Estos serían los próximos tres refuerzos de Millonarios: se reveló la lista de las contrataciones para el equipo

Millonarios sigue avanzando en su plan para crear un equipo competitivo en la temporada 2026, cuando tiene proyectado ganar la Liga BetPlay, Copa Colombia y pelear en la Copa Sudamericana, si clasifica vía reclasificación, luego del fracaso en 2025 por las eliminaciones y los refuerzos que no funcionaron.

En ese orden de ideas, el cuadro Azul le apunta a tres jugadores como sus próximos refuerzos, luego de la llegada de Carlos Darwin Quintero, y que harían parte de una lista de contrataciones que la institución desea en las próximas semanas, ahora con la gestión de Ariel Michaloutsos como director deportivo.

De hecho, uno de esos futbolistas quedaría muy cerca de llegar a un acuerdo, es un viejo deseo de Millonarios desde junio y parece que cumplirá el objetivo, pues llegaría a una de las posiciones que más dolores de cabeza le provocó al técnico Hernán Torres en el segundo semestre de 2025.

La lista de fichajes de Millonarios

Terminada la fase de Todos contra Todos, el equipo azul consumió una de sus eliminaciones más dolorosas en los últimos años, pues desde 2020 que no quedaba afuera de la segunda fase de la Liga BetPlay y mucho menos con menos de 30 puntos en 20 jornadas, pues solo alcanzó 26 unidades.

El presidente Enrique Camacho confirmó que Millonarios contactó a Didier Moreno, Mateo García y Ronaldo Pájaro para ser refuerzos, en rueda de prensa por la presentación del director deportivo Ariel Michaloutsos, ante la pregunta de un periodista que mencionó esos nombres.

“Yo realmente no voy a hablar de nombres, pero esos que usted nombró, son interesantes para nosotros, hemos tenido contacto con ellos. Pero realmente, como se especula tanto con los nombres y se filtra tanta información, nosotros en Millonarios solamente confirmamos cuando la cosa es seria y está definida. Mientras tanto, eso perjudica, ilusiona, se malinterpreta y demás, pero estamos trabajando en esas cercanías muy intensamente”, afirmó el directivo.

De hecho, Didier Moreno “está listo” para los embajadores, según el periodista Eduardo Luis, durante el programa La FM Más Fútbol, luego de que se conociera el rumor hace varios días porque el volante no renovaría su contrato con Junior de Barranquilla, que termina en diciembre de 2025.

Por su parte, Hernán Torres explicó que busca un total de siete refuerzos, además de Carlos Darwin Quintero que reforzará el mediocampo ofensivo: “Podría decir que más que cuatro o cinco posiciones hemos estado pidiendo. Necesitamos lateral izquierdo, también un volante de primera línea, dos interiores, dos extremos y un delantero. Y el diez que ya llegó, que es Carlos Darwin Quintero”.

Mateo García estaría muy cerca

Desde hace cinco meses que los azules vienen detrás de un volante de primera línea con buenas condiciones, ganas de vestir la camiseta Embajadora y que sería un refuerzo de calidad, pero por temas económicos no fue posible que llegara a mediados de 2025 y se descartó en ese momento.

Sin embargo, tal parece que Millonarios dio un avance enorme con Mateo García, según la información del periodista Julián Capera en su cuenta de X, pues habría dado la oferta con el dinero que Once Caldas pedía para la venta de un porcentaje de los derechos deportivos del futbolista.

“Millonarios oficializó en las últimas horas una tercera oferta por Mateo García, que corresponde al porcentaje solicitado por Once Caldas en su contrapropuesta. El equipo de Manizales analiza valores”, dijo el comunicador, sin conocerse la cifra exacta por el mediocampista, que es hincha de los azules y, de llegar a un acuerdo, faltarían los términos personales para que firme su vínculo.