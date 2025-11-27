Deportes

La selección Colombia es favorita para ganar el mundial de 2026, según periodista español: “Lo he dicho siempre”

El combinado nacional espera quedar en un buen grupo durante el sorteo de la FIFA, pero para un comunicador europeo, la Tricolor tiene condiciones para pelear el título

La selección Colombia viene de
La selección Colombia viene de ganar sus últimos dos amistosos de 2025 frente a Nueva Zelanda y Australia - crédito FCF

La selección Colombia sigue ganando afectos luego de su cierre de 2025, en el que lleva seis partidos sumando cinco triunfos y un empate, entre eliminatorias y amistosos, y con el cupo a la Copa del Mundo de la FIFA para volver a ser protagonista como en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

El turno ahora es de un periodista deportivo que señaló a la Tricolor como favorita para el mundo, admirando el juego del equipo de Néstor Lorenzo a lo largo de las clasificatorias y desde la Copa América en Estados Unidos, donde llegó a la final ante Argentina y perdió por 1-0 en Miami.

Los cafeteros volverán a jugar en marzo de 2026, con la ventana de la FIFA para dos amistosos de preparación, pero ahora sabiendo cuáles serán sus rivales en el certamen de Estados Unidos, México y Canadá, así que el objetivo es verse con algún europeo para medir fuerzas.

“Mi selección es Colombia”

El combinado nacional lleva un tiempo mejorando su fútbol, luego de la mala racha de seis compromisos en las eliminatorias, que tuvo tres empates y el mismo número de derrotas, arriesgando la clasificación al mundial y que se consiguió de manera directa en las últimas dos jornadas.

Para el periodista español Jota Jordi, la selección Colombia es su favorita en el mundial de 2026, afirmando en el programa El Chiringuito que el equipo de Néstor Lorenzo es de su agrado por su poder colectivo, que le permitió también llegar a la final de la Copa América 2024.

La selección Colombia terminó bien
La selección Colombia terminó bien la temporada 2025 y se enfoca en realizar un buen mundial para 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

“Yo voy con Colombia. Lo he dicho siempre, yo no soy de jugadores, yo soy de equipos y mi equipo es el Barza, y mi selección es Colombia”, fueron las palabras del comunicador, que llamaron la atención porque dejó a un lado a la selección ibérica, campeona de la Eurocopa.

Sobre no colocar como favorita a España, Jordi señaló que hay personas de su país que apoyan a otros países y colocó el caso de una escuadra de Sudamérica: “¿A mí me van a dar lecciones de españolismo gente del Madrid, que si no van españoles del Madrid van con Brasil? A mí no, yo voy con Colombia".

James Rodríguez lidera a la
James Rodríguez lidera a la selección Colombia en su preparación para llegar a la Copa del Mundo - crédito FCF

“No soy colombiano, porque no tengo los papeles”, señaló el periodista, añadiendo que una ciudad que le gusta mucho es Cartagena, terminando de mostrar su amor por los cafeteros y esperando que hagan una buena presentación en la Copa del Mundo de la FIFA, que será su séptima participación.

A la espera del sorteo

La selección Colombia es una de las 42 escuadras que se presentarán en el próximo evento de la FIFA en el Centro Kennedy de Washington, donde se definirán los 12 grupos para el mundial, recordando que cada zona estará integrada por cuatro equipos, avanzando a dieciseisavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros.

Estos son los bombos para
Estos son los bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA. Los 12 grupos serán conformados por cuatro selecciones - crédito FIFA

El 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del mundial, en el que participarán todos los conjuntos que clasificaron de manera directa, pues los cupos restantes son para aquellos que vendrán de las rondas de repechaje, tanto en Europa como el torneo intercontinental.

Por el momento, el combinado cafetero se encuentra en el bombo 2, por lo que podría verse con alguna de las candidatas a quedarse con la Copa del Mundo como Francia, España, Inglaterra, Alemania o Portugal, además de que compartiría grupo con nada menos que Italia, en caso de superar la repesca, por lo que la suerte será clave para que el camino del equipo sea benévolo.

