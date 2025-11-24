Edwin Cardona tuvo cruce con periodista luego del clásico entre Nacional y Medellín: “¿Cuánto más te tenemos que esperar?”

Edwin Cardona se cruzó con periodista que lo criticó en rueda de prensa- crédito @NacionalsPasion/X

El empate sin goles entre Atlético Nacional y Medellín en el estadio Atanasio Girardot, correspondiente a la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025, generó un ambiente tenso en la sala de prensa.

Edwin Cardona, mediocampista de Nacional, se convirtió en el centro de atención tras un intercambio directo con el periodista Luciano González, que le planteó la inquietud que persiste entre la afición Verdolaga: “Hermanito, ¿Cuánto más te tenemos que esperar los hinchas verdes para ver al Edwin Cardona en toda la dimensión que todavía tiene para darle al fútbol?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cardona, sorprendido por la pregunta, respondió: “¿Pero, esperarme en qué? Te devuelvo la pregunta”. El jugador aprovechó el momento para exponer su perspectiva sobre el rol que desempeña en el equipo y las expectativas que recaen sobre él.

“Uno siempre trata de hacer las cosas que uno quiere hacer para el equipo, meter un pase gol, hacer un gol, pero a veces te leen. Hoy me tocó meter un pique de 70 metros para ayudar a Candino, mi compañero estaba en el área. A veces solamente notamos de que Cardona tiene que poner un pase, claro que es así, pero a veces es crear el espacio para que Matheus Uribe entre, para que Rengifo también haga lo que hace, que me siento orgulloso de lo que está haciendo, porque es un chico que salió como yo de las inferiores y acá estamos para ayudarle”.

Cardona añadió: “No es solo hacer goles y poner pases gol, obvio que esa es mi primera función, pero si el partido me pide defender, pues defiendo, porque a veces me criticaban, ‘no es que no corre’, ‘no es que no marca’. Hoy gracias a Dios el profe me ha ayudado mucho en eso”.

El mediocampista ha sido cuestionado por su nivel- crédito Dimayor

El mediocampista también abordó su disposición ante posibles cambios en la titularidad y su compromiso con el grupo: “El día que me toque salir —de la titular o en pleno partido— lo voy a hacer normalmente y cuando estoy afuera soy el primero que me paro en el banquillo para ayudar al equipo, donde lo pueda ayudar. Pero él —el entrenador Diego Arias— está viendo otras cosas diferentes durante toda la semana, cómo me entreno, cómo llego al entreno, cómo me recupero. No es lo mismo tener 20 años a tener 33, la recuperación, son muchos partidos acumulados, y siempre me ven y siempre estoy ahí“.

“Después de que yo pueda ayudarle al equipo y pueda colaborarle a donde me toque, ahí estaré. No soy de estadísticas, pero estoy entre los más asistidores de la Liga. Goleador no soy, pero Dios me dio la oportunidad de ayudar al equipo para anotar”, concluyó el centrocampista.

El volante de Atlético Nacional tuvo un mal momento en el partido ante los brasileños - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Cardona ha protagonizado múltiples polémicas desde su regreso a Nacional

Y es que Edwin Cardona ha estado envuelto en varias polémicas durante su etapa en Atlético Nacional. Una de las más recientes se registró tras un empate 3-3 del equipo antioqueño frente a Independiente Medellín, cuando Cardona celebró el gol final con gestos dirigidos hacia las tribunas, acto que muchos interpretaron como provocación a la hinchada de su propio club.

El volante explicó posteriormente que su celebración no estaba dirigida a la grada Sur sino a otro sector que previo al partido lo había criticado.

Otra controversia se registró durante la participación de Nacional en la Copa Libertadores 2025, donde Cardona fue protagonista en la eliminación del club al errar dos penales y luego recibir una tarjeta roja.

Edwin Cardona se había ido expulsado en un juego de la Copa BetPlay- crédito Tomado de Win Sports

Esta acción no solo motivó críticas desde la afición, sino también desde compañeros y el cuerpo técnico, que apuntaron a la expulsión como un error grave en un momento determinante del torneo.

Además, Cardona ha tenido enfrentamientos mediáticos, como cuando tras un partido en estadio El Campín ante Independiente Santa Fe respondió con irritación a un periodista que le preguntó sobre su rendimiento y su futuro.