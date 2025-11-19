Deportes

Hay una “preocupante desigualdad” en la Liga Femenina: revelador informe sobre los contratos de las jugadoras en 2025

Nuevamente, los clubes profesionales y la Dimayor quedan mal parados sobre las condiciones de las jugadoras, quienes sufren por temas como falta de afiliación a seguridad social

Guardar
La Liga Femenina sigue siendo
La Liga Femenina sigue siendo blanco de señalamientos por malas condiciones laborales para las jugadoras - crédito Colprensa

La Liga Femenina ha pasado por muchas cosas desde su primera edición en 2017, que más allá de celebrarse sin interrupciones, sufrió por temas económicos, poco interés y la gestión de los clubes que, según denuncias, la mayoría no le ha brindado las mejores condiciones a las jugadoras.

Un nuevo informe señala malas prácticas en el fútbol femenino en Colombia durante 2025, en el que se disputó el torneo de mayor duración en la historia, pero con una serie de supuestas irregularidades que siempre afectan a las deportistas profesionales, quienes juegan incluso sin tener seguridad social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, no se sabe cómo será el formato ni los clubes para la edición 2026 de la Liga Femenina, en la que también se espera la cantidad de recursos disponibles por la falta de un patrocinador y lo que entregue el Ministerio del Deporte, que pasa por una etapa de recortes presupuestarios.

Preocupaciones en el fútbol femenino en Colombia

El reciente informe de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) sobre la Liga Femenina 2025 expone una serie de prácticas que, pese a ciertos avances, perpetúan la precariedad y la discriminación en el fútbol femenino colombiano.

La organización advierte sobre una preocupante desigualdad con la liga, señalando que el reglamento permite inscribir hasta treinta futbolistas, pero solo exige contrato laboral para quince, con cinco clubes que se limitaron a este mínimo, lo que, según la asociación, constituye una forma de precarización. El informe también cuestiona la estructura del calendario, ya que, a pesar de anunciarse como extendido, la fase todos contra todos se desarrolló en apenas cuatro meses y se registraron más de cuarenta días sin competencia, afectando la continuidad laboral y deportiva de las jugadoras.

La Acolfuitpro reveló un preocupante
La Acolfuitpro reveló un preocupante informe sobre los avances e incumplimientos en la Liga Femenina 2025 - crédito Acolfutpro

La duración de los contratos también fue motivo de crítica, pues algunos clubes finalizaron los vínculos laborales el mismo día de su eliminación del torneo, mientras que Deportivo Cali adeudó dos meses de salario durante la fase final, Pasto no pagó junio ni liquidaciones, y tanto Orsomarso como Alianza demoraron más de un mes en cumplir con sus obligaciones.

El abandono a futbolistas lesionadas constituye otro de los puntos críticos señalados por la asociación. En el Volcánico, cuatro jugadoras con lesiones graves fueron desafiliadas del sistema de salud y pasaron al régimen subsidiado. Además, muchos clubes incumplieron la Circular Externa 007 de 2023 del Ministerio del Deporte, que obliga a afiliar a todos los deportistas al Sistema de Protección Social.

Deportivo Pasto Femenino ha sufrido
Deportivo Pasto Femenino ha sufrido mucho por los pocos recursos para hacer una buena campaña en la Liga Femenina - crédito @valenciamontoy2/X

El informe también denuncia la delegación indebida de funciones, como ocurrió en el caso de Orsomarso, donde la Alcaldía de Yumbo asumió la gestión del equipo femenino, una práctica prohibida por la Ley 1445 de 2011. En cuanto a las condiciones de alojamiento, se documentó que en Alianza F.C., veinticuatro futbolistas compartieron solo tres habitaciones, lo que representa un caso evidente de hacinamiento.

“Es inaceptable que haya incumplimientos”

Entre los logros destacados, la organización subraya la ampliación del calendario competitivo y el aumento en el número de partidos, así como la extensión de contratos en varios clubes hasta diciembre de 2025 e incluso 2026, lo que representa un avance hacia la estabilidad laboral de las futbolistas. Además, la participación de dieciséis equipos garantizó una base mínima de competencia, y se mantuvieron condiciones adecuadas en entrenamientos, dotación de implementos y camerinos exclusivos para las jugadoras.

La Liga Femenina 2025 tendrá
La Liga Femenina 2025 tendrá 16 equipos, cuadrangulares y fase semifinal, para durar desde febrero a septiembre - crédito Colprensa

En sus conclusiones, la Acolfutpro sostiene que, “aunque se han dado pasos hacia adelante, la Liga Femenina sigue marcada por la discriminación estructural”. La organización enfatiza que “el reglamento que permite solo quince contratos es incompatible con la profesionalización”. Entre los aspectos a mejorar para 2026, el informe subraya: “La duración de los contratos no puede depender de la eliminación del equipo”. Además, recalca: “Es inaceptable que haya incumplimientos en pagos de salarios y prestaciones”.

El documento también advierte sobre los riesgos asociados a la programación de partidos en horarios de calor extremo, afirmando que “la programación de partidos en horarios de calor extremo expone a las futbolistas a riesgos innecesarios (...) La dependencia de recursos públicos para sostener equipos femeninos refleja la falta de compromiso real de varios clubes”.

Temas Relacionados

Liga FemeninaDimayorAcolfutproLiga Femenina jugadorasFútbol colombianoFútbol Femenino en ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto del amistoso internacional: siga en directo a la Tricolor en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

Colombia vs. Australia EN VIVO,

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: suspendido el partido en Techo por lluvia

Los Amix disputan por primera vez esta fase del campeonato colombiano y exponiendo su invicto de locales frente a los Pijaos, que cuentan con la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima,

América de Cali habría “blindado” el fichaje de Harold Santiago Mosquera: sin jugar, ya podría dejarle dinero a los escarlatas

El extremo de Independiente Santa Fe recalaría en el conjunto vallecaucano para la temporada 2026, una vez concluya su contrato con los capitalinos

América de Cali habría “blindado”

Otro club de la Liga BetPlay que no paga salarios y ahora se quedaría sin equipo: saldrían 16 jugadores

A la polémica con Deportivo Pereira y la crisis que provocó la renuncia de varios futbolistas, se le suma otra institución que sufriría una salida masiva de su plantilla

Otro club de la Liga

A Reinaldo Rueda le prendieron los aspersores cuando daba charla técnica con la selección de Honduras

El conjunto centroamericano, al mando del entrenador colombiano, se medirá con Costa Rica en un duelo vital por clasificar al mundial de 2026

A Reinaldo Rueda le prendieron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar en Arauca dejó

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores de edad y liberar a los reclutados, pero no han cumplido

ENTRETENIMIENTO

Danna García contó el momento

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Grupo Frontera suma a Colombia en su gira internacional, fechas y precios para ver a la banda de regional mexicano

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Deportes

Colombia vs. Australia EN VIVO,

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto del amistoso internacional: siga en directo a la Tricolor en Nueva York

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: suspendido el partido en Techo por lluvia

América de Cali habría “blindado” el fichaje de Harold Santiago Mosquera: sin jugar, ya podría dejarle dinero a los escarlatas

Otro club de la Liga BetPlay que no paga salarios y ahora se quedaría sin equipo: saldrían 16 jugadores

A Reinaldo Rueda le prendieron los aspersores cuando daba charla técnica con la selección de Honduras