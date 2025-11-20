Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El 20 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó los horarios para las fechas 3, 4 y 5 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay que comenzaron el 18 de noviembre de 2025 en el estadio de Techo con la victoria del Deportes Tolima ante Fortaleza.

El ente deportivo confirmó los partidos en horarios nocturnos entre la fecha 3 y 4 en horarios nocturnos en la mayoría de sus partidos.

La mayoría de partidos se jugarán por la noche, a la espera de confirmarse de forma oficial los horarios de la fecha 5 - crédito Dimayor

La primera vuelta de los cuadrangulares finales terminará entre el 25 y 27 de noviembre de 2025, comenzando con el duelo entre Santa Fe y Deportes Tolima en el estadio El Campín a partir de las 7:30 p. m., mientras que la jornada se cerrará el 27 de noviembre con el partido entre rojos en el estadio Pascual Guerrero entre América de Cali y Medellín, también a la misma hora del duelo entre “Cardenales” y “Pijaos”.

En lo que se refiere a la fecha 4, se jugará entre el 29 de noviembre e irá hasta el 1 de diciembre.

El primer partido que abrirá la jornada será el duelo que también tiene como partido principal de apertura en la fecha 3 entre Santa Fe y Tolima, solo que en esta ocasión jugarán a las 5:30 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro por el cuadrangular B.

Y el último partido de la fecha 4 se vivirá en el estadio Atanasio Girardot cuando haya duelo de Rojos: Medellín, que en la última fecha goleó al América de Cali en la fecha 20 del todos contra todos, se vuelvan a ver las caras el 1 de diciembre de 2025 a partir de las 8:00 p. m.

La fecha 5 ya tiene días fijos a falta de la confirmación del horario

En el cuadrangular B el complemento de la fecha se llevará a cabo el 3 de diciembre de 2025, a falta de los horarios de los encuentros por parte de Dimayor, en donde Fortaleza y Santa Fe jugarían el estadio de Techo, mientras que Deportes Tolima tendría una dura visita al estadio Américo Montanini ante Atlético Bucaramanga.

Para hablar del cuadrangular A, la fecha se jugaría el 4 de diciembre de 2025 con el clásico Paisa como principal atractivo para los amantes del fútbol, ya que estos dos equipos se volverán a ver las caras en la final de la Copa Colombia, y Junior recibiría al América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Finalmente, lo que sería la fecha 6, también a falta de definir la programación y dependiendo del cómo se definan cada uno de los cuadrangulares, tendría como atractivo a Atlético Nacional visitando al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en el cuadrangular A, mientras que en el grupo B, Santa Fe recibiría a Atlético Bucaramanga en el estadio el Campín.

A continuación, estas serían las fechas y partidos que se jugarían:

Fecha 3

Grupo A

26 de noviembre de 2025

Atlético Nacional vs. Junior

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

27 de noviembre de 2025

América de Cali vs. Independiente Medellín

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Grupo B

25 de noviembre de 2025

Santa Fe vs. Deportes Tolima

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

26 de noviembre de 2025

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga

Hora: 6:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports

Fecha 4

Grupo A

30 de noviembre de 2025

Junior vs. Atlético Nacional

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla

Hora: 6:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

1 de diciembre de 2025

Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Grupo B

29 de noviembre de 2025

Deportes Tolima vs. Santa Fe

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Hora: 5:30 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga

Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports