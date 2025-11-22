José Néstor Pékerman puso a la selección Colombia 2014 a la altura de Argentina 2006

José Néstor Pekerman tuvo un paso destacado con la "Tricolor"- crédito Mauricio Alvarado/ Colprensa

El entrenador argentino José Néstor Pékerman situó a la Selección Colombia al mismo nivel que la de Argentina entre los equipos más destacados que ha dirigido en su carrera.

Así lo dio a conocer en una entrevista en el evento en el Olé Summit al programa Marketing Registrado, de Fox Sports, realizado en su país natal, el técnico de 76 años repasó los momentos más significativos de su trayectoria al frente de selecciones nacionales.

En una dinámica de preguntas y respuestas con el periodista Marcos Sanguinetti, le consultó a Pékerman fue consultado sobre cuáles considera las mejores selecciones mayores bajo su dirección. El entrenador respondió:

“Yo creo que la de Argentina 2006 y Colombia 2014”.

Es importante recordar que, con ambas selecciones, alcanzó el acceso a los cuartos de final en las respectivas Copas del Mundo celebradas en Alemania y Brasil.

De este modo, el exseleccionador colombiano equiparó el rendimiento y la calidad de ambos equipos, subrayando el papel de Colombia en el Mundial de Brasil 2014 como uno de los puntos más altos de su carrera.

Al abordar el panorama actual del fútbol internacional, Pékerman expresó su opinión sobre los equipos con mayores posibilidades de conquistar el próximo Mundial. El técnico señaló que los favoritos siempre deben ser observados con atención, pero destacó especialmente a Portugal entre las selecciones que aún no han logrado el título:

“Los favoritos son los que hay que mirarlos con más posibilidades. Dentro de los que no han ganado Mundiales, creo que Portugal puede dar un golpe”.

Uno de los aspectos que el entrenador argentino considera más valiosos en su trayectoria es haber coincidido con figuras legendarias del fútbol mundial. Pékerman resaltó la experiencia de haber compartido vestuario con Diego Maradona y Lionel Messi, definiéndolos como los dos mejores jugadores que ha visto nacer.

“Haber visto nacer a los dos mejores jugadores, a Diego y a Messi, haber compartido con tantos jugadores y haber dejado este legado, de algo que parecía imposible”.

En cuanto a los futbolistas que ha dirigido, Pékerman mencionó a Juan Román Riquelme como el mejor jugador que tuvo bajo su mando después de Lionel Messi. Además, al referirse a su etapa en selecciones juveniles, destacó a la Argentina Sub-20, campeona del mundo en 1997 en Malasia como la mejor generación juvenil que ha dirigido.

La intervención de Pékerman en el Olé Summit, ofrece una visión retrospectiva de su carrera y reafirma el lugar de Colombia en la élite de las selecciones que han marcado su legado como entrenador.

Así fue el recorrido de José Pekerman con la selección Colombia

El técnico argentino estuvo desde 2012 hasta 2018 con la "Tricolor" en donde alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, y los octavos en Rusia 2018- crédito Luis Álvarez/Colprensa

José Néstor Pekerman dirigió a la selección Colombia entre 2012 y 2018. En este periodo, el equipo vivió una etapa de resultados destacados, con participaciones sobresalientes en torneos internacionales y partidos memorables.

En la Copa Mundial de Brasil 2014, Colombia avanzó hasta los cuartos de final, instancia inédita para el país.

Bajo su manejo, la “Tricolor” venció a Grecia 3-0, a Costa de Marfil 2-1 y a Japón 4-1 en la fase de grupos. En octavos, superó a Uruguay 2-0 con dos goles de James Rodríguez en el estadio Maracaná. La eliminación llegó ante Brasil, en un partido recordado por la derrota 2-1.

En la Copa América Chile 2015, Colombia se enfrentó a Brasil, Venezuela y Perú en la fase de grupos. El triunfo más recordado fue contra Brasil por 1-0 en el estadio Nacional de Santiago. El equipo quedó eliminado en cuartos de final, en penaltis ante Argentina.

En la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016, Colombia ganó sus partidos ante Estados Unidos (2-0) y Paraguay (2-1) en la fase de grupos. En semifinales, cayó 2-0 ante Chile. En el partido por el tercer puesto, venció a Estados Unidos 1-0.

En el Mundial de Rusia 2018, Colombia perdió su primer partido frente a Japón 2-1, luego venció a Polonia 3-0 y a Senegal 1-0. Finalizó primera de grupo. En octavos de final, enfrentó a Inglaterra. El partido concluyó 1-1 y Colombia cayó en la tanda de penales.

Entre los encuentros más recordados bajo el ciclo de Pekerman se destacan la victoria 4-0 ante Uruguay en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014,el 7 de septiembre de 2012, el 3-3 contra Chile en Barranquilla, el 11 de octubre de 2013, tras ir perdiendo 3-0 y el 2-1 sobre Bolivia en La Paz, fundamental para la clasificación, el 11 de octubre de 2011 en el estadio Hernando Siles, de La Paz.