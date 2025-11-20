Deportes

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios

La Dimayor apuesta por partidos nocturnos en todas las jornadas de los cuadrangulares, para garantizar máxima atención y emoción en la recta final del campeonato colombiano de fútbol

Guardar
El campeonato colombiano estaría estipulado
El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El 20 de noviembre de 2025, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó los horarios para las fechas 3, 4 y 5 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay que comenzaron el 18 de noviembre de 2025 en el estadio de Techo con la victoria del Deportes Tolima ante Fortaleza.

El ente deportivo confirmó los partidos en horarios nocturnos entre la fecha 3 y 4 en horarios nocturnos en la mayoría de sus partidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mayoría de partidos se
La mayoría de partidos se jugarán por la noche, a la espera de confirmarse de forma oficial los horarios de la fecha 5 - crédito Dimayor

La primera vuelta de los cuadrangulares finales terminará entre el 25 y 27 de noviembre de 2025, comenzando con el duelo entre Santa Fe y Deportes Tolima en el estadio El Campín a partir de las 7:30 p. m., mientras que la jornada se cerrará el 27 de noviembre con el partido entre rojos en el estadio Pascual Guerrero entre América de Cali y Medellín, también a la misma hora del duelo entre “Cardenales” y “Pijaos”.

La mayoría de partidos se
La mayoría de partidos se jugarán por la noche, a la espera de confirmarse de forma oficial los horarios de la fecha 5 - crédito Dimayor

En lo que se refiere a la fecha 4, se jugará entre el 29 de noviembre e irá hasta el 1 de diciembre.

El primer partido que abrirá la jornada será el duelo que también tiene como partido principal de apertura en la fecha 3 entre Santa Fe y Tolima, solo que en esta ocasión jugarán a las 5:30 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro por el cuadrangular B.

Y el último partido de la fecha 4 se vivirá en el estadio Atanasio Girardot cuando haya duelo de Rojos: Medellín, que en la última fecha goleó al América de Cali en la fecha 20 del todos contra todos, se vuelvan a ver las caras el 1 de diciembre de 2025 a partir de las 8:00 p. m.

La fecha 5 ya tiene días fijos a falta de la confirmación del horario

La mayoría de partidos se
La mayoría de partidos se jugarán por la noche, a la espera de confirmarse de forma oficial los horarios de la fecha 5 - crédito Dimayor

En el cuadrangular B el complemento de la fecha se llevará a cabo el 3 de diciembre de 2025, a falta de los horarios de los encuentros por parte de Dimayor, en donde Fortaleza y Santa Fe jugarían el estadio de Techo, mientras que Deportes Tolima tendría una dura visita al estadio Américo Montanini ante Atlético Bucaramanga.

Para hablar del cuadrangular A, la fecha se jugaría el 4 de diciembre de 2025 con el clásico Paisa como principal atractivo para los amantes del fútbol, ya que estos dos equipos se volverán a ver las caras en la final de la Copa Colombia, y Junior recibiría al América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Finalmente, lo que sería la fecha 6, también a falta de definir la programación y dependiendo del cómo se definan cada uno de los cuadrangulares, tendría como atractivo a Atlético Nacional visitando al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en el cuadrangular A, mientras que en el grupo B, Santa Fe recibiría a Atlético Bucaramanga en el estadio el Campín.

A continuación, estas serían las fechas y partidos que se jugarían:

Fecha 3

Grupo A

26 de noviembre de 2025

Atlético Nacional vs. Junior

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

27 de noviembre de 2025

América de Cali vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Grupo B

25 de noviembre de 2025

Santa Fe vs. Deportes Tolima

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

26 de noviembre de 2025

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports

Fecha 4

Grupo A

30 de noviembre de 2025

Junior vs. Atlético Nacional

  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

1 de diciembre de 2025

Medellín vs. América de Cali

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Grupo B

29 de noviembre de 2025

Deportes Tolima vs. Santa Fe

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Hora: 5:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports

Temas Relacionados

Liga BetPlayCuadrangulares Liga BetPlayAtlético NacionalJuniorSanta FeAmérica de CaliMedellínColombia-Deportes

Más Noticias

El Deportivo Cali se convierte en sociedad anónima y cambia de nombre: estas son las novedades del cuadro “Azucarero”

La directiva del club implementa una nueva estructura administrativa y financiera para superar deudas históricas y devolverle el protagonismo al equipo en la liga colombiana

El Deportivo Cali se convierte

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

A falta del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali, el cuadro rojiblanco aseguró presencia internacional para la temporada 2026

Así va la reclasificación de

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Con gol de Didier Moreno en el primer tiempo, los tiburones dieron un golpe contundente al Poderoso que llegaba como favorito para la victoria y sufrió la lesión del portero Washington Aguerre

Junior empezó con pie derecho

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

El equipo centroamericano perdió cualquier opción en las clasificatorias de la Concacaf por el empate sin goles ante Costa Rica, mientras que Haití le robó el cupo directo

Honduras definió el futuro del

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

El gol de Luciano Pons le dio los tres puntos a los Leopardos, que sufrieron la expulsión de Gustavo Charrupí y dejaron a los rojos mal parados en el inicio del grupo B

Bucaramanga logró una victoria sufrida
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

John Poulos, el asesino de

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Momento de tensión en MasterChef

Momento de tensión en MasterChef Celebrity, Valentina Taguado enfrenta al chef Jorge Rausch en La Guajira: “Renuncio”

Aida Victoria aclaró lo que piensa del parecido de su hijo con ‘El Agropecuario’: “Me atacaría si le encontraras parecido al hijo mío con el marido tuyo”

‘MasterChef Celebrity 2025′ tendrá fuertes cambios en la semifinal: una de las participantes quedará por fuera

Giovanny Ayala compartió nuevo mensaje de esperanza mientras su hijo Miguel Ayala sigue secuestrado: “Te espero en casa”

Yeferson Cossio arremetió contra tiktoker que se quejó porque no lo dejaron entrar a su discoteca: “Para mí usted es nadie...”

Deportes

El Deportivo Cali se convierte

El Deportivo Cali se convierte en sociedad anónima y cambia de nombre: estas son las novedades del cuadro “Azucarero”

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos