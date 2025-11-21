Deportes

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga 2025-2026

Después de la fecha Fifa, los campeonatos más importantes de Europa vuelven a la acción, y Luis Díaz lo hará con los “Gigantes de Baviera”

Bayern Múnich quiere seguir en
Bayern Múnich quiere seguir en lo más alto de la Bundesliga - crédito Odd ANDERSEN / AFP

La última fecha FIFA del 2025 terminó, y los equipos volverán a las acciones en sus ligas locales.

Uno de los casos más destacados es el de Luis Díaz con el Bayern Múnich, pues tendrá un partido importante ante el Friburgo, en el que espera volver a la victoria, luego del sorpresivo empate ante Unión Berlín en su última salida.

Los “Gigantes de Baviera” vuelven al camino de la conquista del título 35

Luis Díaz viene de anotar
Luis Díaz viene de anotar ante el Unión Berlín en la última fecha de la Bundesliga - crédito Filip Singer / EFE/EPA

El partido se jugará el 22 de noviembre de 2025, en el estadio Allianz Arena, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro será Sven Jablonski.

Ficha del partido

Bayern Múnich vs. Friburgo

  • Fecha: 21 de noviembre de 2025
  • Estadio: Allianz Arena de Múnich
  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Hora: 9:30 a. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Disney Plus (plan premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro

El momento cuando Luis Díaz
El momento cuando Luis Díaz marca su gol - crédito EFE/EPA/Filip Singer

En el Bayern Múnich, empató a dos goles ante Unión Berlín en el An der Alten Försterei.

Pese a que el local siempre ganó el partido con los goles de Danilho Doekhi al minuto 27, allí apareció Luis Díaz al 38 de partido a empatar el encuentro.

Luego Doekhi volvería a marcar al 83, pero Harry Kane colocó el 2-2 final en la capital de Alemania.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: PSG 1-2 Bayern Múnich
  • 1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Bayer Leverkusen
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Colonia 1-4 Bayern Múnich
  • 25 de octubre de 2025 - Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich
Friburgo se viene de recuperar
Friburgo se viene de recuperar en la Europa League - crédito Philipp von Ditfurth/dpa vía AP

En Friburgo, viene de conseguir una victoria clave ante St. Pauli por 2-1, en el estadio Europa-Park, el 9 de noviembre de 2025.

Con los goles de Yuito Suzuki al minuto 40 y de Maximilian Eggestein al 50, los locales se adelantaron, pero Louis Oppie al 69 colocó el suspenso para el cuadro visitante.

A continuación, así viene en los últimos cinco partidos:

  • 9 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Friburgo 2-1 St. Pauli
  • 6 de noviembre de 2025 - Europa League: Niza 1-3 Friburgo
  • 1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Unión Berlín 0-0 Friburgo
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Fortuna Dusseldorf 1-3 Friburgo
  • 26 de octubre de 2025 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 2-0 Friburgo

En lo que se refiere a los duelos directos entre sí, hay que recordar que la última vez que jugaron fue el 25 de enero de 2025, que terminó a favor de los “Gigantes de Baviera” por 2-1.

Con goles de Harry Kane al minuto 15 de partido y de Kim Min Jae al 54, los rojos comenzaron ganando el partido, pero una anotación de Matthias Ginter al 68 de partido colocó el suspenso y el 2-1 final del partido.

A continuación, así quedaron en los últimos cinco duelos:

  • 25 de enero de 2025 - Bundesliga: Friburgo 1-2 Bayern Múnich
  • 1 de septiembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-0 Friburgo
  • 1 de marzo de 2024 - Bundesliga: Friburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 8 de octubre de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Friburgo
  • 8 de abril de 2023 - Bundesliga: Friburgo 0-1 Bayern Múnich

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga:

  1. Bayern Múnich: 28 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +29)
  2. RB Leipzig: 22 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  3. Borussia Dortmund: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  4. Stuttgart: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  5. Bayer Leverkusen: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. Hoffenheim: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  7. Eintracht Frankfurt: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  8. Werder Bremen: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  9. Colonia: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  10. Friburgo: 13 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  11. Unión Berlín: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  12. Borussia Mönchengladbach: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  13. Hamburgo: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  14. Wolfsburgo: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  15. Augsburgo: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  16. St. Pauli: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  17. Mainz 05: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8)
  18. Heidenheim: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

