Colombia vs. Bolivia EN VIVO: fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Vuelven las emociones de la Liga de Naciones Femenina, el nuevo torneo de la Conmebol que empezó de manera exitosa, con nueve selecciones peleando por los dos cupos directos al mundial de Brasil 2027, además de otro par de tiquetes para el repechaje intercontinental.

La Tricolor quiere seguir su buen andar en la Liga de Naciones ante las chicas del Altiplano

El partido se jugará el 28 de noviembre de 2025, en el estadio Hernando Siles, de la Paz, a partir de las 4:00 p. m., y se podrá ver a través de las pantallas del Gol Caracol y de Fútbol RCN, como también en las aplicaciones de Ditu y de aplicación del Canal RCN.

Por los lados de la selección Colombia, la Tricolor comenzó su camino en la Liga de Naciones Conmebol con el pie derecho, tras vencer a Perú en Medellín y a Ecuador en Quito.

Justamente, en su último partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado, la Tricolor dirigida por Ángelo Marsiglia derrotó 2-1 al combinado ecuatoriano, con los goles de Leicy Santos de tiro penal al minuto 45 y de Daniela Montoya al 71.

El empate ecuatoriano, de forma parcial, llegó por medio de Nayely Bolaños al minuto 53.

En cambio, la selección boliviana de fútbol no la pasa nada bien en su camino en el 2025, ya que por el momento no ganó ningún partido, y su última victoria se remonta al 31 de octubre de 2025, cuando derrotó a Jamaica por 2-1.

En la última salida del cuadro del altiplano, el 28 de octubre de 2025, sufrió una dura goleada en el estadio El Teniente de Rancagua, ante Chile por 5-0.

Con el doblete inicial de Sonya Keefe (delantera del Granada Español) de tiro penal al minuto 3 y 9, junto a los goles de Fernanda Pinilla al 17, de Yastin Jiménez al minuto 45+1 y de Nayadet López al 46 de partido.

Para hablar del último partido en el historial directo, hay que recordar que jugaron en la Copa América Femenina de Ecuador, en donde Colombia superó con una fuerte goleada a las chicas del “Altiplano” por 8-0, el 22 de julio de 2025.