Un “tema contractual” fue la razón por la que Carlos Darwin Quintero eligió a Millonarios sobre Santa Fe

El atacante sorprendió con su llegada al conjunto azul, pese a que tuvo la oportunidad de jugar la Copa Libertadores con los rojos, y se debió a un detalle en la documentación

Quintero salió del Deportivo Pereira
Quintero salió del Deportivo Pereira por la crisis financiera de esta institución - crédito Millonarios FC

Millonarios dio un golpe en el mercado de fichajes por el anuncio de la llegada de Carlos Darwin Quintero, uno de los jugadores más reconocidos y con experiencia en la Liga BetPlay, siendo el primero de un grupo de refuerzos de categoría que el técnico Hernán Torres prometió a la afición.

Quintero estuvo cerca de llegar a Santa Fe, pero se conoció la razón para elegir a los azules, una decisión que sorprendió a los hinchas porque el jugador sacrificó la opción de disputar la Copa Libertadores 2026 para llegar a una plantilla en crisis deportiva por los malos resultados de 2025.

Actualmente, los embajadores se encuentran en periodo de vacaciones y volverán a trabajos para finales de noviembre, cuando arrancará la pretemporada y, en lo posible, con uno o dos refuerzos para que el técnico Hernán Torres prepare el equipo con el que afrontará la nueva campaña.

El problema de Quintero con Santa Fe

Pese a que el jugador parecía tener todo listo con los cardenales, de la nada llegó la oferta de los azules y se fue por ese lado, dando un giro en su carrera para aceptar un reto enorme en el fútbol colombiano, pues llega a un club con la obligación de salir campeón en 2026.

Carlos Antonio Vélez reveló que Carlos Darwin Quintero le explicó la razón para elegir a Millonarios, luego de encontrarse en un restaurante junto a su familia: “Cuando terminaron de almorzar y nosotros también nos acercamos y le pregunté por qué no había hecho lo de Santa Fe”.

Quintero, de 38 años, era uno de los jugadores libres más buscados del país - crédito Millonarios FC

Según el comunicador, en Palabras Mayores, el futbolista de 38 años le dijo que “Lo de Santa Fe era un atractivo muy grande por la Copa Libertadores. Había una oferta muy buena, me había llamado Rodallega y casi que me había comprometido. Cuando llegaron los documentos, el problema es que Santa Fe está en ley de quiebras y entonces Santa Fe tiene que poner unas garantías externas para el cumplimiento del contrato”.

“Como él viene del problema del Pereira donde no ha cobrado y de pronto no va a cobrar, prefirió lo de Millonarios que sí tenía las garantías porque no está en ley de quiebras. No es porque le guste más el azul que el rojo. Es un tema contractual, es un tema de cómo presentaron los contratos los dos equipos y los avales para respaldar los contratos”, afirmó.

Carlos Darwin Quintero confió más
Carlos Darwin Quintero confió más en Millonarios que en Santa Fe por su solidez económica - crédito Colprensa

La razón para ese temor con los albirrojos es por las demandas de exjugadores como Rubén Bentancourt y Federico Anselmo, por falta de salarios cuando eran parte de la institución, mientras que Dylan Borrero exigió un porcentaje de su traspaso a Atlético Mineiro, que ya fue saldado.

Vendría un nuevo director deportivo

Una de las críticas a Millonarios en el segundo semestre de 2025 fue hacia su director deportivo, Ricardo ‘Gato’ Pérez, que dejó el cargo y se pensaba que iba a ser ocupado por Edgar Moreno, que trabajaba con las divisiones inferiores, pero todo indica que llegaría una persona desde el exterior.

Ariel Michaloutsos, exdirector deportivo de
Ariel Michaloutsos, exdirector deportivo de Newell's, llegaría al mismo cargo en Millonarios para 2026 - crédito Newell's Old Boys

Según el periodista Guillermo Arango, de La FM, Ariel Michaloutsos asumiría las riendas de la dirección deportiva de los azules, se encontraría en Bogotá y negociando los últimos detalles de su contrato para ser presentado en los próximos días por la institución.

Michaloutsos trabajó en River Plate y hace poco en Newell’s Old Boys, también pasó por la selección sub-20 de Argentina y estuvo en la mira de Universitario y la selección peruana, pero la emisora Antena 2 aseguró que le interesó el proyecto de los Embajadores, que desde la muerte de Ricardo Salazar no encuentran un rumbo.

