Richard Ríos sonríe: así fue su estreno goleador con el Benfica en la Copa de Portugal

El regreso de Richard Ríos al Benfica tras su paso por la Selección Colombia resultó decisivo para el club portugués, que logró avanzar a la quinta ronda (octavos de final) de la Copa de Portugal gracias al primer gol del mediocampista antioqueño desde su llegada al equipo.
El tanto, que llegó en un momento clave del encuentro, consolidó la actuación del colombiano y le permitió responder a las expectativas generadas en torno a su fichaje, el 21 de noviembre de 2025, en el estadio do Restelo de Lisboa.
El partido se mantuvo igualado hasta el minuto 73, cuando la posibilidad de una definición del clasificado desde los tiros del punto penal comenzaba a inquietar a los aficionados.
En ese instante, el noruego Fedrik Aursnes cobró un tiro de esquina y Ríos, ubicado en el área, conectó un cabezazo que picó antes de cruzar la línea de gol, desatando la celebración de los seguidores del Benfica. Este gol no solo significó la clasificación del equipo, representó el primer gol del volante de la selección Colombia con las “Águilas” (apodo por el cual es reconocido el Benfica en el mundo del fútbol).
El rendimiento de Richard Ríos ha sido objeto de atención tanto en Portugal como en Colombia. Tras su participación con la Selección Colombia, donde fue titular en el segundo partido y salió sustituido al minuto sesenta y nueve por Gustavo Puerta, el mediocampista regresó al Benfica y se integró de inmediato al esquema del técnico José Mourinho.
Así formaron ambos equipos en el estadio Restelo:
Atletico FC
- Portero: Rodrigo Dias
- Defensores: Paulinho, Bruno Almeida, Fran González, Vicente Durand
- Mediocampistas: Catarino Pascoal, Ricardo Dias, Caleb
- Delanteros: Joaozinho, Delcio, Caio Santana
- Banco de suplentes: David Dinamite, Fabio Ferreira, Duarte Henriques, Juan Herrera, Ruben Marques, Nicolas Souza, Francis Okoli, Rodrigo Abreu Pereira, César Sousa
Benfica
- Portero: Samuel Soares
- Defensores: Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Tomas Araujo
- Mediocampistas: Rodrigo Rego, Enzo Barrenechea, Fredik Aursnes, Amar Dedić
- Delanteros: Franjo Ivanović, Vangelis Pavlidis, João Rego
- Banco de suplentes: Henrique Araujo, Leandro Barreiro, Samuel Dahl, Gonzalo Prestianni, Richard Ríos, Andreas Schjelderup, Anatoliy Trubin, Georgiy Sudakov, Joshya Winder
- Director técnico: José Mourinho
Es importante destacar que “The Special One” (apodo acuñado en Inglaterra por su paso exitoso en Chelsea a José Mourinho), dio la posibilidad a varios jugadores de la cantera para tomar minutos y confianza a lo largo del partido.
Después de la anotación de Ríos, el cuadro lisboeta tuvo la posibilidad de aumentar el marcador, luego de una dura falta
Con este triunfo, el Benfica, que ostenta el récord de títulos en la competición con 26 trofeos, garantizó su presencia en la siguiente fase del torneo. La cuarta eliminatoria de la Taça de Portugal (Copa de Portugal) continuará el sábado con la disputa de ocho partidos adicionales.
Ese día, el Sporting, actual campeón, y el FC Porto debutarán en la presente edición como locales frente al Marinhense y el Sintrense, respectivamente, ambos conjuntos del Campeonato de Portugal, la cuarta categoría del fútbol nacional.
La jornada se completará el domingo con siete encuentros más, definiendo así el cuadro de los equipos que avanzarán a los octavos de final.
A continuación, así se llevarán a cabo los partidos restantes, en donde el colombiano Luis Javier Suárez jugará a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio José Alvalade, de Lisboa ante el Marinhense.
