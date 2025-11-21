Así quedaron las posiciones de los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: sorpresas en la primera fecha

Tolima se convirtió en el líder del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, gracias al punto invisible - crédito Colprensa

La Liga BetPlay dio inicio a los cuadrangulares, que como en cada semestre, es una dura pelea por el título entre los ocho mejores clubes del país, varios de ellos llegando como candidatos al título y Santa Fe, que es el campeón defensor y aspira al segundo trofeo consecutivo.

Terminada la primera fecha, se conocieron las posiciones de los dos grupos de las semifinales, en las que se dieron algunas sorpresas en los marcadores y equipos que desde ya tomaron ventaja en el camino a la final, aunque queda mucho recorrido en esta parte de la temporada.

De otro lado, la Dimayor está acelerando en lo que resta del calendario y será poco el descanso para los clubes, porque desde el sábado 22 de noviembre comenzará la segunda jornada de los cuadrangulares, en fin de semana y con un clásico regional que llama la atención.

¿Cómo van los cuadrangulares?

Entre el martes 18 y jueves 20 de noviembre se disputaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II, en su primera jornada, con la primera novedad de que los cuatro partidos se definieron por la mínima diferencia, evidenciando lo cerrados de los encuentros.

Para empezar, Deportes Tolima se consolidó como líder de la zona B gracias al llamado “punto invisible”, que es la ventaja deportiva por ser segundo en la fase de Todos contra Todos, y quedando con tres puntos por el triunfo 1-0 sobre Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo.

Deportes Tolima superó por 1-0 a Fortaleza, en la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

De otro lado, Bucaramanga también entró en la pelea por el liderazo de la zona con tres unidades, siendo segundo luego de la victoria ante Santa Fe por 1-0, gracias al gol de Luciano Pons y afrontando un compromiso complicado porque sufrió una expulsión en el primer tiempo.

En el grupo A, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional lideran con tres unidades, la misma diferencia de gol y anotaciones marcadas, tomando ventaja en el que es considerado como “el grupo de la muerte” por el nivel de sus plantillas, la historia y que son favoritos al título.

Junior de Barranquilla superó al Medellín por 1-0, en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Mientras el verde dio otro golpe a los rojos con el 1-0 en el estadio Atanasio Girardot, por el gol de Matheus Uribe, el Tiburón sorprendió en el estadio Metropolitano al Poderoso con el triunfo por la mínima diferencia, con Didier Moreno venciendo al que fue líder del Todos contra Todos.

Grupo A

Junior de Barranquilla: 3 puntos (+1) Atlético Nacional: 3 puntos (+1) Medellín: 0 puntos (punto invisible) América de Cali: 0 puntos (-1)

Grupo B

Deportes Tolima: 3 puntos (punto invisible) Bucaramanga: 3 puntos (+1) Fortaleza: 0 puntos (-1) Santa Fe: 0 puntos (-1)

Se viene la segunda jornada

La segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II se disputará el 22 y 23 de noviembre, con encuentros interesantes porque dos son clásicos del fútbol colombiano y un duelo clave en el estadio El Campín.

El sábado 22, la actividad comenzará en el grupo B. Independiente Santa Fe enfrentará a Fortaleza en El Campín a las 5:00 p. m. Posteriormente, a las 7:30 p. m., el Deportes Tolima de Lucas González jugará en el Manuel Murillo Toro contra el Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez.

Atlético Nacional e Independiente Medellín se verán el domingo 23 de noviembre, en el primer duelo por los cuadrangulares - crédito Colprensa

El clásico antioqueño entre Medellín y Atlético Nacional está programado para el 23 de noviembre a las 5:45 p. m., en un duelo que podría ser determinante para el grupo A en el Atanasio Girardot. Más tarde, a las 8:00 p.m., el América de Cali recibirá al Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero, cerrando la jornada con un enfrentamiento de alta rivalidad.