Luis Díaz sería baja ante el Arsenal en la Champions League por la dura entrada a Achraf Hakimi: esto dijo Vincent Kompany

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, despejó las dudas sobre la presencia del jugador colombiano en el partido contra Friburgo, el sábado 22 de noviembre

Vincent Kompany habló sobre Luis
Vincent Kompany habló sobre Luis Díaz - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El 22 de noviembre de 2025, después del parón por la fecha Fifa, Bayern Múnich volverá a jugar por la fecha 11 de la Bundesliga ante Friburgo.

La situación de Luis Díaz en el Bayern Múnich quedó definida luego de la conferencia de prensa previa al partido contra el Friburgo.

El entrenador Vincent Kompany confirmó que el delantero colombiano estará disponible para el encuentro de Bundesliga, pero no podrá participar en el próximo compromiso de Champions League ante el Arsenal debido a una sanción pendiente tras su expulsión frente al PSG.

El entrenador belga habló en la previa del partido sobre cómo gestionará las cargas físicas de Luis Díaz, y sobre su ausencia ante el Arsenal, en Londres - crédito Bayern Múnich / YouTube

Kompany explicó que, aunque la UEFA aún no ha comunicado oficialmente la duración de la sanción, la información que maneja el cuerpo técnico es que Díaz recibirá un partido de suspensión.

Al referirse a la disponibilidad de Díaz para el duelo ante el Friburgo, Kompany fue claro sobre el rol que espera del jugador en este compromiso:

“Para él, en todo caso, no hay cuestión de gestión de carga. Simplemente, tiene que ayudarnos con su energía, preferiblemente el mayor tiempo posible en este partido. Pero también debo decir honestamente, este partido. no plantea una gran cuestión de gestión de carga. Los chicos están en forma, la mayoría han jugado tres o cuatro días y, y también llegan con mucha energía a este partido. Eso significa que tampoco miramos demasiado hacia los otros partidos. Solo queremos ganar este partido. Si dura hasta el último minuto, entonces será el último minuto y entonces, eh... Pero aún no pensamos en el Arsenal.”.

El técnico subrayó la importancia de aprovechar al máximo la presencia del colombiano en el campo y añadió que el equipo no está pensando en reservar fuerzas para futuros encuentros:

“Los chicos están en forma, la mayoría han jugado tres o cuatro días y también llegan con mucha energía a este partido. Eso significa que tampoco miramos demasiado hacia los otros partidos. Solo queremos ganar este partido. Si dura hasta el último minuto, entonces será el último minuto”.

Luis Díaz jugaría ante Friburgo
Luis Díaz jugaría ante Friburgo como titular - crédito Thibault Camus / AP Foto

Respecto a la sanción que dejará a Díaz fuera del enfrentamiento ante el Arsenal, Kompany detalló la situación tras la expulsión sufrida por el jugador el 4 de noviembre en el partido de Champions League contra el PSG, tras una la dura entrada sobre Achraf Hakimi, en dónde se le preguntó si se hizo oficial la notificación de la sanción, y allí el belga afirmó que aún no se ha hecho, pero dio a entender que solamente estará un partido por fuera de la Champions League (que lo cumpliría el 26 de noviembre de 2025 ante Arsenal).

“Mi información es un partido. Pero aún no se ha comunicado nada. Quien deba comunicar, que comunique”, señaló el entrenador, reconociendo que notificación oficial de la UEFA aún no ha llegado

El director deportivo del club, presente en la conferencia, coincidió con la estimación de Kompany sobre la sanción, a la espera de la confirmación definitiva por parte del organismo europeo.

Este es el calendario de partidos que le quedan al Bayern Múnich

El cuadro bávaro quiere cerrar
El cuadro bávaro quiere cerrar el 2025 de la mejor manera - crédito Odd ANDERSEN / AFP)

El Bayern Múnich jugará el 22 de noviembre de 2025 a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia) ante el Friburgo, por la fecha 11 de la Bundesliga, en el estadio Allianz Arena.

A continuación, este es el calendario que tendrán los “Gigantes de Baviera” para cerrar el 2025:

  • 22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo
  • 26 de noviembre de 2025 - Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli
  • 3 de diciembre de 2025 - Copa de Alemania: Union Berlín vs. Bayern Múnich
  • 6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Stuttgart vs. Bayern Múnich
  • 9 de diciembre de 2025 - Champions League: Bayern Múnich vs. Sporting de Lisboa
  • 14 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Mainz 05
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Heidenheim vs. Bayern Múnich

