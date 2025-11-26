Deportes

Luis Díaz no jugó y Bayern Múnich sufrió mucho: derrota 3-1 contra el Arsenal en la Champions League

El colombiano cumplió su primera fecha de sanción y los alemanes perecieron en Londres, donde otro cafetero se llevó los reflectores por su nivel

Bayern Múnich sufrió su primera
Bayern Múnich sufrió su primera derrota en la temporada 2025/2026 ante Arsenal en la Champions League, con Luis Díaz suspendido - crédito David Klein/REUTERS

Bayern Múnich vivió una noche de pesadilla en la Champions League, justo en el momento en que Luis Díaz cumplió su primera fecha de sanción por la expulsión ante el PSG, por la dura falta sobre Achraf Hakimi y que le costó tres partidos de suspensión por parte de la Uefa.

Sin el colombiano, los alemanes perdieron por 3-1 ante el Arsenal en Londres, por la quinta jornada de la fase liga y el cuadro Bávaro tuvo su peor presentación en lo que va de la temporada 2025/2026, ya que se vieron vencidos en todas las facetas del compromiso en el Emirates Stadium.

De esta manera, el Bayern aceleraría la apelación de la sanción de Lucho ante la Uefa, para rebajar el tiempo de la suspensión para recuperarlo de cara a los próximos dos encuentros contra el Sporting de Lisboa y el Union Saint-Gilloise, para asegurar el cupo a los octavos de final.

Bayern extrañó a Luis Díaz

En el Emirates Stadium, se registró la primera prueba de los bávaros sin el extremo colombiano, que se encontraba bajo sanción y debió ver a sus compañeros caer en la capital inglesa y ante uno de los equipos que se perfila como favorito para quedarse con la Champions.

Pese a que Bayern alcanzó a igualar el encuentro, Arsenal sacó a relucir su eficacia y poder ofensivo por los costados, en especial por la zona en la que Luis Díaz era importante, pues siendo extremo por la izquierda, ayudaba a frenar las jugadas del lateral derecho del rival.

Según la plataforma Sofascore, el defensor Jurriën Timber fue la figura del partido con un puntaje de 7.8, no solo por su gol, sino por sus apariciones por la banda derecha de los Gunners y hacerle mucho daño a los alemanes, que no supieron cómo frenar al lateral y a cada momento sufrieron.

De otro lado, Serge Gnabry tomó el puesto de Luis Díaz, logró la asistencia para el gol de Lennart Karl y fue su única aparición en el frente de ataque, porque su aporte fue insuficiente para hacerle peso al Arsenal en Londres y salió a los 72 minutos por Nicolas Jackson.

Serge Gnabry reemplazó a Luis
Serge Gnabry reemplazó a Luis Díaz en el Bayern ante Arsenal por la Champions, haciendo una asistencia - crédito David Klein/REUTERS

De esta manera, Bayern perdió su invicto en la Champions y se quedó con 12 puntos en cinco jornadas, bajando a la tercera posición y viendo a los londinenses apoderándose del liderato con 15 unidades, dando un golpe enorme en la quinta fecha por vencer a uno de los favoritos al título.

Apelación a la Uefa

El viernes 21 de noviembre, el Bayern Múnich fue sorprendido por la decisión de la Uefa, que le aplicó tres fechas de sanción al colombiano por la falta sobre Achraf Hakimi en el duelo ante PSG, que provocó una dura lesión en el tobillo del defensor y en el mismo partido en el que el cafetero hizo dos tantos.

Por esa razón, los bávaros decidieron que irían a apelar la decisión sobre Luis Díaz, pues el club consideró que era exagerado el castigo sobre el atacante, que no tiene antecedentes de agresiones, violencia o acciones fuertes a lo largo de su carrera, y pidieron una justificación, según el diario alemán Bild.

Este fue el momento de
Este fue el momento de la falta de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi, del PSG, el martes 4 de noviembre de 2025, en partido de la Liga de Campeones - crédito Thibault Camus/AP Foto

Con lo que pasó ante el Arsenal, el Bayern quiere acelerar el proceso para conocer la respuesta de la Uefa, pues el técnico Vincent Kompany depende mucho de las aproximaciones de Lucho en los compromisos previos y la capacidad goleadora para resolver partidos.

El próximo partido de Múnich será el martes 9 de diciembre ante el Sporting de Lisboa, en el estadio Allianz Arena y recibiendo a Luis Javier Suárez, otro colombiano que es figura del certamen porque viene de marcar ante el Brujas.

