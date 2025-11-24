Deportes

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A: Junior y Nacional inician a sacar ventaja a Medellín y América

El ‘grupo de la muerte’ comienza a perfilarse a favor del cuadro tiburón, líder por goles como visitante, y los verdolaga, con cuatro puntos, respectivamente

Atlético Nacional y Junior FC
Atlético Nacional y Junior FC tienen cuatro puntos en el grupo A y son líderes del cuadrangular semifinal - crédito Atlético Nacional y Junior FC

El grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II-2025 disputó su segunda jornada, dejando a dos claros favoritos para avanzar a la final: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

No obstante, América de Cali e Independiente Medellín, portador de la ventaja deportiva como mejor equipo de la fase todos contra todos, mantienen viva las aspiraciones a falta de cuatro partidos para definir al equipo que disputará la final por la estrella de Navidad en el fútbol colombiano.

Clásico Paisa sin goles, pero que favorece a Atlético Nacional

Atlético Nacional es segundo por
Atlético Nacional es segundo por la diferencia de goles como visitante, que favorece a Junior FC - crédito Atlético Nacional

Las posiciones dentro del Grupo A de los cuadrangulares quedaron condicionadas tras el empate sin anotaciones entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, luego de que ninguno de los equipos lograra concretar las opciones de gol en un clásico intenso por la Liga Betplay 2025-II.

La paridad sin goles consolidó a Nacional en la cima de la tabla con cuatro puntos, fruto de una victoria inicial y esta igualdad, mientras que Medellín suma apenas una unidad, aunque mantiene la ventaja deportiva para eventuales desempates.

Las oportunidades de gol surgieron con mayor claridad en la primera parte para Independiente Medellín, que mostró una propuesta ofensiva desde el pitazo inicial.

El equipo de rojo generó su ocasión más peligrosa cerca del minuto veintitrés, cuando Jarlan Barrera ejecutó un potente remate desde fuera del área, bloqueado por David Ospina, quien dejó el rebote para Brayan León.

León intentó aprovechar, pero nuevamente el arquero respondió con solvencia. Leyser Chaverra también dispuso de una opción en la etapa inicial, aunque la definición no logró superar la última línea rival.

En cambio, la producción ofensiva de Atlético Nacional se vio limitada en los primeros cuarenta y cinco minutos y recién en la segunda parte logró nivelar el desarrollo del encuentro.

El equipo verde adelantó sus líneas y generó aproximaciones, destacando un disparo de Alfredo Morelos que salió por encima del travesaño y un mano a mano de Juan Bauzá que fue neutralizado por una intervención clave de Kevin Mantilla en defensa roja.

Un polémico gol se robó la atención en el partido entre Junior FC y América de Cali

América de Cali, con una
América de Cali, con una baja asistencia de hinchas al estadio pese a poner fin a su protesta, es último del grupo A - crédito América de Cali

La igualdad entre América de Cali y Junior de Barranquilla dejó a los visitantes como líderes del Grupo A en la Liga Betplay 2025-II, aunque la polémica arbitral y el cierre accidentado del partido marcaron el pulso de la jornada en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El equipo caleño, que finalizó el encuentro con solo nueve futbolistas en el campo, perdió la ventaja en los minutos finales tras un autogol inesperado de Jean Pestaña.

Tras el descanso, los dirigidos por América de Cali corrigieron su planteamiento y emparejaron el trámite. El primer tanto llegó al minuto 62: Jan Lucumí construyó una jugada por la banda izquierda, centró al área y Cristian Barrios, con un cabezazo preciso, superó la marca rival y abrió el marcador para los locales.

El empate se gestó luego de que Guillermo Paiva rematara a portería, provocando que el balón quedara suelto tras la intervención de Jorge Soto.

La trayectoria terminó con la pelota rebotando en Pestaña, quien en su intento de despeje marcó en su propio arco. Este gol generó inquietud, ya que el árbitro recurrió al VAR para analizar si Omar Bertel había evitado la anotación desde la línea; finalmente, el tanto fue validado, según la narración ofrecida por el medio original.

La parte final trajo complicaciones crecientes para los “Escarlatas”. La expulsión de José Cavadia, por doble tarjeta amarilla, redujo a diez la cantidad de jugadores sobre el césped.

Poco después, mientras el VAR evaluaba el gol de Junior, el árbitro mostró la tarjeta roja directa a Rafael Carrascal tras una agresión a Teófilo Gutiérrez, dejando a América con nueve futbolistas para enfrentar los últimos minutos.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Junior de Barranquilla superó al
Junior de Barranquilla superó al Medellín por 1-0, en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
  1. Junior FC: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. América de Cali: 1 punto / -1 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

