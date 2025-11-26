América estaría tras el fichaje de internacional venezolano con experiencia en el fútbol europeo

América de Cali buscar tener una nómina competitiva para 2025- crédito Colprensa

América de Cali habría iniciado gestiones para fichar a Darwin Machís, delantero venezolano de 32 años con experiencia en el fútbol europeo, como refuerzo para la próxima temporada.

El club vallecaucano estaría por presentar una oferta formal para contratar al atacante, que actualmente juega en la Universidad Central de Venezuela.

La posible llegada de Machís responde al interés de América de Cali por sumar a su plantilla a un futbolista venezolano con recorrido internacional y capacidad ofensiva. El delantero, considerado una de las figuras recientes de la selección venezolana, cuenta con un historial en equipos de España como Granada, Hércules, Real Valladolid y Leganés.

Además, Machis tuvo una breve experiencia en la Serie A italiana con el Udinese, aunque en ese periodo no logró consolidarse y regresó posteriormente al fútbol español. Tras su etapa en Europa, el venezolano retornó a su país natal, donde ha sumado minutos y goles en la Universidad Central, lo que le ha permitido volver a captar la atención de clubes interesados en reforzarse para la temporada 2026.

La directiva de América de Cali, bajo la conducción técnica de David González, ha identificado la necesidad de fortalecer el ataque, una de las áreas que más dificultades ha presentado durante el actual proceso del entrenador.

La búsqueda de jugadores polivalentes y con experiencia internacional se ha convertido en una prioridad para el club caleño, que aspira a mejorar su rendimiento y proyección en el próximo ciclo competitivo.

El periodista deportivo Felipe Sierra difundió la noticia sobre el interés de América de Cali en Machís, señalando que el extremo venezolano figura entre los principales objetivos de la dirigencia desde hace más de un año.

Sierra indicó que el club ha iniciado diálogos con el jugador y que la presentación de una oferta formal es inminente, lo que ha generado expectativas entre los aficionados y el entorno del fútbol colombiano.

La definición de este posible fichaje podría resolverse en los próximos días, ya que la directiva de América de Cali planea formalizar su propuesta al delantero venezolano en el corto plazo.

América de Cali ya habría anclado a Harold Santiago Mosquera

Y es que, por otro lado, desde hace semanas se ha rumorado que América de Cali habría alcanzado un preacuerdo con Harold Santiago Mosquera para contratarlo de cara a 2026.

El pacto tentativo comprendería un contrato por dos temporadas (hasta diciembre de 2027), con una cláusula que obligaría a un eventual club interesado a pagar una compensación si presenta una oferta superior.

Para el atacante, la oferta representaría una mejora significativa en términos económicos, algo que su actual club, Independiente Santa Fe, no estaría en condiciones de igualar, según admitió su presidente.

Por eso, a pesar de que Mosquera en un comunicado público aseguró estar “concentrado” en Santa Fe hasta que se decida su futuro, el entorno de su negociación con América parece avanzar con firmeza.

No obstante, y como suele ocurrir en traspasos de alto perfil— no hay nada definido aún. En los últimos días ha trascendido que el camino no necesariamente terminaría en América, pues podrían aparecer otras ofertas —incluso del exterior— que modifiquen el panorama.

Cuándo vuelve a jugar el América de Cali

América de Cali, bajo del mando de David González, tendrá su siguiente salida el jueves 27 de noviembre de 2025. El cuadro Escarlata se medirá con el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero sobre las 6:30 p. m., en un duelo que contaría con masiva presencia de hinchada del cuadro local, que se ham mantenido distante del escenario deportivo durante gran parte del semestre a raíz de sus diferencias con los directivos.