Atlético Nacional estaría cerca de blindar a nueva promesa del cuadro “Verdolaga” y que la hinchada halaga: “Están a mínimos detalles”

El verdolaga quiere blindar a una de sus promesas de cara a los próximos años en el fútbol colombiano

Atlético Nacional jugará el 26 de noviembre de 2025 en el estadio Ditaires, de Itagui, ante Junior de Barranquilla por la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

El duelo que será clave para definir el liderato del cuadrangular A, que complementan América de Cali e Independiente Medellín, ya que ambos equipos llegan con cuatro puntos, y con la gran posibilidad de poner un pie en la final del fútbol profesional colombiano.

Pero en la previa de lo que será el encuentro, se conoció una grata noticia para los hinchas del “Rey de Copas” y es la posible renovación de Juan Manuel Rengifo, volante juvenil del cuadro antioqueño.

En el programa se habló sobre la situación contractual del juvenil y promesa de Atlético Nacional

En el programa Clásico Paisa, conducido por los periodistas Óscar Tobón y Pilar Velásquez, se conoció el 25 de noviembre, las intenciones de la directiva verde para blindar a su nueva promesa en extenderle un contrato.

“Juan Manuel Rengifo Duque... este jugador juvenil de apenas 20 años tiene contrato con Atlético Nacional todo 2026, pero... Nacional está trabajando en la extensión de contrato... hasta 2029”, contó Pilar Velásquez.

Además, Pilar Velásquez explicó que en enero de 2026 se harán todos los trámites necesarios para cambiar las condiciones de su contrato, ya que aún permanece vinculado al club como juvenil:

“En enero ya se hace todo el registro como profesional y se cambian las condiciones del contrato, porque para nadie es un secreto que como juveniles ganan un poquito menos, ¿cierto? Nacional... tiene la idea de extenderle el contrato y están a mínimos detalles hasta 2029... vendría un contrato nuevo que se haría ya en enero, pero los términos están acordados y todo para que Juan Manuel Rengifo extienda su contrato con Atlético Nacional con mejorías en el mismo y demás hasta 2029”.

La noticia fue recibida con entusiasmo por Óscar Tobón, quienes destacaron el valor de asegurar a una figura que consideran la “joya de la corona” del club.

“Es la apuesta juvenil de Atlético Nacional hasta 2029. Extenderle contrato de 2026 a 2029 y me parece maravilloso porque es un jugadorazo, un jugadorazo que creo es hoy la joya de la corona del verde de Antioquia y que se lo merece”, enfatizó la panelista, reflejando el sentir de buena parte de la hinchada.

Estadísticas de Juan Manuel Rengifo con Atlético

El juvenil se convirtió en una de las principales figuras del Rey de Copas del fútbol colombiano

El volante, de 20 años, lleva un total de 15 partidos en 556 minutos, en donde anotó tres goles, asistió en una ocasión a lo largo del campeonato.

A continuación, estos so los detalles de los goles que marcó a lo largo de la presente temporada:

27 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: 25 minutos y gol en el Atlético Nacional 4-0 Deportes Quindío

16 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: 64 minutos y gol en el América de Cali 2-2 Atlético Nacional

El verde recibe al Tiburón por el liderato del cuadrangular A



El 26 de noviembre de 2025, en el estadio Ditaires, de Itagüí, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), verdes y rojiblancos jugarán por la fecha 3 del cuadrangular A de la Liga BetPlay.

El partido podría definir el liderato del cuadrangular A, ya que ambos equipos se encuentran con 4 puntos, en la cima de su zona. y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

En lo que se refiere al último partido jugado, hay que ir a la fecha 20 de la Liga BetPlay, cuando el “Tiburón” venció por 2-1 al “Verdolaga”, el 13 de noviembre de 2025.

En dicho partido, Atlético Nacional ganaba con el gol de Alfredo Morelos al minuto 11, pero en el segundo tiempo, las anotaciones de Didier Moreno al 54 y de Joel Canchimbo al 66, los dirigidos por Alfredo Arias remontaron el partido.

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional

25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-3 Junior

26 de septiembre de 2024 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-3 Junior

2 de marzo de 2024 - Liga BetPlay: Junior 0-0 Atlético Nacional

17 de septiembre de 2023 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Atlético Nacional

Así va el grupo A de los cuadrangulares:

Junior: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Medellín: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) - Medellín cuenta con el punto invisible*