Así despidió la organización del Giro de Italia a Esteban Chaves: “Qué gran aventura”

El ciclista bogotano anunció su retiro del ciclismo profesional luego de 16 años de carrera, en la que tuvo éxitos como sus tres podios en el Tour de Francia

A través de un video
A través de un video publicado por el equipo norteamericano en donde participaba el corredor bogotano, se anunció su retiro de forma oficial - crédito Benoit Tessier / REUTERS

El ciclismo colombiano tuvo una noticia importante por el anuncio del retiro en el ciclismo profesional de Esteban Chaves, el 24 de noviembre de 2025.

Mediante un video publicado por el equipo norteamericano Education First - Easy Post, y replicado por parte del corredor bogotano, se realizó la emotiva despedida por parte del corredor que pasó por el Orica Green y el Team BikeExchange a lo largo de su carrera.

Este fue el emotivo mensaje
Este fue el emotivo mensaje de la organización del Giro de Italia, tras el anuncio del retiro del "Chavito" - crédito @giroditalia / X

Pero también a las emotivas despedidas que recibió el “Chavito”, se unió la de la organización del Giro de Italia, carrera en la cual el bogotano de 35 años logró el podio en tres ocasiones (2016, 2018 y 2019).

Allí, la organización, citando lo que fue el video de despedida que puso el equipo norteamericano, en el cual participó Chaves en los últimos tres años de su carrera, dedicó un emotivo mensaje.

“¡Qué gran aventura, Esteban! Gracias por demostrarle al mundo que se puede competir con fiereza y aun así ser amable, humilde y lleno de alegría. Te deseo felicidad infinita en lo que venga", le dedicaron a Chaves

