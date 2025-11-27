Prensa brasileña sentencia a Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Borré es criticado por la prensa de Brasil - crédito Diego Vara / REUTERS

Uno de los colombianos que figura en el fútbol extranjero es el barranquillero Rafael Santos Borré, exjugador de River Plate y delantero de la selección Colombia.

Pero el momento que vive en el cuadro “Colorado” (sobrenombre del Inter, de Porto Alegre), no es positivo, teniendo en cuenta su temprana eliminación de la Copa Libertadores ante Flamengo, y su crítica situación en el campeonato brasileño, en el que está a tres puntos de los puestos del descenso.

El rendimiento del delantero barranquillero en el equipo colorado, no ha sido el esperado, tanto que la prensa pone en duda su rendimiento - crédito Globo Esporte

Por este motivo, el 26 de noviembre de 2025, el portal del canal deportivo Globo Esporte, realizó un fuerte análisis sobre el rendimiento del atacante en su paso por Porto Alegre, e hizo la referencia de que el mal momento deportivo que vive el colombiano, viene conectado con el mal presente del dos veces campeón de la Copa Libertadores (2006 y 2012)

“Rafael Borré, principal blanco de críticas tras el empate del Inter con el Santos en el Beira-Rio, está teniendo una temporada turbulenta. Fichado en 2024 con estatus de estrella, vio caer sus números en 2025, perdió la confianza de la afición y se convirtió en el rostro de la crisis del club", dijeron.

Además, explicaron que lo que significó quedar por fuera de las copas que jugó Inter de Porto Alegre, incrementó su capacidad goleadora con el cuadro Gaúcho (sobrenombre que reciben los habitantes del estadio de Rio Grande do Sul, ubicación en dónde se encuentra Porto Alegre):

“Para colmo, sufrieron eliminaciones traumáticas. En los octavos de final de la Copa de Brasil, Borré fue duramente criticado por haber tenido una oportunidad como titular en ambos partidos contra el Fluminense y desperdiciar buenas ocasiones en el campo”, añadieron.

Completaron en su análisis, con la eliminación de la Copa Libertadores ante el finalista de la presente edición del certamen continental: el Flamengo de Río de Janeiro, en dónde está el colombiano Jorge Carrascal:

“En los octavos de final de la Copa Libertadores, también desperdició ocasiones claras contra Flamengo. Estuvo en el banquillo en ambos partidos, entró en la segunda parte y, en la vuelta, incluso estrelló un balón en el poste en una jugada decisiva, haciéndose famoso por sus oportunidades falladas”, recordaron.

La salida del ecuatoriano Enner Valencia: otro de los factores del bajo rendimiento de Borré

La salida del ecuatoriano Enner Valencia también influyó en el mal presente de Borré - crédito Diego Vara / REUTERS

En el mismo análisis que entregó la prensa brasileña del mal presente deportivo que vive Rafael Santos Borré, detalló que la partida del atacante ecuatoriano, Enner Valencia, compañero en el ataque del Inter de Porto Alegre, fue uno de los grandes motivos para el bajo rendimiento del barranquillero en el cuadro de Porto Alegre:

“Su entonces compañero de equipo, Enner Valencia, también contribuyó al buen momento de Borré. El colombiano empezó la temporada como titular, pero perdió su puesto debido al buen momento de forma del ecuatoriano, quien fue el máximo goleador del Inter en el Gauchão, junto a Vitinho, con cinco goles”, explicaron.

Complementaron también, que tras la marcha de Valencia al Pachuca de México, el mal momento de los delanteros que hacían parte del equipo “colorado”, las críticas se fueran hacia Borré.

“Hasta septiembre, las críticas se dividían entre los dos jugadores seleccionados. Sin embargo, con la marcha de Valencia a México, Borré se convirtió en el principal blanco", recordaron.

Conflictos con el cuerpo técnico: otro de los motivos del mal momento de Borré

La prensa brasileña hizo énfasis en que la relación entre Ramón Díaz y Emiliano Díaz es uno de los factores que influye en el mal momento de Rafael Santos Borré - crédito Diego Vara / REUTERS

Después del empate entre Inter y Santos a un gol por la fecha 35 del Brasileirão 2025, Globo Esporte recordó las palabras del asistente del técnico del cuadro de Porto Alegre, e hijo del mismo, Emiliano Díaz, haciendo alusión a la falta de compromiso por parte del delantero colombiano, explicando que ese es otro de los motivos del mal momento del colombiano: su relación con el cuerpo técnico encabezado por Ramón Díaz:

“Hay que tener respeto por la gente que pone la cara en momentos difíciles. ¿Él puede errar? Sí, claro, pero demuestra que está comprometido. Es un jugador que ha demostrado en todo el mundo y por algo Inter pagó lo que pagó, cualquier equipo hubiese pagado eso. Ante la adversidad no se puede señalar a uno solo, erramos todos”