llegó por medio de Nayely Bolaños al minuto 53.

En cambio, la selección boliviana de fútbol no la pasa nada bien en su camino en el 2025, ya que por el momento no ganó ningún partido, y su última victoria se remonta al 31 de octubre de 2025, cuando derrotó a Jamaica por 2-1.

En la última salida del cuadro del altiplano, el 28 de octubre de 2025, sufrió una dura goleada en el estadio El Teniente de Rancagua, ante Chile por 5-0.

Con el doblete inicial de Sonya Keefe (delantera del Granada Español) de tiro penal al minuto 3 y 9, junto a los goles de Fernanda Pinilla al 17, de Yastin Jiménez al minuto 45+1 y de Nayadet López al 46 de partido.

Para hablar del último partido en el historial directo, hay que recordar que jugaron en la Copa América Femenina de Ecuador, en donde Colombia superó con una fuerte goleada a las chicas del “Altiplano” por 8-0, el 22 de julio de 2025.

El doblete de Daniela Montoya, junto a los goles de Mayra Ramírez, Linda Caicedo, Wendy Bonilla, Jorelyn Carabalí, Valerín Loboa, junto al autogol de Anabel Flores, le dieron el triunfo a las “Cafeteras” en aquella ocasión.

