Deportes

Jhon Jáder Durán agredió a un jugador en la Europa League: expulsión del colombiano con el Fenerbahce

El delantero colombiano, que aún no se consolida con el equipo turco, protagonizó un polémico acto en el campo de juego, por un cruce con un rival

El delantero vio la tarjeta roja directa por una agresión a un jugador del Ferencvaros, durante un partido de la Europa League - crédito Espn

Jhon Jáder Durán sigue sin ser figura con el Fenerbahce, equipo que lo tiene a préstamo desde Al Nassr para recuperar su nivel y que sea aquel goleador del Aston Villa, pero las lesiones y los escándalos por su actitud afectaron su carrera con apenas 21 años y casi tres temporadas en Europa.

El nuevo acto polémico de Durán se regisgtró en la Europa League, en la que fue expulsado ante el Ferencvaros, por una agresión a un rival que le costó la tarjeta roja y darle un golpe al cuadro turco, pues igualó 1-1 y perdió la opción de acercarse a los primeros puestos de la tabla.

De otro lado, el delantero sigue alejado de la selección Colombia desde junio de 2025, en el partido contra Perú en Barranquilla, primero por su decisión y después por decisión del técnico Néstor Lorenzo, con el que se rumoró que tuvo una pelea en el camerino tras aquel juego con los incas.

Expulsión de Jhon Jáder Durán

El delantero colombiano volvió a generar polémica en el fútbol turco, pues en casi seis meses con el equipo de Estambul, se ha visto muy poco de su talento y uno de sus problemas es la actitud, debido a sus confrontaciones con rivales e incluso la prensa en las conferencias.

Durán fue protagonista por su expulsión en la Europa League, que se dio justo al final del compromiso entre el Fenerbahce y el Ferencvaros, por la quina jornada de la fase principal y cuando el marcador iba 1-1, con los de Turquía buscando de todas las formas el gol de la victoria.

El cafetero ingresó a los 60 minutos por Youssef En-Nesyri, que no tuvo una buena presentación en el estadio Sukru Saracoglu, pero tampoco aportó lo suficiente para conseguir el triunfo porque no logró ningún disparo al arco o alguna acción importante para el local.

La expulsión de Durán se dio a los 92 minutos, cuando el atacante peleó la pelota con Toon Raemaekers, el juez pitó la falta, pero el cafetero le lanzó un cabezazo al rival, que se quejó por la agresión y el árbitro, que vio toda la acción, le sacó la tarjeta roja al exfutbolista del Aston Villa.

Al final, Jhon Jáder Durán fue uno de los peores calificados del Fenerbahce, según la plataforma Sofascore, con una puntuación de 6.0, no solo por la expulsión, sino porque su aporte desde su ingreso en el segundo tiempo fue mínimo y quedó en medio de muchas críticas.

Noticia en desarrollo…

