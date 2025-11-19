Teófilo Gutiérrez “justificó” en Luis Díaz que Colombia pelee el mundial en 2026: “Tiene todos los argumentos”

Teófilo Gutiérrez dijo que Colombia puede llegar a la final del mundial- crédito Toque Sports

El presente destacado de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha generado optimismo entre los referentes del fútbol colombiano, quienes consideran que su rendimiento es una base sólida para las aspiraciones de la selección Colombia en el mundial 2026.

La posibilidad de que Díaz se convierta en candidato al Balón de Oro y su impacto inmediato en el club alemán refuerzan las expectativas nacionales de cara a la próxima cita mundialista.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior y excompañero de Díaz en el equipo barranquillero, expresó al pódcast Control Dirigido su confianza en el potencial de la Tricolor: “Yo veo a la selección Colombia peleando la final porque tiene todos los argumentos. Lucho Díaz es uno de los mejores jugadores actualmente del mundo”.

Dicha visión coincide con la de Carlos “El Pibe” Valderrama, que también manifestó su fe en que el equipo nacional puede llegar a la final del torneo.

Gutiérrez fue más allá al considerar a Díaz como uno de los principales aspirantes al Balón de Oro, destacando la relevancia de su llegada al Bayern Múnich y la rapidez con la que se adaptó al plantel.

“Obvio que sí ¿quién más está? Está jugando en uno de los mejores equipos del mundo, el Bayern Múnich, no todo el mundo juega ahí, llegó y se adaptó rápido (...) El club bávaro pagó 75 millones de euros y quedó corto, el dueño está feliz, el equipo que vendió a Luis Díaz ¿Cómo está?”, señaló el delantero, destacando la magnitud de la operación y el impacto positivo en el club alemán.

Y es que el rendimiento de Díaz en la temporada actual respalda estos elogios. El extremo colombiano ha marcado 11 goles en 17 partidos, una cifra notable para su posición.

La presencia constante de “Lucho” en el once titular del Bayern Múnich, que compite tanto en la Bundesliga como en la Champions League, evidencia su importancia en el esquema del equipo y la confianza que ha generado en el cuerpo técnico.

De cara al mundial 2026, la selección Colombia cuenta con Díaz como una de sus grandes figuras. El seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, mantiene la expectativa de que el jugador culmine la temporada en un nivel alto, lo que fortalecería aún más las opciones del equipo en la máxima cita del fútbol internacional.

El momento que atraviesa el Bayern Múnich, con un juego sólido y una producción ofensiva destacada, refleja el entorno favorable en el que Díaz se ha consolidado como protagonista.

Cómo han sido los números de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz hizo su llegada al Bayern Múnich con expectativas altas, y está demostrando un arranque prometedor. En la temporada 2025/26, el colombiano ha acumulado 4 asistencias, lo que lo posiciona muy bien en la creación de juego.

Además, la tasa de pases completados del guajiro ronda el 85.09%, lo que indica un buen nivel de precisión en la distribución.

En cuanto a su aporte ofensivo puro, Díaz ya ha marcado 9 goles en competiciones oficiales. Uno de los partidos más destacados del colombiano fue el 4 de octubre de 2025 ante el Eintracht Frankfurt: anotó un doblete y dio una asistencia, contribuyendo decisivamente al triunfo del Bayern.

“Lucho” también ha demostrado ser un jugador con buen regate y movilidad: según FootyStats, el colombiano promedia 3.69 regates por partido, con una tasa de éxito cercana al 48%, lo que lo vuelve peligroso en el uno contra uno.

Es importante mencionar que Díaz llegó al Bayern Múnich como uno de sus fichajes más importantes, luego de destacar con el Liverpool durante varias temporadas.