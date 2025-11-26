Deportes

Tensión en Nápoles: pelotazo y desmayo para Kevin Medina con el Qarabag en la Champions League

El colombiano quedó noqueado en pleno partido en el estadio Diego Armando Maradona, donde el líder de la Serie A ganó por 2-0 y se acercó a los octavos de final

Kevin Medina atendido por el
Kevin Medina atendido por el cuerpo médico del Qarabag, tras el balonazo que lo noqueó en el partido ante Napoli - crédito Ciro De Luca/REUTERS

El partido de Champions League entre Napoli y Qarabag estuvo marcado por un momento de alta tensión cuando Kevin Medina, defensor colombiano del conjunto azerí, cayó desplomado tras recibir un fuerte pelotazo en el rostro que generó preocupación de los aficionados en Italia.

El incidente, ocurrido en el minuto 51 en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, generó alarma inmediata tanto en la cancha como en las tribunas, donde el silencio se apoderó del ambiente durante varios segundos, mientras el cuerpo médico realizaba su trabajo en el campo de juego.

De otro lado, Richard Ríos también tuvo actividad en la quinta jornada de la Champions League y contribuyó para el triunfo del Benfica, el primero en el certamen y con el que se ilusiona para salir del fondo de la tabla, superar la primera ronda del certamen y pelear por el trofeo.

Kevin Medina quedó noqueado

La jugada se produjo cuando Scott McTominay, mediocampista rival, remató con potencia desde la frontal del área. El balón impactó de lleno en la cara de Medina, quien se desplomó sin posibilidad de reacción. La gravedad de la situación llevó al árbitro a detener el juego de inmediato, mientras los cuerpos médicos ingresaron rápidamente al campo. Tanto jugadores del Qarabag como del Napoli solicitaron atención urgente ante el evidente aturdimiento del defensor colombiano, que parecía haber perdido el conocimiento tras el golpe.

Tras varios segundos de incertidumbre, Medina logró reincorporarse por su propio pie, un gesto que tranquilizó a los presentes y provocó una ovación del público napolitano, que reconoció su valentía y la gravedad del momento. No obstante, la seguridad del jugador continuó siendo la prioridad para el cuerpo médico del Qarabag, que recomendó su sustitución inmediata.

El volante Scott McTominay ofreció
El volante Scott McTominay ofreció disculpas al colombiano Kevin Medina por el balonazo en el rostro - crédito Ciro De Luca/REUTERS

Medina, pese al fuerte impacto, insistió en permanecer en el campo y mostró señales de querer seguir compitiendo. Esta determinación sorprendió incluso a sus compañeros, quienes lo animaron a priorizar su bienestar.

A pesar de su insistencia, el central colombiano seguía visiblemente afectado cinco minutos después del incidente. El cuerpo técnico, ante la persistencia de los síntomas, optó por retirarlo del partido para evitar riesgos mayores. La salida de Medina fue acompañada por nuevos aplausos desde las graderías, en reconocimiento a su entrega y coraje.

Kevin Medina, de 32 años, ha construido su carrera en el fútbol internacional. Formado en Portugal, se consolidó como defensor central antes de llegar en 2020 al Qarabag, donde se ha convertido en uno de los jugadores más sólidos de la plantilla. Su actuación en el partido frente al Napoli reafirmó su carácter competitivo y su importancia dentro del equipo. Hasta el cierre de la información, el club no había emitido un parte médico oficial sobre su estado, aunque se esperaba una actualización en las horas siguientes.

Actuación de Richard Ríos con Benfica

En la misma jornada de Champions League, otros futbolistas colombianos también destacaron en el fútbol europeo. La actuación de Richard Ríos con el Benfica fue clave en la victoria de su equipo frente al Ajax en el Johan Cruyff Arena, que revivió al equipo camino a los playoffs.

Richard Ríos jugó con el
Richard Ríos jugó con el Benfica ante el Ajax, por la quinta jornada de la Champions - crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

“Los últimos 10 minutos de la primera parte fueron un poco caóticos. Nos costó controlar el partido. En la segunda parte, sí, no fuimos peligrosos, no pudimos salir de nuestro campo, pero ellos tuvieron una sola oportunidad a través de Klaassen . Después, controlamos el partido. La sensación es que en los últimos 15 minutos, aunque hubieran sido 150, no habrían marcado. Esa solidez y esfuerzo de los jugadores, la concentración y la alegría del grupo tras la victoria es algo maravilloso”, dijo el técnico José Mourinho.

