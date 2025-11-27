El ‘Bolillo’ Gómez reveló detalles de la pelea que tuvo con un aficionado en El Salvador: “Logró lo que quería”

El entrenador protagonizó una pelea con un hincha - crédito Redes Sociales

Después de la última fecha de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 de Concacaf, en la que se confirmó la eliminación de El Salvador, selección dirigida por el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, el cafetero ha sido noticia en Centroamérica por varios motivos.

En primer lugar, el enojo que se generó por las acciones del estratega luego de que terminó el compromiso ante Panamá, puesto que abrazó a varios integrantes de la plantilla de su rival, mientras que sus dirigidos estaban lamentando haber perdido el partido.

Sumado a ello, fue tendencia en redes sociales porque se viralizó un video en el que un fanático salvadoreño increpó al entrenador afuera del hotel en el que este se hospeda cuando está concentrado con El Salvador.

Tras la discusión y en medio de insultos, el “Bolillo” Gómez tuvo que ser abrazado por varios trabajadores de seguridad para que no golpeara al aficionado.

El colombiano dirige a El Salvador desde hace más de un año - crédito AP/RedesSociales

En la tarde del 26 de noviembre, Gómez atendió a los medios de comunicación en El Salvador, siendo el altercado con el hincha uno de los temas sobre los que habló. Al respecto, Gómez indicó que, luego de reflexionar sobre lo registrado, entendió que la intención del individuo era viralizar el video.

“Primero que todo, la prioridad del personaje era publicar que nos fuimos contra él. Y después: ¿Cómo vas a permitir vos que a tu casa, porque en ese momento era mi casa, llegue una persona a insultarte? No te lo vas a aguantar”,

Debido a ello, el entrenador colombiano declaró que lamenta haber permitido que el sujeto lograra su objetivo, mientras que él encabezó la mayoría de diarios en el país centroamericano.

“Que nos insulte en el estadio, muchas veces ha pasado, hasta en coro… Hay coros buenos y coros malos; pero que este tipo fuera a la casa y logró lo que quería: fama, publicación; pero no hubo nada más, ni un puño, ni nada”.

El "Bolillo" Gómez lamentó lo registrado frente al hotel en el que se hospeda - crédito Redes sociales

Sobre su continuidad en la selección de El Salvador, Gómez afirmó que siente un cariño especial por la nación, principalmente por el trato que ha recibido a nivel directivo.

“Para mí es agradecer, sentirme muy contento y muy feliz porque yo estoy contento en el país. Me he sentido cómodo, me han tratado bastante bien, entonces uno se encariña. Yo quiero hacer algo por el país, en lo que a mí respecta, que es el fútbol”.

En ese sentido, agradeció a Yamil Bukele, hermano del mandatario salvadoreño y presidente del Instituto Nacional de los Deportes del país, que fue el encargado de contratar al colombiano.

“Me siento muy agradecido con el presidente Yamil, con su junta y su gente, de que me hayan dado la continuidad de poder estar acá. Yo creo que ya conozco más, ya no estoy tan ciego, llevo seis o siete meses donde ya puedo sacar un concepto y trabajar con más conocimiento”.

El plan de los directivos de El Salvador es que Gómez esté en todo el proceso para el mundial de 2030 - crédito Reuters

Cabe recordar que Yamil Bukele, que buscará ser el nuevo presidente de la federación salvadoreña de fútbol, indicó en rueda de prensa que el proyecto para llevar a su país a la próxima Copa del Mundo tendrá al “Bolillo” Gómez como estandarte.

“El ‘Bolillo’ continúa. Para mí, quitar al ‘Bolillo’ en este momento es retroceder y perder diez u once meses”, declaró el hermano de Nayib Bukele, que también ha hablado a favor del colombiano que ya disputó un mundial de fútbol como entrenador con Colombia y Ecuador; además de haber sido asistente técnico de la Tricolor en este mismo torneo cuando el técnico era Francisco “Pacho” Maturana.