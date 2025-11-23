Deportes

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico

Debido a que el equipo perdió la opción de ascender a la Liga BetPlay 2026, las dos entidades anunciaron su salida como patrocinadores y arriesgando la inversión en la nómina

Real Cartagena lleva 13 temporadas
Real Cartagena lleva 13 temporadas y sumará una más en la segunda división del fútbol colombiano - crédito Real Cartagena

El Real Cartagena enfrenta un momento decisivo tras el anuncio oficial de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar sobre el retiro de su patrocinio institucional al club, que permitió la contratación de jugadores importantes como Teófilo Gutiérrez en 2024.

La decisión, motivada por la reciente eliminación del equipo en el Torneo de Ascenso, marca un punto de inflexión para la plantilla y el futuro inmediato de figuras como Fredy Montero, delantero que quedaría libre en el mercado de fichajes y con la atención de algunos clubes en la Liga BetPlay.

Real Cartagena se queda sin apoyo

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, comunicó que tanto la administración distrital como la departamental, encabezada por el gobernador Yamil Arana, han decidido cesar el respaldo al Real Cartagena. Turbay explicó que el apoyo institucional siempre estuvo condicionado a la existencia de un proyecto serio y con vocación de ascenso, una premisa que la dirigencia del club aceptó durante la campaña electoral de 2023.

Sin embargo, la eliminación en el Torneo de Ascenso llevó a las autoridades a concluir que no se cumplieron las expectativas planteadas. “Siempre soñé con ayudar a ascenderlo y hacerlo campeón, no importa en el escenario donde yo estuviera”, expresó Turbay, que recordó su vínculo histórico con el club desde su gestión como gerente general en 2005.

Real Cartagena perdió la opción
Real Cartagena perdió la opción del segundo ascenso directo, al ser eliminado en cuadrangulares y quedar lejos en reclasificación - crédito Real Cartagena

El respaldo de las autoridades locales al Real Cartagena no es reciente. Turbay relató que la gobernación y ahora la alcaldía, ha mantenido una relación constante con el club, motivado por la convicción de que el fútbol puede fortalecer el orgullo ciudadano y dinamizar la economía local. No obstante, subrayó que el Real Cartagena es una empresa privada, por lo que el apoyo público siempre dependió de la seriedad del proyecto deportivo.

Durante la última administración, tanto la Alcaldía como la Gobernación asumieron compromisos para mejorar las condiciones deportivas, logísticas e infraestructurales del club. Estas gestiones incluyeron la llegada de jugadores de renombre como Teófilo Gutiérrez, Christian Marrugo, Salcedo, Fredy Montero, Wilfrido De La Rosa y Juan José Ramírez, así como entrenadores de trayectoria como Sebastián Viera, Martín Cardetti y Néstor Craviotto.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena,
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, invirtió muchos recursos en el Real Cartagena durante su administración - crédito Lina Gasca/Colprensa

La eliminación del Real Cartagena generó críticas y frustración entre la afición, situación que Turbay lamentó por los ataques recibidos por parte de un sector de la hinchada y aseguró que tanto él como el gobernador comparten la decepción, aunque considera que cumplieron con lo que estaba a su alcance: “Si tuviera la clave para ascender al equipo, créanme que no dudaría en usarla”.

Montero, la primera baja

El retiro del patrocinio institucional tendrá un impacto directo en la plantilla del Real Cartagena. Varios futbolistas del primer equipo no continuarán en la próxima temporada, entre ellos el delantero Fredy Montero, que llegó como una de las figuras del club y respondió a la confianza de la dirigencia y los inversionistas.

El contrato de Montero con el Heróico finaliza el 31 de diciembre, y según Antena 2, su renovación está descartada. El delantero, de 38 años, no contempla el retiro y continuará su carrera profesional en otro equipo.

Fredy Montero, delantero del Real
Fredy Montero, delantero del Real Cartagena, sería una de las bajas porque no habría dinero para renovarlo - crédito Real Cartagena

De acuerdo con la información del periodista Felipe Sierra, Montero ya habría sido contactado por tres clubes de la Liga Betplay, aunque no se han revelado los nombres de los posibles destinos y dependerá de las negociaciones para definir su destino en la temporada 2026.

Montero regresó a Colombia en 2024 tras 16 temporadas en el exterior, primero con Deportivo Cali y luego con el Real Cartagena, donde en 2025 disputó 40 partidos y anotó 30 goles. Su trayectoria incluye pasos por equipos nacionales como Cali, Atlético Huila y Millonarios, así como por clubes internacionales en la MLS, Portugal y China.

